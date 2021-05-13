УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12783 відвідувача онлайн
Новини Події Авіакатастрофа під Чугуєвом
10 231 58
авіакатастрофа (907) Харківщина (4284) ДБР (2567)

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: Слідчі назвали основною причиною падіння дозвіл на злети конвеєрним способом

Новини Цензор.НЕТ Події

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: Слідчі назвали основною причиною падіння дозвіл на злети конвеєрним способом

Основною причиною падіння літака АН-26 біля Чугуєва Харківської області у вересні 2020 року, в результаті якої загинули 26 військовослужбовців, був дозвіл на злети конвеєрним способом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань України Вадим Приймачок.

"Основною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети зазначеного літака конвеєрним способом. Такі дозволи відбувалися протягом останніх чотирьох польотів перед трагедією, що, фактично, призвело до того, що під час заходу на останній зліт, коли була виявлена поломка системи ПРТ-24, що свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, але через те, що відбувався конвеєр, зазначена поломка не змогла бути виявлена екіпажем своєчасно", - сказав Приймачок на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, екіпаж злетів із цією поломкою, проте керівники польотів не надали практичної допомоги екіпажу в подальших діях для безпечної посадки літака.

Також читайте: Завершено розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом. 6 підозрюваних ознайомлюються з матеріалами провадження, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

"Внаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів уночі, за відсутності допомоги з боку керівництва, відбулося його падіння з подальшими трагічними наслідками", - зазначив Приймачок.

Начальник слідчого відділу ДБР зазначив, що однією з причин цієї трагедії була видача начальником Харківського національного університету Повітряних сил дозволів, а також затвердження зазначених дозволів командувачем Повітряних сил, які передбачали виконання окремих вправ літаком АН-26Ш, котрі не передбачалися керівництвом до експлуатації зазначеним летальним апаратом, а також документів, які передбачали спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не гарантувало безпеки зазначених польотів.

"Такі спільні підготовки курсантів-штурманів і курсантів-льотчиків відбувалися і під час трагічних подій 25 вересня", - додав Приймачок.

За його словами, ще однією зі встановлених причин катастрофи є те, що під час навчальних польотів керівництво університету допускало польоти літаків із перевищенням їх допустимої злітно-посадкової маси.

"Зокрема, відбувалися постійні змішування таких членів екіпажу-курсантів та постійні перевищення кількості курсантів на борту літака. У нашому випадку, що стосується 25 вересня, на борту літака замість визначених нормативами десяти курсантів-штурманів у салоні літака перебували аж 20, тобто вдвічі більше", - пояснив Приймачок.

Також читайте: Суд відправив під нічний домашній арешт трьох нових підозрюваних у справі про авіакатастрофу під Чугуєвом, - ДБР

Він додав, що передбачалася участь у польоті ще двох курсантів.

Слідство встановило однією з причин трагедії є незаконний допуск до виконання польотів командира екіпажу, який не мав права цього дня виконувати польоти вночі, оскільки він не поновлював навичок польотів уночі протягом понад 11 місяців, пояснив Приймачок.

"Відповідно, цього дня він не впорався з ситуацією, оскільки не мав відповідних навичок", - сказав він.

Приймачок наголосив, що ще однією з причин трагедії, встановлених слідством, стало те, що як помічники командира екіпажу до виконання польотів були допущені два курсанти-льотчики четвертого курсу, які не мали права виконувати зазначених обов'язків, оскільки були тільки на стадії проходження відповідної програми навчання і її не завершили.

"Як встановило слідство, всі ці дії - а саме змішування екіпажів курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів, перевищення їх кількості під час польотів, здійснення злетів конвеєром - робилися задля економії часу на польоти, а також економії пального, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програм підготовки льотчиків і штурманів. Однак жодним чином, на нашу думку, не можна зіставляти економію лічених хвилин і літрів пального з життям 26 загиблих військовослужбовців", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Эти нарушения никаким образом не повлияли на развитие аварийной ситуации. Летали бы они не конвейерным способом и с двумя курсантами на борту, результат бы был больше. Сверху поступила команда найти виновных, следак нарыл нарушения, которые имели место при выполнении полетов, установил ответственных и вуаля - виновники установлены. Хреново то, что с такими вот расследованиями существует большой риск что такие АП повторятся в будущем...
показати весь коментар
13.05.2021 15:10
+2
Основна проблема в тім що пілот не був підготовлений для виконання таких польотів і тому винний той хто допустив цього непідготовленого пілота до виконання таких польотів.
показати весь коментар
13.05.2021 14:07
+2
В данном случае конвейерный способ подразумевает посадку и взлет без остановки на ВПП. То есть коснулся земли, газ в пол и на взлет. Ничего общего с Атлантой и уж тем более с механизацией крыла боинга или температурой воздуха...
показати весь коментар
13.05.2021 14:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вообще-то самолет садился. Но то бог с ним. Надо бы им съездить в Шарль де Голль и посмотреть как там самолеты взлетают и садятся с интервалом в минуту по одной полосе.
показати весь коментар
13.05.2021 13:55 Відповісти
Основна проблема в тім що пілот не був підготовлений для виконання таких польотів і тому винний той хто допустив цього непідготовленого пілота до виконання таких польотів.
показати весь коментар
13.05.2021 14:07 Відповісти
дурик, в самолёте дублировано управление.
показати весь коментар
13.05.2021 14:11 Відповісти
Якщо поруч з пілотом сидить курсант то пілот має мати всі необхідні допуски до польотів, а пілот виявився недостатньо кваліфікованим для несправного літака.
показати весь коментар
13.05.2021 14:56 Відповісти
"Управлєнієм"ще потрібно ВМІТИ СКОРИСТАТИСЯ. А ЙОГО, ВМІННЯ, можливо і не вистачило. Тим більше, що, як я зрозумів він літав цього дня і вдень, і вночі, і, що особливо небезпечно, в сутінках. АЛЕ перекладання остаточної вини на екіпаж ну-у-у дуже смердить.І ЩЕ поясніть цим бовдурам, що "конвеєр" це - польотибез посадки, лише з торканням шасі ЗПС. Заощаджує час, ресурс літака, МТ РЕСУРСИ. А якщо в літаку потрібно щось оглянути, то приземлись і зроби, що потібно, до чого тут "конвеєр".Уявляю, яке воно було Дроздову
показати весь коментар
13.05.2021 14:59 Відповісти
Керівництво навчального закладу має бути арештовано і засуджене за незадовільну організацію навчального процесу!
показати весь коментар
13.05.2021 18:08 Відповісти
Не маю достатньо фактів, щоб ТАК категорично ЦЕ стверджувати чи заперечувати.
показати весь коментар
13.05.2021 19:10 Відповісти
Иксперд куев. Это упражнение называется "коробочка". Именно с него начинают подготовку неподготовленных пилотов. Это вообще самое первое упражнение, к которому "желторотых" допускают на летающем борту. Они априори не могут быть к нему подготовлены, если выполняют его в первый раз.
показати весь коментар
13.05.2021 16:07 Відповісти
Вправи не виконуються на перевантаженому курсантами пасажирському борті. Вправи відпрацьовуються на легких двомісних літаках.
показати весь коментар
13.05.2021 18:06 Відповісти
А это был пассажирский борт? )))
показати весь коментар
13.05.2021 22:24 Відповісти
Звідкіля інформація, що борт був ПЕРЕВАНТАЖЕНИЙ?
показати весь коментар
27.05.2021 01:45 Відповісти
Не надо ехать а то и там что то случится.
показати весь коментар
13.05.2021 14:54 Відповісти
один і той же літак сідає і взлітає протягом якогось часу? кожну хвилину сідають і взлітають ріні літаки.
показати весь коментар
13.05.2021 15:21 Відповісти
різні
показати весь коментар
13.05.2021 15:23 Відповісти
А мені тут доводили аж усерались, що його збила ракета.
показати весь коментар
13.05.2021 14:02 Відповісти
а вы бы удивился если п сбила?
б*же - 1 террорист ночью с "иглой", даже из РПГ мона попасть при посадке. выстрелил и нырнул в кукурузу - ищи его потом, наутро уже с медалькой и пьян в "лнр" или что там за говно ближе от места происшествия
показати весь коментар
13.05.2021 14:29 Відповісти
его сбила ракета КОРРУПЦИИ!!!! об этом почему-то ни слова!!! двигатели с продленным сроком эксплуатации и с фиктивно проведенным ремонтом на продление... при всех полных и своевременных регламентных работах такого бы не случилось!!! и об этом НИ СЛОВА!!! ТВАРИ ОНИ!!!!
показати весь коментар
13.05.2021 20:26 Відповісти
та ладно! это Антонов виноват, что сконструировал самолёт. или вообще - братья Райт.
показати весь коментар
13.05.2021 14:08 Відповісти
Я бы чела, чье имя и фамилия начинаются на букву П не вычеркивал бы из списка виноватых...
показати весь коментар
13.05.2021 15:06 Відповісти
Яким боком Пол Пот до цієї катастрофи?
показати весь коментар
13.05.2021 18:01 Відповісти
Слоідчий, бувший прокурьонок так розбирається в польотах, як крокодил в кофе.
показати весь коментар
13.05.2021 14:09 Відповісти
В тому то й справа, що до таких "дрібниць вони не "копали", зупинялись ЛИШЕ НА ПОРУШЕННІ ІНСТРУКЦІЇ. А чи могло ФІЗИЧНО те порушення призвести до таких наслідків , вони не копали. Інколи по НЄДОУМІЮ, ІНКОЛИ ПО НЄДОМИСЛІЮ, ІНКОЛИ ЗУМИСНО.
показати весь коментар
13.05.2021 15:05 Відповісти
Эти нарушения никаким образом не повлияли на развитие аварийной ситуации. Летали бы они не конвейерным способом и с двумя курсантами на борту, результат бы был больше. Сверху поступила команда найти виновных, следак нарыл нарушения, которые имели место при выполнении полетов, установил ответственных и вуаля - виновники установлены. Хреново то, что с такими вот расследованиями существует большой риск что такие АП повторятся в будущем...
показати весь коментар
13.05.2021 15:10 Відповісти
Та отож, спрацьовує совковий принцип : "Немає винних, знаходять відповідальних"
показати весь коментар
13.05.2021 15:24 Відповісти
ну так а що робить адвокат? Чи в них нема грошей на нього?
показати весь коментар
13.05.2021 17:29 Відповісти
Ну если формулировать таким образом то возникает вопрос: а почему был так перегружен самолет курсантами с двух факультетов? Потому что обеспечение топливом крайне недостаточное. Почему имея свой авиационный завод, производящий такой тип самолета, выполнял только текущие ремонты вместо производства новых машин? Почему финансирование МОУ на таком низком уровне при продолжающейся войне с рашкой?
показати весь коментар
13.05.2021 14:20 Відповісти
Какой перегруз? Вы о чем? Коммерческая загрузка этого типа по РЛЭ 5500 кг (в Африке возили и по 10 т). 26 курсантов + экипаж 4 человека, в среднем по 100 кг, получаем около 3000 кг. Был перегруз? Когда у тебя глючит двигатель, его нужно отключать, балансировать самолет и заходить на посадку не выпуская закрылки в посадочную конфигурацию, это Библия. Почитайте переговоры экипажа. После всего того что они читали на приборах, они полностью "выпустились" и заходили как ни в чем не бывало.... По итогу - на малой высоте отказ или автоматическое отключение двигателя, который минут 15 орал - ВЫКЛЮЧИ МЕНЯ, потеря скорости на малой высоте и переворот на спину из-за разнотяга... Только об этом не очень хотят говорить что бы не задеть чувства погибших. Причина, которую озвучили, это все равно что судить завхоза автобазы за то что он выпустил водителя, который не очень хорошо водит машину и попал в аварию.
показати весь коментар
13.05.2021 14:52 Відповісти
Я летал на Ан-26 во время службы, пассажиром разумеется, и компоновал схемы загрузки бортов. Так вот: требования экипажа были таковы-груз и люди максимум 3,5 тонны, а лучше всего 3. Еще раз повторяю я это лично от бортача слышал. И при длине полосы 3000м отрывались в конце полосы. Я летел на том борту и скажу честно ощущения не из приятных.
показати весь коментар
13.05.2021 15:13 Відповісти
Пообщайтесь с теми кто на этом типе летал в Африке, много интересного узнаете...
показати весь коментар
13.05.2021 15:18 Відповісти
И что я нового узнаю?
показати весь коментар
13.05.2021 15:32 Відповісти
Что даже 5500 кг, которые указаны в РЛЭ это далеко не предел для Ан-26, в любой РЛЭ заложен ещё запас прочности и это все там испытали на практике, а многие папуасы говорили что если грузить меньше 6 тонн то не выгодно будет его эксплуатировать...
показати весь коментар
13.05.2021 15:36 Відповісти
Вы нормальный? Я Вам говорю из опыта личного общения и перелетов! А Вы меня к африканским пилотам отправляете.
показати весь коментар
13.05.2021 15:42 Відповісти
То что вас просили грузить не более 3500 тонн связано с тем что экипаж не хотел делать промежуточную тех посадку для дозаправки а хотел долететь прямиком до пункта назначения. Чем больше берёшь груза, тем меньше заливаешь топлива и тем меньше дальность и наоборот.
показати весь коментар
13.05.2021 15:46 Відповісти
Это было связано с тем, что тяги двигателей не хватало, потому что ремонт не выполнялся. Только продления ресурса и срока эксплуатации.
показати весь коментар
13.05.2021 15:52 Відповісти
Тогда стоит поднять вопрос о адекватности людей, которые летали на таком самолете. Решение на вылет принимает экипаж, следовательно и вся ответственность за последствия на нем же...
показати весь коментар
13.05.2021 15:57 Відповісти
И сейчас летают, они любой ценой готовят смену, даже идя на такие нарушения. Не могут они сорвать программу подготовки.
показати весь коментар
13.05.2021 16:00 Відповісти
В данном случае состояние самолета, способ выполнения взлета/посадки или что то еще никаким образом не имеет отношения к произошедшему. Ситауция, которая развивалась на борту даже не относится к категории аварийных, и как нужно действовать в таких случаях учат как "Отче наш", более того развитие событий началось еще при взлете до набора скорости принятия решения... Не стоит в данный случай мешать все подряд.
показати весь коментар
13.05.2021 16:19 Відповісти
Ладно, Вы, как я вижу крупный специалист в организации управления полетов, управлении самим самолетом, организацией технического обслуживания и порядка расследования авиационных катастроф. Прошу прощения, товарищ диван-генерал.
показати весь коментар
13.05.2021 16:29 Відповісти
Когда по существу нечего сказать, опускаешься до попыток оскорблений оппонента. Судя по той дичи, которая была написана Вами, у меня не диван а так раскладушка.... Всего хорошего и меньше читайте на ночь савецких газет и уж тем более не стоит спорить там где ничего не понимаешь...
показати весь коментар
13.05.2021 16:34 Відповісти
Старший инженер по авиационному вооружению. 31 год календаря. Я, в отличии от Вас прекрасно знаю о чем говорю. И не заставляю Вас задумываться от причине остановки левого двигателя, о датчике частоты вращения турбины двигателя и о том что этот датчик регулирует подачу топлива в двигатель. Как и о частоте оборотов воздушного винта, на котором возможно его флюгирование.
показати весь коментар
13.05.2021 16:42 Відповісти
Крайнее сообщение внизу тоже тупо скопировано с авиационного форума. Более того я даже знаю кто это писал.... Правда к чему вы смешали все в кучу я не пойму... А если Вы правда инженер по авиационному вооружению, то я просто в ах..уе от современного уровня подготовки....
показати весь коментар
13.05.2021 16:48 Відповісти
Та я уже понял Вас, товарищ диван-генерал. Вам как Чапаеву, академий заканчивать не надо. А источник Вашей осведомленности теперь понятен, все-таки все тот же интернет...
показати весь коментар
13.05.2021 16:53 Відповісти
А ремонт не выполнялся потому что денежных средств у МОУ не было. Вот и возникает вопрос к проведению МОУ госзакупок услуг ремонта и авиационного топлива. А по госзакупкам на данный момент можете свободно в интернете найти. Это возвращаясь к теме что борт был перегружен.
показати весь коментар
13.05.2021 15:58 Відповісти
Повторюсь - тот кто садится за штурвал самолета, зная его плачевное состояние, преступник не меньше чем тот, кто не провёл требуемые ремонтные работы...
показати весь коментар
13.05.2021 16:02 Відповісти
Ну значит тот, кто идет на фронт просто самоубийца.
показати весь коментар
13.05.2021 16:07 Відповісти
Там же ещё штурманские учебные места. Не знаю сколько они весят, но 12 шт. могут и до тонны затянуть.
показати весь коментар
13.05.2021 15:22 Відповісти
тому що жоден президент та депутат не сів за систематичне розвалювання оборонного сектору
показати весь коментар
13.05.2021 17:23 Відповісти
да, авиация предполагает, что общество находится на каком то уровне цивилизации.
по поводу частоты посадок и взлетов, когда в Атланте заходят на посадку два самолета в параллель то они все таки идут на разные полосы, а взлетают отворачиваясь в разные стороны, каждый взлетает/садится с интервалом расчитываемым с учетом своего веса, температуры воздуха, высотности аэропорта, поэтому поехать туда, увидет с окна и распространить в Украине - это подход первобытных. Не мене важно - механизация крыла боинга позволяет ему больше чем не механизированное крыло, которому на низкой скорости любой воробей создает риск срыва потока
показати весь коментар
13.05.2021 14:26 Відповісти
В данном случае конвейерный способ подразумевает посадку и взлет без остановки на ВПП. То есть коснулся земли, газ в пол и на взлет. Ничего общего с Атлантой и уж тем более с механизацией крыла боинга или температурой воздуха...
показати весь коментар
13.05.2021 14:59 Відповісти
******* дешевый!!! кроме сигнализации отказа ПРТ (крассная лампа "ИМ ЗАТОРМОЖЕН) ПЕРЕД ГЛАЗАМИ бортинженера приборы контроля работы двигателей и невозможно не заметить изменения в парраметрах (мощность, расход и давление топлива, температура выходящих газов). А ВООБЩЕ, ТАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ (НЕ ОТНОСИТСЯ К ОСОБЫМ СЛУЧАЯМ В ПОЛЕТЕ, ОПИСАНЫХ В МАНУАЛЕ). ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ УМЕНЬШЕНИЕ МОЩНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕНОЕ УМЕНЬШЕНИЕМ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ОТКАЗАВШЕЙ СИСТЕМОЙ ПРТ-24. ДРУГОЙ ВОПРОС, ЧТО ЭКИПАЖ НЕ ЗНАЛ КАК СЕБЯ ВЕСТИ С ТЕХНИКОЙ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВЫРОВНЯТЬ ПАРРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОНИ УВЕЛИЧИВАЛИ РЕЖИМ ИСПРАВНО РАБОТАЮЩЕМУ ДВИГАТЕЛЮ ВПЛОТЬ ДО ВЗЛЕТНГО, В СЛЕДСТВИИ ЧЕГО ВОЗРОСТАЛ РАЗВОРАЧИВАЮЩИЙ МОМЕНТ И "СКОЛЬЖЕНИЕ" НА КРЫЛО... В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ КОМАНДИР НЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН К ТАКОЙ СИТУАЦИИ (НЕ ОБУЧЕН, НО ВЛЕЗ НА КРЕСЛО КВС), ИМЕЛО МЕСТО ПАРРИРОВАНИЕ КРЕНА, НО СКОЛЬЖЕНИЕ НЕБЫЛО УСТРАНЕНО. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО ПЕРЕНЕСЛО "СВАЛИВАНИЕ НА КРЫЛО" .КАРТИНА ТАКАЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ИЗВЕСТНО. СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК И БЫЛО. ПРОСТЕЙШУЮ СИТУАЦИЮ ПЕРЕВЕЛИ В КАТАСТРОФУ. ОТСУТСТВУЕТ ПОНЯТИЕ CRM. К сожалению...
показати весь коментар
13.05.2021 15:49 Відповісти
Шо за маячня?
Нам пробують підсунути причину збільшення негативних наслідків від катастрофи за причину самої катастрофи???
показати весь коментар
13.05.2021 17:20 Відповісти
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ЭТО ****** КОРРУПЦИОННЫЕ !!! ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ УКРАЛИ !!!
показати весь коментар
13.05.2021 17:59 Відповісти
Выводы комиссии - бред сивой кобылы. К великому сожалению к катастрофе привели неграмотные действия КВС - инструктора в ситуации четко описаной в РЛЭ. Или бери выше - командования, допустившего допуск к учебным полетам неподготовленного инструктора. Полеты по конвейеру - обычная практика учебных полетов с 70 годов, если не раньше. Про перегруз вообще ахинея. 5500кг норма, 6300кг загрузка на короткие расстояния. Грустно читать такие выводы комиссии. При совке редко добирались до истинных причин летных происшествий, но такие некомпетентные выводы никто не делал. Тотальная некомпетентность чиновников зашкаливает. И беда когда это касается жизни и здоровья людей. А грамотный анализ летных происшествий напрямую связан с дальнейшей безопасностью полетов.
показати весь коментар
13.05.2021 18:25 Відповісти
Ваш вывод основан на теории управления новеньким Ан-26. А не на продленном по сроку службы и наработке самолету с 40 летней эксплуатацией. В стране, которая производит такие самолеты. Ну вот не надо экспердить там где не знаете. Еще раз повторю: и сейчас такие же борта летают, что ждем типа "повтрить"?
показати весь коментар
13.05.2021 20:50 Відповісти
Мой вывод основан на опыте полетов в кабине данного ВС с 82 по 93 годы.(Это по поводу вашей фразы "Ну вот не надо экспердить там где не знаете"). Поверьте на слово - в те годы знал и довольно неплохо.
показати весь коментар
13.05.2021 22:17 Відповісти
Хорошо, согласен. А Вам дали бы разрешение на вылет самолета с истекшим сроком службы до 1 ремонта или межремонтным? Я имею ввиду именно заводского ремонта.
показати весь коментар
13.05.2021 22:39 Відповісти
На наших бортах неоднократно продлевали ресурс. После экскурсии в кабине Ан 72 в родную заходить не хотелось. А вообще непростой по аэродинамике самолет. И самое хреновое что очень слабая энерговооруженность. По поводу документов - в то время нарушений практически не было. Хотя с перегрузом летали не редко. Но как правило экипаж очень хорошо знал возможности конкретного борта. (Самолеты разных годов выпуска да и побывавших в разных ситуациях в пилотировании слегка отличаются).
показати весь коментар
13.05.2021 23:23 Відповісти
 
 