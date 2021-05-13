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Новини Політика України
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Обшуки почалися о 6-й ранку. Поки документів і матеріалів вилучено не було, - адвокати Тупицького

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обшуки почалися о 6-й ранку. Поки документів і матеріалів вилучено не було, - адвокати Тупицького

Адвокати підтвердили озвучену в ЗМІ інформацію про обшуки в будинку ексглави Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Правозахисники ексглави КСУ розповіли, що обшуки почалися о 06:00 в одній з елітних новобудов Києва. Вони зазначили, що поки не було вилучено документів або будь-яких інших матеріалів.

Як повідомлялося, ДБР проводить обшук у Тупицького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький і Касмінін просять Окружний адмінсуд Києва заборонити КС припиняти їхні повноваження суддів

Автор: Анастасія Потіха
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веніславський, паскуда брехлива, де ти?
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13.05.2021 14:23 Відповісти
блог Горковенко Володимира від 13.05.2021 11:24 "Зеленський програв апеляцію у Верховному суді" - прямо стосується цієї інфи!
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13.05.2021 14:41 Відповісти
Без подробиць та висновків,але що корисного для людей роблять ці адвокати за що суспільство дає їм можливість так багато жити?
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13.05.2021 15:58 Відповісти
 
 