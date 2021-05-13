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Двоє журналістів загинули внаслідок ДТП на Полтавщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Унаслідок ДТП, яка сталася на Полтавщині 13 травня приблизно о 12 годині на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем "Вольво".

Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля "Тойота" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України.

Двоє журналістів загинули внаслідок ДТП на Полтавщині, - поліція 01

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.

Двоє журналістів загинули внаслідок ДТП на Полтавщині, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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13.05.2021 15:04 Відповісти
На фото грузовик стоит на встречной полосе Двоє журналістів загинули внаслідок ДТП на Полтавщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9730
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13.05.2021 16:13 Відповісти
Та не. Там ту полосу что слева еще не открыли.
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13.05.2021 19:50 Відповісти
СХОЖЕ НА ПОЧЕРК КДБ ...
ЧОРНОВІЛ ТЕЖ ТАК ЗАГИНУВ.
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13.05.2021 16:25 Відповісти
а 100 метров от этого места идет "разрыв" - примыкание под углом
пожоже журналисты (кстати канал НТН) с разрыва под фуру влетели
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13.05.2021 16:28 Відповісти
Часом журналисты. не газовые вышки исследовали?
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13.05.2021 18:38 Відповісти
 
 