Двоє журналістів загинули внаслідок ДТП на Полтавщині, - поліція. ФОТОрепортаж
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Унаслідок ДТП, яка сталася на Полтавщині 13 травня приблизно о 12 годині на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади загинули двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем "Вольво".
Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля "Тойота" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.
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ЧОРНОВІЛ ТЕЖ ТАК ЗАГИНУВ.
пожоже журналисты (кстати канал НТН) с разрыва под фуру влетели