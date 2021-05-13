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Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть:

Команда російського опозиціонера Олексія Навального більше не призначатиме акцію протесту на конкретний день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Зрозуміло, що "штабів Навального" більше немає, і вуличного протесту більше немає. Але це відкриває для нас нові можливості, ми готові запускати нові проєкти, і деякі з наших старих проєктів також не вичерпали себе", - зазначив він.

"Вуличних протестів у тій формі, у якій ми їх бачили в січні цього року, більше не буде. Але в цьому немає великої проблеми. Вони показали, що готові збільшувати рівень репресій, і явно готові йти на те, щоб застосовувати ще більше насильства до протестувальників. Навіть зараз кожен протестувальник представляє сотню інших людей, не готових виходити на вулиці у цих умовах, за такого рівня ризику - ризику бути відрахованим з університету, звільненим з роботи, отримати величезний штраф або 30 діб арешту", - додав Волков.

Водночас він заявив, що це не означає, що протестів більше не буде взагалі.

"Але наступний протест не буде підготовленим або запланованим, ми не будемо оголошувати, що призначаємо акцію протесту на конкретний день, що готуємо її, не будемо поширювати матеріали про це. Останні дії Путіна зробили це неможливим. Але це лише означає, що протест спалахне спонтанно, як це сталося в Тунісі в 2011 році. Це добре? Ні. Це неминуче? Так", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше прокуратура Москви припинила діяльність руху "Штабів Навального" і попросила Мосміськсуд призупинити діяльність Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян

Пізніше Росфінмоніторинг вніс "Штаби Навального" до списку терористів і екстремістів

Також читайте: Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального

Автор: Наталя Джума
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бггг Соратник Навального Волков заявил, что планировать протесты в РФ больше не будут: "Это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно" - Цензор.НЕТ 2656
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13.05.2021 14:30 Відповісти
Русский "спонтанный протест" - бессмысленный и беспощадный!!!
Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 603
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13.05.2021 14:48 Відповісти
Рабам пох на ваши протесты
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13.05.2021 14:33 Відповісти
Ясное дело протестов не будет. Срасеюшка всгда славилась только бунтами, кровавыми и бспощадными ко всем, кто хоть на капельку зажиточнее бунтовщиков. За идею, за лучшую жизнь своих же потомков, срассияне никогда не встанут.
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13.05.2021 14:33 Відповісти
Какие протесты, рашка уже давно подохла и этот труп не оживить, он сгниет и хер с ним.
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13.05.2021 14:38 Відповісти
Ну многие их обвиняли в том, что они просто "выпускают пар" у протестного электората. Теперь "крышка у кастрюли" должна сама подпрыгнуть и с грохотом долбануться об пол. Посмотрим, может и действительно так оно и будет, а может быть "крышка" слишком уже тяжёлая, и все внутри переварятся в однородную и вязкую субстанцию (как это было не раз в истории РФии).
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13.05.2021 14:42 Відповісти
хоч заплуй хоч не плануй, а протести і скрепці, то є речі несумісні...
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13.05.2021 14:44 Відповісти
Ага. Лаптєногі смєтуни смєтут *****. Уже найближчим часом. Обов'язково. Амінь.
Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 5387 Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 5387 Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 5387
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13.05.2021 14:54 Відповісти
Мнение варящейся мордовской лягушки не соответствует реальному восприятию реальности.Вас москалей слушать,это как слушать речь той самой лягушки из кипящего котла на медленном огне.Вас вже давно варят и перейдены все здравые смыслы которые вы не защитили.А теперь,щось квакаете с пузырящейся кожей и лопающимися глазами Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно" - Цензор.НЕТ 6286
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13.05.2021 15:27 Відповісти
 
 