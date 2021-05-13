Соратник Навального Волков заявив, що протести в РФ більше не плануватимуть: "Це лише означає, що протест спалахне спонтанно"

Команда російського опозиціонера Олексія Навального більше не призначатиме акцію протесту на конкретний день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Зрозуміло, що "штабів Навального" більше немає, і вуличного протесту більше немає. Але це відкриває для нас нові можливості, ми готові запускати нові проєкти, і деякі з наших старих проєктів також не вичерпали себе", - зазначив він.

"Вуличних протестів у тій формі, у якій ми їх бачили в січні цього року, більше не буде. Але в цьому немає великої проблеми. Вони показали, що готові збільшувати рівень репресій, і явно готові йти на те, щоб застосовувати ще більше насильства до протестувальників. Навіть зараз кожен протестувальник представляє сотню інших людей, не готових виходити на вулиці у цих умовах, за такого рівня ризику - ризику бути відрахованим з університету, звільненим з роботи, отримати величезний штраф або 30 діб арешту", - додав Волков.

Водночас він заявив, що це не означає, що протестів більше не буде взагалі.

"Але наступний протест не буде підготовленим або запланованим, ми не будемо оголошувати, що призначаємо акцію протесту на конкретний день, що готуємо її, не будемо поширювати матеріали про це. Останні дії Путіна зробили це неможливим. Але це лише означає, що протест спалахне спонтанно, як це сталося в Тунісі в 2011 році. Це добре? Ні. Це неминуче? Так", - підсумував він.

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