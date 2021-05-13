1 866 21
Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що народні депутати підтримають ініціативу про скасування компенсації за оплату їхнього житла і транспорту.
"Чи пройде така ініціатива в залі? Не впевнений. Це залежатиме від кожного конкретного народного депутата", - сказав Разумков журналістам на спільному зі спікеркою сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен брифінгу в четвер у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що закон є закон, проте зобов'язання отримувати компенсацію не існує: "можна брати, можна - ні".
Разумков також зазначив, що не отримує таку компенсацію і ніколи не отримував.
Топ коментарі
+8 Александр Лихошва
показати весь коментар13.05.2021 14:41
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.05.2021 14:56
+3 Ex Donchanin
показати весь коментар13.05.2021 14:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
депутаты это народные избранники представляющие народные интересы -
НО ПОЧЕМУ ИХ ВСЕХ, ПОГОЛОВНО, НАРОД ТАК СИЛЬНО НЕНАВИДИТ ?
А ещё парадокс в том, что они до сих пор сидят в Раде!
хитровыехитросделанные.
Ну а обходить законы, принимаемые им же, причём при помощи других законов - это действительно пилотаж высшего класса.