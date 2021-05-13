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Новини Політика України
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ВР (11733) депутат (1577) житло (474) пільги (169) Разумков Дмитро (1449)

Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що народні депутати підтримають ініціативу про скасування компенсації за оплату їхнього житла і транспорту.

"Чи пройде така ініціатива в залі? Не впевнений. Це залежатиме від кожного конкретного народного депутата", - сказав Разумков журналістам на спільному зі спікеркою сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен брифінгу в четвер у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що закон є закон, проте зобов'язання отримувати компенсацію не існує: "можна брати, можна - ні".

Разумков також зазначив, що не отримує таку компенсацію і ніколи не отримував.

Також читайте: Близько 5 тис. сімей військовослужбовців зможуть отримати житло в 2021 році, - Мінфін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Они что бураки, лучше людей субсидий лишить, это они двумя ногами
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13.05.2021 14:41
+5
я это давно говорю - общагу, со столовой и недалеко от рады (чтоб и на авто экономить))))
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13.05.2021 14:56
+3
Очень просто, надо сделать ведомственную общагу.
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13.05.2021 14:55
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Они что бураки, лучше людей субсидий лишить, это они двумя ногами
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13.05.2021 14:41 Відповісти
Это лишь добавляет уверенности,что в ВР окопалось сборище подонков.
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13.05.2021 14:46 Відповісти
думаю ти, пісюн, вже всі ходи прорахував.
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13.05.2021 14:49 Відповісти
Свині біля корита
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13.05.2021 14:50 Відповісти
А вдруг відміне. Тут , в свєтє послєдніх собитій , Печерний суд веде себе не як всігда , неначе Марс зійшов з орбіти і перетнув орбіту Плутона.
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13.05.2021 14:54 Відповісти
Очень просто, надо сделать ведомственную общагу.
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13.05.2021 14:55 Відповісти
я это давно говорю - общагу, со столовой и недалеко от рады (чтоб и на авто экономить))))
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13.05.2021 14:56 Відповісти
та вже є, років 30.
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13.05.2021 15:30 Відповісти
А ти розумний постарайся щоб прийняли!!!! А то ти таке змеїне неподобство, там не знаю там не вірю, ти взагалі хто???????????Хочеш і рибку з"їсти і на щось присісти!!!!!!!!
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13.05.2021 14:56 Відповісти
вообще то мне совсем не понятна такая ситуация:-

депутаты это народные избранники представляющие народные интересы -

НО ПОЧЕМУ ИХ ВСЕХ, ПОГОЛОВНО, НАРОД ТАК СИЛЬНО НЕНАВИДИТ ?

А ещё парадокс в том, что они до сих пор сидят в Раде!
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13.05.2021 15:00 Відповісти
это народ пиставатый или депутаты умные?
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13.05.2021 15:01 Відповісти
Народ нормальный, это депутанги хитровые хитросделанные.
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13.05.2021 15:13 Відповісти
Могут и поддержать. Заложат ее в зарплату, или скажем в премию или же в какую то другую статью дохода. То есть она никуда не денется, но пиара будет... Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков - Цензор.НЕТ 979
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13.05.2021 15:01 Відповісти
Не поддержат. Зарплата облагается налогом, компенсация - нет. А наши законотошнотворцы за бюджетную копейку, проходящую мимо, удавиться готовы.
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13.05.2021 15:16 Відповісти
Я как вариант предположил, а наши депутаты, особенно нынешний состав, просто виртуозы в том, как обойти закон.
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13.05.2021 15:22 Відповісти
Какие они виртуозы, просто достойные продолжатели "традиций". У меня вообще иногда складывается впечатление, что попавший в "застенки" ВР - "пропащий" человек. Видимо "аура" там такая. Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков - Цензор.НЕТ 7527
Ну а обходить законы, принимаемые им же, причём при помощи других законов - это действительно пилотаж высшего класса. Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков - Цензор.НЕТ 4556
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13.05.2021 15:55 Відповісти
Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков - Цензор.НЕТ 6551
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13.05.2021 15:05 Відповісти
Нє ну а як тут можна от так от взяти і відмінити компенсацію "слугам"? Народ скаже потім що кнопкодави на хабарях жируюють.
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13.05.2021 15:23 Відповісти
а почему не примут закон как с субсидиями - у кого есть деньги на счету и жигуль, то компенсация не положена
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13.05.2021 17:40 Відповісти
Странно,я думал что за пользование служебным положением предусмотрена КРИМИНАЛЬНАЯ ответственность! Люди С СОБСТВЕННЫМ жильем в Киеве получают компенсацию?( Какого ляда????) Т.е супсидии НИЗЗЯ но это лошкам,а вам,уродам,можно? Вы почему то имеете право приватизировать СЛУЖЕБНОЕ жилье( у нас что богатое государство что бы под каждого нового избранного урода его строить?) и иметь льготы ТЕ которые НИКАК не нужны и НЕ ОБОСНОВАННЫ. А вы КРАДЕТЕ деньги налогоплательщиков таким образом?
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13.05.2021 18:28 Відповісти
 
 