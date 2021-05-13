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Франція поділяє стурбованість України з приводу "Північного потоку-2", - міністр економіки Ле Мер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Франція поділяє стурбованість України з приводу

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер заявив, що поділяє стурбованість України щодо проєкту будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Як ви правильно зауважили, проєкт "Північний потік-2" не можна відокремити від питання транзиту російського газу через Україну. Ми цілком розуміємо занепокоєння України з цього приводу. Ми за підтримування українського транзиту в достатній кількості. Франція повністю підтримала укладення російсько-української транзитної угоди в грудні 2019 року, в якій ЄС став посередником, і ми дуже прихильні її виконанню", - сказав він.

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Водночас французький чиновник заявив, що його країна виступає проти іноземного втручання в енергетичну політику ЄС.

"Франція принципово виступає проти будь-якого іноземного втручання в енергетичну політику ЄС і його держав-членів. Нам вирішувати, як диверсифікувати наші постачання газу і як зміцнити енергетичну безпеку ЄС", - зазначив Ле Мер.

Автор: Наталя Джума
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13.05.2021 15:24 Відповісти
А-аа.. Да? Ну ладно. Может вам понравятся танки путлеровцев в разрушенном Париже.
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13.05.2021 15:37 Відповісти
Франція поділяє стурбованість України з приводу "Північного потоку-2", - міністр економіки Ле Мер - Цензор.НЕТ 2977 озабоченність глибока, чи очередна?
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13.05.2021 15:49 Відповісти
 
 