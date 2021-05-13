Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів
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Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук запевняє, що кримінальна справа стосовно нього нібито є політично мотивованою, як і запроваджені раніше РНБО санкції.
Про це він заявив у залі суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Я і моя дружина є багатими людьми, однак щоб я не міг розпоряджатися цими коштами, проти нас застосували санкції. Усі рахунки заблоковано, ці кошти ми не можемо використовувати ... Це політично мотивоване звинувачення, підозра. Вважаю, що в розпорядженні правоохоронних органів і представників прокуратури немає об'єктивних доказів щодо мене", - зазначив Медведчук.
Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
...раса!
Но Медведчук сидеть должен.
Снимая очередной видоискатели для поднятия рейтинга, все сделали как всегда через ….
Или все таки это специально ???
Ви серйозно? Та хоч мільярд. Медведчук заплатить. Все одно не з власної кишені, а з російського бюджету.
СІЗО, і тільки СІЗО! Без жодних застав і порук!
Аксиома всех при власти.
А потом все потихоньку прикроют. как было и в предыдущие разы.
Это уже стойкая примета - как случился очередной облом и падение рейтинга так устраивают шумную кампанию и публикуют очередной рейтинг с целью отвлечь внимание.
Этот раз не исключение.
покупка этим же миром кацапских природных ресурсов тчк