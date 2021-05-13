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Новини Політика України Справа Медведчука
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Медведчук (1324) суд (8043) державна зрада (1076) запобіжний захід (368)

Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів

Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук запевняє, що кримінальна справа стосовно нього нібито є політично мотивованою, як і запроваджені раніше РНБО санкції.

Про це він заявив у залі суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Я і моя дружина є багатими людьми, однак щоб я не міг розпоряджатися цими коштами, проти нас застосували санкції. Усі рахунки заблоковано, ці кошти ми не можемо використовувати ... Це політично мотивоване звинувачення, підозра. Вважаю, що в розпорядженні правоохоронних органів і представників прокуратури немає об'єктивних доказів щодо мене", - зазначив Медведчук.

Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
абжалуєшь в басманньій суд.
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13.05.2021 15:24
+8
Мертвечук, падло ты рогатое, черт из преисподни, а Стус за что сидел?!!!
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13.05.2021 15:40
+8
Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів - Цензор.НЕТ 1755
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13.05.2021 15:43
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абжалуєшь в басманньій суд.
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13.05.2021 15:24 Відповісти
ТВАРЬ должна сидеть !!!
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13.05.2021 15:45 Відповісти
По законам военного времени,к стенке
...раса!
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13.05.2021 15:26 Відповісти
яйца в косяк дверей, во всём признается и кенеди возьмёт Медведчук уверяет, что дело против него политически-мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств - Цензор.НЕТ 1379
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13.05.2021 15:29 Відповісти
Ну в целом вся эта мышиная возня сейчас действительно только ради рейтинга ЗЕ.

Но Медведчук сидеть должен.
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13.05.2021 15:30 Відповісти
Все может быть
Снимая очередной видоискатели для поднятия рейтинга, все сделали как всегда через ….
Или все таки это специально ???
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13.05.2021 15:30 Відповісти
Медведчуку, статки якого оцінюють в 620 мільйонів доларів, просять заставу у 300 мільйонів гривень.

Ви серйозно? Та хоч мільярд. Медведчук заплатить. Все одно не з власної кишені, а з російського бюджету.

СІЗО, і тільки СІЗО! Без жодних застав і порук!
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13.05.2021 15:31 Відповісти
Это не Путин это чучело так что ваши доказательства не доказательства...Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств - Цензор.НЕТ 3371
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13.05.2021 15:32 Відповісти
Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств - Цензор.НЕТ 6079
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13.05.2021 15:37 Відповісти
Це Костя Саприкін? Фільм не бачив, але з контексту угадується.
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13.05.2021 16:17 Відповісти
Это карма ..за Стуса еще не получил своего
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13.05.2021 15:38 Відповісти
Мертвечук, падло ты рогатое, черт из преисподни, а Стус за что сидел?!!!
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13.05.2021 15:40 Відповісти
Он был не богатый((, по логике мертвечука
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13.05.2021 15:52 Відповісти
Если воровать - то это бизнес, а вот когда отвечать - то это .... политические репрессии.
Аксиома всех при власти.
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13.05.2021 15:41 Відповісти
Начали как всегда громко - с шумом и пылью, чтоб отвлечь внимание и прикрыть все просеры с Блинкеном.
А потом все потихоньку прикроют. как было и в предыдущие разы.
Это уже стойкая примета - как случился очередной облом и падение рейтинга так устраивают шумную кампанию и публикуют очередной рейтинг с целью отвлечь внимание.
Этот раз не исключение.
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13.05.2021 15:41 Відповісти
Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів - Цензор.НЕТ 1755
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13.05.2021 15:43 Відповісти
есть, он ворюга и бандит. но все-равно не пасодют.
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13.05.2021 15:43 Відповісти
причина многих бед в мире -
покупка этим же миром кацапских природных ресурсов тчк
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13.05.2021 15:45 Відповісти
Ось цікаво- багатий громадянин України,на її напали,скільки грошей він добровільно віддав на її захист?
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13.05.2021 15:53 Відповісти
Карма зраднику і поліцаю рано чи пізно, але приходить.
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13.05.2021 16:08 Відповісти
Був би воєнний стан, давно б цю суку ліквідували
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13.05.2021 16:42 Відповісти
Ворог України повинен бути за гратами,і не *** яким чином він там опинеться.
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13.05.2021 17:53 Відповісти
 
 