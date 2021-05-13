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Новини Політика України
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Зеленський (17463) Франція (1971) Макрон Емманюель (1053)

Зеленський про підписання рамкових угод між Україною та Францією: Це важливо як для Луганщини, так і для Києва

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про підписання рамкових угод між Україною та Францією: Це важливо як для Луганщини, так і для Києва

Президент України Володимир Зеленський привітав укладення урядами України та Французької Республіки чотирьох рамкових угод на загальну суму понад 1,3 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Я радий, що все, про що ми домовлялися з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном, не просто слова. А професійні люди змогли все це довести від слів до серйозних угод. Усі ці чотири угоди дуже актуальні", – сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості укладення угод для покращення якості водопостачання в Україні.

"Я дуже радий, що ми вирішуємо це питання не лише на місцевому рівні, а й на державному. Будуть вкладатися великі гроші. Це важливо як у Луганській області, так і в столиці України", – зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив на актуальності укладення угоди щодо оновлення парку залізничних локомотивів: "Для України дуже важливо, що рівень локалізації виробництва буде 35%. Тобто буде як оновлення техніки, так і збільшення кількості робочих місць".

Президент підтвердив запрошення Президента Емманюеля Макрона і його дружини Бріжит Макрон на святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.

Нагадаємо, раніше Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.

Також читайте: Франція поділяє стурбованість України з приводу "Північного потоку-2", - міністр економіки Ле Мер

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
а каким боком тут луганщина? а остальную Украину это не касается?
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13.05.2021 16:03
+2
Да ты, клоун, всему очень рад
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13.05.2021 15:39
+2
дурачку пальчик покажи - он радоваться будет Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 6236
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13.05.2021 15:42
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Да ты, клоун, всему очень рад
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13.05.2021 15:39 Відповісти
дурачку пальчик покажи - он радоваться будет Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 6236
показати весь коментар
13.05.2021 15:42 Відповісти
" - Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами чиновниками !..."

к/ф "Лимонадный Джо", 1964 Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 6269
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13.05.2021 15:41 Відповісти
а Луганщина каким боком?Луганстепловоз -в оккупированном Луганске
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13.05.2021 15:47 Відповісти
а каким боком тут луганщина? а остальную Украину это не касается?
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13.05.2021 16:03 Відповісти
РЮКЗАКЕВИЧ СЕБЕ ПРЕМ ЄР МІНІСТРОМ УКРАЇНИ ВОЗОМНИВ Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 5278 Зеленский о подписании рамочных соглашений между Украиной и Францией: Это важно как для Луганщины, так и для Киева - Цензор.НЕТ 6488
Як що ти мєнт, залишайся мєнтом.
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13.05.2021 16:07 Відповісти
В Киеве вода в кранах ужасная! Накипь страшная остается. Проблема тут комплексная и старые трубы в домах и старые трубы под землей и очистные станции уже давным-давно прошли срок эксплуатации. В кранах вода уже техническая наверное, а не питьевая. Людей травят по сути - этой водой. Нужно эту проблему решать комплексно и передавать работу по перекладке труб в домах на локальные уровни, под асфальтом трубы нужно тоже перекладывать старые, и очистные станции нужно новые делать. И нужно по новой делая облегченный доступ к трубам оставлять. Чтобы не нужно было все расколупывать. Или железными листами делать дороги над трубами или делать трубы выделено или фиг знает. А в детстве была вода в кранах хорошая и можно было с улицы прибежать и прямо с крана пить воду и она была нормальная. Было бы норм, если бы сделали нормальную воду. А то накипь и хлор или фиг знает - это отрава для людей и это убитое здоровье и т.д.
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13.05.2021 16:19 Відповісти
Минуточку!
Вроде как всего пару лет назад мощно начинали строить локомотивы Дженерал Электрик, потом был Стименс, и теперь опять с начала?
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13.05.2021 16:37 Відповісти
Т.е. зеленая плесень во время ВОЙНЫ и ЭПИДЕМИИ занимает у французов 1, 3 млрд ЕВРО на...покупку электровозов, пожарных кранов и очистку воды в Киеве и Луг.обл.?????
Какой откат от этой "крайне необходимой" именно сейчас сделки????
Какой откат от покупки французских вертолетов????А, Аваков?

В Украине это все МОГУТ производить, но зеленой плесени не выгодно??? Откатов не будет???
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14.05.2021 01:15 Відповісти
 
 