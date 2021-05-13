Зеленський про підписання рамкових угод між Україною та Францією: Це важливо як для Луганщини, так і для Києва
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Президент України Володимир Зеленський привітав укладення урядами України та Французької Республіки чотирьох рамкових угод на загальну суму понад 1,3 млрд євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Я радий, що все, про що ми домовлялися з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном, не просто слова. А професійні люди змогли все це довести від слів до серйозних угод. Усі ці чотири угоди дуже актуальні", – сказав Зеленський.
Президент наголосив на важливості укладення угод для покращення якості водопостачання в Україні.
"Я дуже радий, що ми вирішуємо це питання не лише на місцевому рівні, а й на державному. Будуть вкладатися великі гроші. Це важливо як у Луганській області, так і в столиці України", – зазначив глава держави.
Зеленський також наголосив на актуальності укладення угоди щодо оновлення парку залізничних локомотивів: "Для України дуже важливо, що рівень локалізації виробництва буде 35%. Тобто буде як оновлення техніки, так і збільшення кількості робочих місць".
Президент підтвердив запрошення Президента Емманюеля Макрона і його дружини Бріжит Макрон на святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.
Нагадаємо, раніше Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.
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женщинамичиновниками !..."
к/ф "Лимонадный Джо", 1964
Як що ти мєнт, залишайся мєнтом.
Вроде как всего пару лет назад мощно начинали строить локомотивы Дженерал Электрик, потом был Стименс, и теперь опять с начала?
Какой откат от этой "крайне необходимой" именно сейчас сделки????
Какой откат от покупки французских вертолетов????А, Аваков?
В Украине это все МОГУТ производить, но зеленой плесени не выгодно??? Откатов не будет???