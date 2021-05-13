УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6982 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
2 303 5
податки (1496) Каленков Олександр (97)

Видобувні компанії платять в український бюджет $ 43, а не $4 за тонну залізорудного концентрату, - Каленков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Видобувні компанії платять в український бюджет $ 43, а не $4 за тонну залізорудного концентрату, - Каленков

Податкове навантаження на тонну виробленого в Україні залізорудного концентрату становить 43 долари США.

Про це написав у фейсбуці президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він звернув увагу, що це в десять разів вище суми в 4 долари, яка останнім часом часто спливає в ЗМІ. Зокрема, таке припущення в своїх соціальних мережах поширює екснардеп Сергій Лещенко.

"Такі заяви є абсолютно маніпулятивними. Нагадаю, що рентна ставка - це всього лише один з платежів, які бізнес спрямовує до державного бюджету. В цілому ж податкове навантаження на тонну залізорудного концентрату становить - 43 долари США, а це в десять разів вище озвученої в ЗМІ суми", - написав Каленков.

Ціни на залізну руду вкрай нестабільні, пояснив він. Вони можуть змінюватися залежно від економічних циклів і таких форсмажорних обставин, як сьогоднішня епідемія COVID-19. Зокрема, поточне зростання цін до 200 дол. за тонну пов'язують зі скороченням виробництва в Бразилії і ПАР, де ситуація з пандемією залишається важкою. Однак ще недавно вартість руди не перевищувала 40 дол. за тонну.

"Безумовно, коли ринкова кон'юнктура сприятлива, і ціни на сировину зростають, пропорційно зростає оподаткування прибутку підприємств і збільшуються інвестиційні програми", - резюмував Каленков.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пустая болтовня. Может быть так, а может и иначе.
показати весь коментар
13.05.2021 15:39 Відповісти
шо то маловато, пианист мог бы и до ста догнать, гроши то не пахнут
показати весь коментар
13.05.2021 15:48 Відповісти
А надра чьи? Остальные 160 в офшеры делить. По конституции надра вам хапуги никто не давал. Прийдется расплачиваться и продать не получится. Распорядители народной властности хреновы
показати весь коментар
13.05.2021 15:51 Відповісти
43 в бюджет, а відпускна ціна 179. Рінату і Бєні цього мало?

https://ycharts.com/indicators/iron_ore_spot_price_any_origin
І навіть в гірші часи вони її не в збиток продавали.
показати весь коментар
13.05.2021 16:21 Відповісти
 
 