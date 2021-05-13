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ЧАЕС (326) ядерна безпека (348)

Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає

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Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає

Упродовж кількох останніх днів у вітчизняних та закордонних засобах масової інформації поширюється інформація про зростання щільності нейтронного потоку на ЧАЕС-4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Так, за даними Інституту проблем безпеки АЕС, деякі датчики під об’єктом "Укриття" зафіксували зростання активності нейтронних потоків в окремій важкодосяжній ділянці. Водночас Інститут проблем безпеки АЕС наголошує, що це зростання нейтронного потоку відбувається повільно.

"Така інформація може викликати занепокоєння у пересічного читача, але треба мати на увазі, що "Укриття" – складний об’єкт, у ньому відбувається низка фізичних процесів, тому оцінювати ситуацію слід комплексно, беручи до уваги всі наявні аспекти. Насамперед треба розуміти, що всі процеси під об’єктом "Укриття" відбуваються у підкритичному, тобто безпечному стані. Варто враховувати також ситуацію із місцем розташування датчиків нейтронів, специфіку вимірів тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що об’єкт "Укриття" – потенційно небезпечний, адже під ним розміщено значну кількість ядерних та радіоактивних матеріалів. Проте він оснащений сучасною системою безперервного моніторингу, під якою перебувають і гама-випромінювання, і температурний режим, і щільність потоку нейтронів. Для кожного датчика встановлено межі безпечної експлуатації (з огляду на специфіку об'єкта, вони встановлені дуже консервативно). І ситуація із деяким зростанням щільності потоку нейтронів не є непередбачуваною та раптовою.

"Якщо брати до уваги дані цих датчиків у комплексі з іншими показниками то, з огляду на темпи зростання, можна говорити про те, що запас до встановлених меж дуже великий, а тому наразі жодних причин для хвилювання немає", - додали в ДНТЦ ЯРБ

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Також зазначається, що причин для зростання активності цих нейтронних потоків може бути кілька. Так, зокрема, однією із них може бути зміна форми та складу паливомістких мас, які не є однорідними за вмістом та густиною.

З повідомлення зрозуміло, що на інтенсивність реакції впливає також взаємодія паливомістких мас із водою, про що також згадано у ЗМІ. Вода не є просто охолоджувачем, вона може бути як сповільнювачем нейтронів, так і поглиначем, що своєю чергою по-різному впливатиме на перебіг фізичних процесів.

"В Україні є профільні дослідницькі організації, які зосереджують свою увагу на вивченні зазначеного питання, розробляють моделі та здійснюють ретельний аналіз. І результати їхніх розрахунків доволі чітко підтверджують фізичні феномени, які спричиняють цю ситуацію, тобто вона контрольована і не є надзвичайною", - додають учені.

"Що стало причиною нагнітання проблеми – сказати важко, можливо, йдеться лише про спробу отримання фінансування... Нам дуже дивно спостерігати активність і паніку деяких наукових установ та окремих науковців в Україні та за її межами щодо питання, про яке було відомо давно і яке не є критичним та потребує вирішення, але у плановому порядку", - йдеться далі.

"Загалом, треба розуміти, що ядерні процеси, про які йдеться, триватимуть дуже довго і складно спрогнозувати, до якого саме часу відбуватиметься зростання щільності потоку нейтронів, а коли почнеться зворотній процес. Для підвищення реалістичності прогнозних оцінок варто зауважити про важливість забезпечення адекватності розрахункових моделей та достовірність вихідних даних, які використовуються науковцями. Це складне інженерне й наукове завдання, якому потрібно ще приділити багато уваги, часу та зусиль", - підсумували в ДНТЦ ЯРБ.

Також читайте: Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
когда-то, 26 апреля, в 1986-м, у товарища Дятлова тоже "всё было под контролем"...
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13.05.2021 15:48
+6
не удивлюсь, если за разгоном паники торчат нарасеянские уши.
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13.05.2021 15:44
+5
_Ну не знаю... Вот помню ВОЗ говорил шо в Кетае всё ровно, пандемии на горизонте нет и причин прекращать авиаперевозки с Кетаем нет. Так шо можно я таки на всякий случай буду немного волноваться и подсматривать за вами одним глазом? Просто на всякий пожарный, а то кто его знает.
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13.05.2021 15:40
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_Ну не знаю... Вот помню ВОЗ говорил шо в Кетае всё ровно, пандемии на горизонте нет и причин прекращать авиаперевозки с Кетаем нет. Так шо можно я таки на всякий случай буду немного волноваться и подсматривать за вами одним глазом? Просто на всякий пожарный, а то кто его знает.
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13.05.2021 15:40 Відповісти
Если что то пойдет не так - можно будет подсматривать тремя глазами.
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13.05.2021 16:48 Відповісти
не удивлюсь, если за разгоном паники торчат нарасеянские уши.
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13.05.2021 15:44 Відповісти
За разгоном паники стоят журналисты, которые пишут обо всем слабо это понимая. Поэтому услышав или прочитавши где-то фразу "рост активности нейтронных потоков", любой уважающий себя журналист захочет сделать сенсацию. Другие, такие же "специалисты" прочитав статью своего коллеги, сообщат нам что Киев необходимо эвакуировать и так по наростающей...
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13.05.2021 16:44 Відповісти
ядерная реакция це когда инструментом колят ядро ореха на клавишах рояля
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13.05.2021 15:46 Відповісти
Ядерная реакция или эрккция президента?
Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає - Цензор.НЕТ 4903
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13.05.2021 18:12 Відповісти
когда-то, 26 апреля, в 1986-м, у товарища Дятлова тоже "всё было под контролем"...
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13.05.2021 15:48 Відповісти
сифилисное побывало там на экскурсии, теперь пипец, как Нотр-Дам-де-Пари.
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13.05.2021 15:59 Відповісти
У товарища Дятлова было под 100 тонн 2.5% урана в реакторе в околокритическом состоянии.

А щаз по подвалам насыпано непоймичо непойми в каких количествах.

Для справки: критическая масса шара урана-235 - 50кеге
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13.05.2021 16:02 Відповісти
Багата у нас країна на таланти.
Позавчора вони політологи, вчора віруслологи, а сьогодні атомщики.
Але живемо ми якось не дуже. Як так виходить?
Дивина та й годі...
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13.05.2021 16:07 Відповісти
_Так выходит потому бандиты. Бандиты у власти последние 30 лет. А до того - в оккупации. Вот пораскинь за это мозгой - и всё просто отличненько сойдётся.
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13.05.2021 16:11 Відповісти
Просто шоп шота пёрнуть, да?
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13.05.2021 16:16 Відповісти
Яка мова, яка глибина речення...
Пан мабуть росіянин?
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13.05.2021 18:06 Відповісти
І шо з тих 100 тонн не зможе десь в кутку зібратись купка у 50 кг через різні неконтрольовані обвали чи розмиви?
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13.05.2021 20:50 Відповісти
Сейчас спустя много лет, появилось много вбросов в попытках оправдать Дятлова и сделать его невиновным. И уже появилось много адептов, верящих, что Дятлов не карьерист, который рвался доказать свою незаменимость на место директора ЧАЭС.
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13.05.2021 17:36 Відповісти
ну я об этом и пишу...
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13.05.2021 17:44 Відповісти
Говорит командование "Долга"! Всем бойцам внимание - приближается выброс!..

Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає - Цензор.НЕТ 3209
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13.05.2021 16:20 Відповісти
ученые: пока никаких причин для волнения нет.
не ученые: а когда будут?
ученые: не переживайте. вы все сами сразу увидите. причины для волнения будут заметны из любой точки Украины...и не только Украины.
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13.05.2021 16:29 Відповісти
Сборище идиотов.....
Наверное все эти хитрожопые реакторы для достижения цепной реакции строят от нехрен делать, в то время когда цепную реакцию можно просто получить набросав уран в кучу!
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13.05.2021 16:34 Відповісти
Вот-с. Естественный атомный реактор в Окло.
Удивительное - рядом.
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13.05.2021 16:39 Відповісти
ну слава богу, хоть один умный нашёлся!
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13.05.2021 16:42 Відповісти
взрыва не будет, но вся киевская область заражена(америций и плутоний не определяется на бытовой прибор) и непригодна для жизни.
Кушайте зелень и чернику от бабушек около метро, вы же столичные жители!
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13.05.2021 16:48 Відповісти
Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає - Цензор.НЕТ 536
главное что б не стало слишком поздно
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13.05.2021 17:27 Відповісти
1. торчок побывал возле ЧАЭС
2. зафиксирован рост активности нейтронных потоков
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13.05.2021 17:40 Відповісти
кацапских туристов туда не пускайте
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13.05.2021 18:12 Відповісти
 
 