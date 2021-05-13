Вчені про посилення ядерних реакцій на ЧАЕС: Поки жодних причин для хвилювання немає

Упродовж кількох останніх днів у вітчизняних та закордонних засобах масової інформації поширюється інформація про зростання щільності нейтронного потоку на ЧАЕС-4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Так, за даними Інституту проблем безпеки АЕС, деякі датчики під об’єктом "Укриття" зафіксували зростання активності нейтронних потоків в окремій важкодосяжній ділянці. Водночас Інститут проблем безпеки АЕС наголошує, що це зростання нейтронного потоку відбувається повільно.

"Така інформація може викликати занепокоєння у пересічного читача, але треба мати на увазі, що "Укриття" – складний об’єкт, у ньому відбувається низка фізичних процесів, тому оцінювати ситуацію слід комплексно, беручи до уваги всі наявні аспекти. Насамперед треба розуміти, що всі процеси під об’єктом "Укриття" відбуваються у підкритичному, тобто безпечному стані. Варто враховувати також ситуацію із місцем розташування датчиків нейтронів, специфіку вимірів тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що об’єкт "Укриття" – потенційно небезпечний, адже під ним розміщено значну кількість ядерних та радіоактивних матеріалів. Проте він оснащений сучасною системою безперервного моніторингу, під якою перебувають і гама-випромінювання, і температурний режим, і щільність потоку нейтронів. Для кожного датчика встановлено межі безпечної експлуатації (з огляду на специфіку об'єкта, вони встановлені дуже консервативно). І ситуація із деяким зростанням щільності потоку нейтронів не є непередбачуваною та раптовою.

"Якщо брати до уваги дані цих датчиків у комплексі з іншими показниками то, з огляду на темпи зростання, можна говорити про те, що запас до встановлених меж дуже великий, а тому наразі жодних причин для хвилювання немає", - додали в ДНТЦ ЯРБ

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Також зазначається, що причин для зростання активності цих нейтронних потоків може бути кілька. Так, зокрема, однією із них може бути зміна форми та складу паливомістких мас, які не є однорідними за вмістом та густиною.

З повідомлення зрозуміло, що на інтенсивність реакції впливає також взаємодія паливомістких мас із водою, про що також згадано у ЗМІ. Вода не є просто охолоджувачем, вона може бути як сповільнювачем нейтронів, так і поглиначем, що своєю чергою по-різному впливатиме на перебіг фізичних процесів.

"В Україні є профільні дослідницькі організації, які зосереджують свою увагу на вивченні зазначеного питання, розробляють моделі та здійснюють ретельний аналіз. І результати їхніх розрахунків доволі чітко підтверджують фізичні феномени, які спричиняють цю ситуацію, тобто вона контрольована і не є надзвичайною", - додають учені.

"Що стало причиною нагнітання проблеми – сказати важко, можливо, йдеться лише про спробу отримання фінансування... Нам дуже дивно спостерігати активність і паніку деяких наукових установ та окремих науковців в Україні та за її межами щодо питання, про яке було відомо давно і яке не є критичним та потребує вирішення, але у плановому порядку", - йдеться далі.

"Загалом, треба розуміти, що ядерні процеси, про які йдеться, триватимуть дуже довго і складно спрогнозувати, до якого саме часу відбуватиметься зростання щільності потоку нейтронів, а коли почнеться зворотній процес. Для підвищення реалістичності прогнозних оцінок варто зауважити про важливість забезпечення адекватності розрахункових моделей та достовірність вихідних даних, які використовуються науковцями. Це складне інженерне й наукове завдання, якому потрібно ще приділити багато уваги, часу та зусиль", - підсумували в ДНТЦ ЯРБ.

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