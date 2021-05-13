Підривна діяльність Медведчука могла привести до зміни політичного курсу України в інтересах Кремля, - прокурор у суді
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Реалізація злочинного плану, розробленого народним депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, могла призвести до такого рівня дестабілізації ситуації в Україні, яка б дозволила РФ могла змінити зовнішньополітичний курс держави.
Про це один із прокурорів повідомив під час засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами прокурора, з метою ефективного втручання у внутрішні справи України представниками РФ було вирішено залучити ряд громадян України, у тому числі відомих політиків, колишніх державних діячів та високопосадовців, які мають певний вплив на суспільну думку та перебіг політичних процесів у державі і які повинні були дискредитувати Україну як на внутрішньому, так і міжнародних рівнях.
"В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений на даний час, але не пізніше березня 2015 року, у невстановленому місці невстановленими представниками РФ до протиправної діяльності проти України вирішено залучити Віктора Медведчука", - наголосив прокурор.
Згідно з даними слідства, Медведчук, будучи незгодним із політичним курсом діючої влади, перебуваючи в особистих дружніх стосунках з керівництвом РФ, маючи на меті спрямування зовнішньополітичного курсу України на зближення з Росією вирішив допомогти Кремлю у вчиненні дій, спрямованих на досягнення вищезазначеної мети шляхом здійснення підривної діяльності проти України.
За словами прокурора, Медведчук не пізніше березня 2015 року запропонував народному депутату Тарасу Козаку взяти участь у наданні РФ допомоги у підривній діяльності проти України шляхом вчинення низки умисних дій на шкоду суверенітету та обороноздатності, державній, економічній та інформаційні безпеці України. Козак погодився. Вказані особи вступили у попередню змову.
Козак, згідно з відведеною йому роллю пособника у вчинені злочину, повинен був виконувати вказівки та доручення щодо систематичного спілкування з представниками РФ та обмінюватися інформаціє, зауважив прокурор.
Також до протиправної діяльності залучені інші особи, які на даний час не встановлені слідством.
"Собі пан Медведчук відвів роль організатора та співвиконавця злочину. До своїх обов’язків він включив координацію у вчиненні злочинних дій та підшукування співучасників, розробку плану вчинення злочинних дій, готування та редагування відповідних документів", - наголосив він.
За задумом Медведчука, вчинення злочину мало відбуватись за двома загальними напрямками – допомога у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду обороноздатності, суверенітету, державній та інформаційній безпеці і допомога у проведення підривної діяльності на шкоду економічній безпеці України.
"Реалізація зазначеного плану мала призвести до такого рівня дестабілізації обстановки в Україні, яка б дозволила представникам органів управління РФ здійснювати ефективне, фактичне та опосередковане керування подіями в Україні: прийняття управлінських рішень, маніпулювання суспільною думкою тощо, в такий спосіб, який призведе до вигідної лише країні-агресору зміні зовнішньополітичного вектору розвитку України", - наголосив прокурор.
Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
_Изначально херовая линия обвинения, хромая на три ноги. Обвинять надо в действиях против интересов Украины, в пользу агрессора и оккупанта, против зафиксированных в Конституции интересов Украины и внешнеполитического курса.
Хочется надеяться, что это не спектакль...
Об этом один из прокуроров сообщил во время заседания Печерского райсуда Киева".
Тоже мне, бином Ньютона. Это было всем понятно и известно уже давно, просто официально не озвучивалось.
...Основные решения, связанные с реальными этапами захвата власти в России госбезопасностью, принимались структурой, всегда находившейся в тени, никогда себя не афишировавшей. Называлась она Коллегия КГБ. Это небольшая группа людей. При Андропове в Коллегию КГБ входило 18 человек. Естественно, это было высшее руководство госбезопасности.
Коллегия принимала важные для ведомства решения. Например, создание института Офицеров действующего резерва (ОДР) было выдумкой Коллегии КГБ. Это достаточно интересная схема, когда офицеры КГБ, засылаются в мирный советский сектор на работу, как если бы они засылались нелегалами за границу во вражескую страну. Как раньше нелегалов засылали в другие страны, так в массовом количестве стали в 1980-х годах засылать офицеров КГБ как офицеров действующего резерва в советские учреждения. А мирный советский сектор даже не подозревал об этом и не понимал, что постепенно все важные позиции (самые лакомые и жирные), захватывают офицеры КГБ, «вышедшие» в ОДР.
Система эта продолжает работать и сегодня, только сегодня она действует абсолютно открыто. В советские годы всё делалось тайно. И разглашение информации в отношении ОДР, работавших в советских учреждениях, считалось государственным преступлением и каралось, как если б вы рассекретили «нелегала». - Ю. Фельштинский
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1451801645164341&id=100010035585722&__tn__=%2As%2AsH-R
Все это и было осуществлено усилиями кремля,мертвечука, коломойши, фирташа, ахметки, пинчука и пр. сволочи--в 2019 году после манипуляции общественным мнением был снят проукраинский Президент и посажена на "трон" олигархическая беспринципная малоросская марионетка!