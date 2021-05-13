Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело (оновлено)
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Спікер Верховної Ради добирається з Херсона до Києва автомобілем.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Інцидент стався на Херсонщині, де Разумков перебував із робочою поїздкою. Політик планував повернутися в столицю повітрям. Але щойно гвинтокрил піднявся вгору над майданчиком, один із датчиків показав, що летіти не можна - техніка несправна.
Вертоліт приземлився там же, звідки і злітав. Разумков пересів в автомобіль і зараз перебуває на шляху до Києва.
Цензор.НЕТ перевірив цю інформацію в інших джерелах, однак вони її не підтвердили. За їх словами, Разумков у даний момент прямує автомобілем з Херсона до Києва.
Топ коментарі
+37 Рома Маестро
показати весь коментар13.05.2021 16:48
+26 Дамир Терентьев
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+20 violator
показати весь коментар13.05.2021 16:50
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Да, хер майор.
Хоча , як для мене , ,, хрен редьки не слаще" 😀