Через технічні неполадки оголошена перерва в засіданні з обрання запобіжного заходу Медведчуку

Печерський суд Києва, в якому сьогодні обирають запобіжний захід народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, оголосив 15-хвилинну перерву в засіданні.

Про необхідність оголосити перерву в зв'язку з технічними неполадками оголосив слідчий суддя, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив що перерва необхідна для перезавантаження комп'ютера, який веде пряму трансляцію на сайті судової влади.

"У нас технічна неполадка ... Потрібно перевантажити комп'ютер. Давайте зробимо перерву на 10, на 15 хвилин", - оголосив суддя.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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