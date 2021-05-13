УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7679 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
4 632 25
Медведчук (1324) суд (8043) запобіжний захід (368)

Через технічні неполадки оголошена перерва в засіданні з обрання запобіжного заходу Медведчуку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через технічні неполадки оголошена перерва в засіданні з обрання запобіжного заходу Медведчуку

Печерський суд Києва, в якому сьогодні обирають запобіжний захід народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, оголосив 15-хвилинну перерву в засіданні.

Про необхідність оголосити перерву в зв'язку з технічними неполадками оголосив слідчий суддя, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив що перерва необхідна для перезавантаження комп'ютера, який веде пряму трансляцію на сайті судової влади.

"У нас технічна неполадка ... Потрібно перевантажити комп'ютер. Давайте зробимо перерву на 10, на 15 хвилин", - оголосив суддя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підривна діяльність Медведчука могла привести до зміни політичного курсу України в інтересах Кремля, - прокурор у суді

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Судья не получил СМС с суммой перевода и не знает какое решение принять
показати весь коментар
13.05.2021 17:10
+6
как "не о чем"? пошли договариваться о сумме на офшорные счета, представив всё это техническими вопросами неполадками Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 8846
показати весь коментар
13.05.2021 17:14
+5
Та нечего там и обсуждать ,на НАРЫ эту гнилую тварь !!! Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 2702
показати весь коментар
13.05.2021 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та нечего там и обсуждать ,на НАРЫ эту гнилую тварь !!! Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 2702
показати весь коментар
13.05.2021 17:08 Відповісти
как "не о чем"? пошли договариваться о сумме на офшорные счета, представив всё это техническими вопросами неполадками Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 8846
показати весь коментар
13.05.2021 17:14 Відповісти
допрос - суд - тюрьма
показати весь коментар
13.05.2021 17:09 Відповісти
судъе чемодан со взяткой везут...ждет...пересчитает уже в совещательной комнате
показати весь коментар
13.05.2021 17:10 Відповісти
как дети ) Правда кто-то думает что судья там что-то решает?
Вердикт всей актерской труппе там бил известен еще до начала сьемок.
показати весь коментар
13.05.2021 17:18 Відповісти
Дали время убежать? Или сколько денег предложить?
показати весь коментар
13.05.2021 17:10 Відповісти
Судья не получил СМС с суммой перевода и не знает какое решение принять
показати весь коментар
13.05.2021 17:10 Відповісти
Началось...
показати весь коментар
13.05.2021 17:13 Відповісти
****, микрофон не хочет с этой падлой в одной комнате находиться
показати весь коментар
13.05.2021 17:13 Відповісти
Техника не выдерживает. Из-за технической неполадки объявлен перерыв в заседании по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 4012
показати весь коментар
13.05.2021 17:15 Відповісти
Телефонне право? Ні, не чули.🤮
показати весь коментар
13.05.2021 17:15 Відповісти
Ну а потім судді будуть масово хворіти, або Мертвечук не з'являтиметься на суди.
Короче буде так як з судом над помноженим на ноль Гєшою.
показати весь коментар
13.05.2021 17:17 Відповісти
Печерський суд в цій справі виконує завдання ОП. Ніякої судівської самодіяльності тут не може бути.

А от яке завдання було скоро побачимо.
показати весь коментар
13.05.2021 17:21 Відповісти
А чего суд печерский, если он не на Печерске?
показати весь коментар
13.05.2021 17:46 Відповісти
Харьковское шоссе тоже не в Харькове.
показати весь коментар
13.05.2021 18:00 Відповісти
Московская баранка? *)
показати весь коментар
13.05.2021 18:12 Відповісти
деньгосчетная машинка задымилась?
показати весь коментар
13.05.2021 17:36 Відповісти
В городском саду играет духовой оркестр
На скамейке подсудимых нет свободных мест... *)
показати весь коментар
13.05.2021 17:39 Відповісти
чемодан с баблом привезли)
показати весь коментар
13.05.2021 18:33 Відповісти
РАБИНОВИЧ **** ПОПИСЯЛ НА ПРОВОДА !)
показати весь коментар
13.05.2021 18:58 Відповісти
это кива в перерыве туалеты обосрал...
показати весь коментар
13.05.2021 19:19 Відповісти
 
 