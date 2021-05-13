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Переговори з Україною дають привід для обережного оптимізму, - голова МЗС Угорщини Сійярто

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Переговори з Україною дають привід для обережного оптимізму, - голова МЗС Угорщини Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з головою МЗС Дмитром Кулебою заявив, що у відносинах з Україною було досягнуто прогрес, який дає привід "для обережного оптимізму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами глави угорського МЗС, відносини між країнами останнім часом не розвивалися за позитивним сценарієм. Він зазначив, що після другої зустрічі угорсько-української робочої групи щодо освіти було досягнуто прогресу в переговорах.

"Здається, що намічається рішення, яке могло б допомогти закарпатським угорцям виявитися в кращому становищі при нинішній українській системі освіти", - сказав Сійярто.

Міністр додав, що було також досягнуто прогресу щодо так званої угоди про еквівалентність взаємного визнання дипломів, кваліфікацій і професійних кваліфікацій. Текст документа вже завірено, говорить він.

Читайте також: Україна та Угорщина домовилися укласти договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію, - Кулеба
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Сиярта - пшло нах, падло! Переговоры с Украиной дают повод для осторожного оптимизма, - глава МИД Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 8744
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13.05.2021 17:28 Відповісти
Може зробити коридор від ОРДЛО до Чопа? Чуваки явно не розуміють завдяки чому у них мирні пікніки.
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13.05.2021 17:43 Відповісти
"Чуваками" целиком и полностью управляет кремль!
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13.05.2021 18:00 Відповісти
Та не вопрос , - можно обо всём договориться , но на законодательстве Украины .
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13.05.2021 17:49 Відповісти
Що ще мадярам не здали?
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13.05.2021 18:07 Відповісти
Окуеть, уральские европейцы! За 1000 лет освоили ношение костюмов, выращивание перца и до@бки к соседям. Недалеко от кацапов ушли.
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13.05.2021 19:15 Відповісти
 
 