Переговори з Україною дають привід для обережного оптимізму, - голова МЗС Угорщини Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з головою МЗС Дмитром Кулебою заявив, що у відносинах з Україною було досягнуто прогрес, який дає привід "для обережного оптимізму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами глави угорського МЗС, відносини між країнами останнім часом не розвивалися за позитивним сценарієм. Він зазначив, що після другої зустрічі угорсько-української робочої групи щодо освіти було досягнуто прогресу в переговорах.

"Здається, що намічається рішення, яке могло б допомогти закарпатським угорцям виявитися в кращому становищі при нинішній українській системі освіти", - сказав Сійярто.

Міністр додав, що було також досягнуто прогресу щодо так званої угоди про еквівалентність взаємного визнання дипломів, кваліфікацій і професійних кваліфікацій. Текст документа вже завірено, говорить він.

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