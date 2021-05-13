Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів"
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Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував закон про машини з єврономерами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Цей закон дає пів року на те, щоб остаточно ті, хто завіз євробляхи, зареєстрували в установленому законом порядку, сплатили певні податки в бюджет, і після цього вже в Україні не повинно бути двох світів. Один світ - це коли українці виплачують повністю всі податки за офіційною процедурою, і інший — завозили євробляхи, їздили на них не реєструючись, користуючись лазівками в законодавстві", — сказав він.
Геращенко розповів, як можна вплинути на ситуацію з цінами на авто в Україні.
"Але головне питання, на який влада повинна відповісти народу, чи готові ми зробити ціни на авто доступними. Колись в кінці 2000-х років були спеціально підвищені мита на ввезення автомобілів, це робилося тодішніми депутатами, які лобіювали автовиробництво в Україні. Ідея була хороша, але в підсумку Україна має дуже високі митні збори та податки на ввезення автомобілів, але автовиробництва у нас так і немає. або ми його зробимо в Україні, або зробімо розумний рівень податків. З приводу проблеми євроблях — 80-90% злочину, особливо тяжких, відбувалися на автомобілях з євробляхами, тому що нам складніше відстежувати, кому належить такий автомобіль. Після закінчення пільгового періоду розмитнення ми будемо жорстко виконувати закон в плані штрафів", - підсумував заступник голови МВС.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення "євроблях".
Будь ласка, зачекайте...
На нём всё написано... -- как можно им пользоваться постоянно? -- то же самое, шо и вообще без номера ездить...
Не нравится наше государство - Чемодан-вокзал-...
Вот без барыг мне моё государство будет нравится. Очень богатое государство будет и народ украинский будет зажиточным, если барыжню от кормушки убрать.
просто это тело зашло похамить, и в его постах вроде все искренне а на самом деле смешаны в кучу и кони и люди.
А мне хочется жить здесь что бы мне нравилось!!!!
Ты не владелец страны что бы указывать другим жить им здесь или свалить отсюда. Это моя родина и я гражданин этой страны, и мне хочется что бы законы в ней были человечнее, для людей а не для торговцев авто в салонах.
Да, я один из владельцев Украины, потому указываю и буду указывать.
написал набор слов и все тебе виноваты.
и что значит "так как хочется ВАМ не хочется МНЕ"? ты против порядка в таможенной и налоговой системах? тогда тебе в рашкостан. там любят таких суетологов.
а Украина для адекватных и здравомыслящих.
нагородил и про землю и про фракции и про Гетьманцева, хотя в моём посте об этом ни слова. из чего следует вывод что ты просто хочешь выговорится, похамить и поскандалить. тогда чеши в рашкостан, там самое место для таких. еще раз - Украина для адекватных и здравомыслящих.
И это тебя видимо очень угнетает. Угнетает так, что ты даже на ЦН про это написал.
А плесень, это тот, кто написал такие слова, цитата - Верните суки мои деньги! Или один ЗАКОН для ВСЕХ или нахрен такое "государство".(с) Или это не вы ТАК написали про государство Украина?
слышали, знаем, в Украине такая формула не проканает, здесь каждый имеет право голоса и ты никому не смеешь указывать валить или не валить.
Не-не-не, что вы, что вы! Народ Украины пока ещё не готов покупать дешёвые беушные авто из Еаропы.
Алилуйяа!
Курвы Опомнитесь!!это во всем Мире металлолом..!!!
Вопрос?! за что вам Мрази платить!???