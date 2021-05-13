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Новини Політика України
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МВС (2880) Геращенко Антон (925) євробляхи (192)

Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував закон про машини з єврономерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Цей закон дає пів року на те, щоб остаточно ті, хто завіз євробляхи, зареєстрували в установленому законом порядку, сплатили певні податки в бюджет, і після цього вже в Україні не повинно бути двох світів. Один світ - це коли українці виплачують повністю всі податки за офіційною процедурою, і інший — завозили євробляхи, їздили на них не реєструючись, користуючись лазівками в законодавстві", — сказав він.

Геращенко розповів, як можна вплинути на ситуацію з цінами на авто в Україні.

"Але головне питання, на який влада повинна відповісти народу, чи готові ми зробити ціни на авто доступними. Колись в кінці 2000-х років були спеціально підвищені мита на ввезення автомобілів, це робилося тодішніми депутатами, які лобіювали автовиробництво в Україні. Ідея була хороша, але в підсумку Україна має дуже високі митні збори та податки на ввезення автомобілів, але автовиробництва у нас так і немає. або ми його зробимо в Україні, або зробімо розумний рівень податків. З приводу проблеми євроблях — 80-90% злочину, особливо тяжких, відбувалися на автомобілях з євробляхами, тому що нам складніше відстежувати, кому належить такий автомобіль. Після закінчення пільгового періоду розмитнення ми будемо жорстко виконувати закон в плані штрафів", - підсумував заступник голови МВС.

Також читайте: Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення "євроблях"

Нагадаємо, раніше президент Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення "євроблях".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Сумарно - це 73% населення, яке вірить в халяву, в голобородьбків та інші піввареники.
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13.05.2021 17:41
+13
Бляхер это не про растаможку, бляхер - это религия, религия ************* и уверености, что им все вокруг должны.
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13.05.2021 17:39
+11
Верните мне деньги за растаможку.
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13.05.2021 17:33
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Десь заплакали власники Буковеля, Велюру та Епіцентру...
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13.05.2021 17:31 Відповісти
Верните мне деньги за растаможку.
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13.05.2021 17:33 Відповісти
шо ж ти такой глупий растаможил не вовремя Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 8836
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13.05.2021 18:20 Відповісти
то есть если ты что то купил то это уже дешеветь не должно? Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 1673
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13.05.2021 19:13 Відповісти
Не все граждане Украины воруют, чтобы иметь возможность дорого растамаживать автомобиль в интересах троих топ-воров.
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13.05.2021 20:00 Відповісти
80% ******** так и будут ездить на бляхах
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13.05.2021 17:34 Відповісти
Прекрасно. Будет доп источник в бюджет от прэлестных штрафов.
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13.05.2021 17:42 Відповісти
Дорогая Антонина, - нагнутого раз будут нагибать регулярно
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13.05.2021 17:36 Відповісти
Бляхер это не про растаможку, бляхер - это религия, религия ************* и уверености, что им все вокруг должны.
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13.05.2021 17:39 Відповісти
Сумарно - це 73% населення, яке вірить в халяву, в голобородьбків та інші піввареники.
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13.05.2021 17:41 Відповісти
Таки да.все они голосовали за зе
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13.05.2021 18:21 Відповісти
Не должно быть двух миров-должна быть одна тарелка.
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13.05.2021 17:42 Відповісти
Хватит мрази придумывать нелепые налоги и разбазаривать бюджет через аферы типа зелёный тариф и центрэнерго.
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13.05.2021 17:45 Відповісти
А через півроку ще на пів року, а потім ще... Цю пісню вже майже 2 роки чуємо, але ж піпл хаває. Та й бубочка не дозволить - стільки лохторату втратить, що ніяким хриплосиком не відновити буде
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13.05.2021 17:56 Відповісти
Лучше уже лизал бы тарелки , позорище вонючее,скоро будешь на нарах свин.
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13.05.2021 18:03 Відповісти
На фотке транзитный номер Германии. Выдаётся на ограниченный срок.
На нём всё написано... -- как можно им пользоваться постоянно? -- то же самое, шо и вообще без номера ездить...
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13.05.2021 18:08 Відповісти
помогают населению избавляться от излишка бабала
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13.05.2021 18:21 Відповісти
Вся Европа и Штаты свободно ездят на дешёвых средствах передвижения и только у нас десятилетняя консервная банка на колесах является гордостью владельца.
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13.05.2021 18:58 Відповісти
Геращенко некомпетентен и не делает то что должен- защищать граждан и их интересы.
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13.05.2021 19:04 Відповісти
Я купил официально в салоне внедорожник и паркетник, выплатив все хотелки Государства. Верните суки мои деньги! Или один ЗАКОН для ВСЕХ или нахрен такое "государство".
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13.05.2021 19:37 Відповісти
Ну не все же воруют.
Не нравится наше государство - Чемодан-вокзал-...
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13.05.2021 20:03 Відповісти
Было бы меньше таких умников которым везде они за клоунов голосуют, глядишь и государство бы понравилось.
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13.05.2021 20:37 Відповісти
Клоунов и Мародеров привели к власти барыги и подбарыжники, контролирующие СМИ, полицию и суды.
Вот без барыг мне моё государство будет нравится. Очень богатое государство будет и народ украинский будет зажиточным, если барыжню от кормушки убрать.
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14.05.2021 16:37 Відповісти
Подобное может писать только обиженный жизнью не удачник....
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14.05.2021 16:40 Відповісти
Ну у меня язык не повернётся сказать, что я неудачник, что живу как нищий. Но вот смотрю на 11 миллионов украинских пенсионеров и сравниваю их пенсии с 24-ю миллионами гривен в месяц, которые Юрий Витренко ежемесячно выписывал себе в Нафтогазе, при официально заявленном падении добычи газа и нефти.
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14.05.2021 17:05 Відповісти
в точку. ты правильно подметил. я вообще подозреваю что "курвиметр" это кремлебот и тролляка, по всем его постам написано "я дочь офицера, не все так однозначно, не нравится то и вали"
просто это тело зашло похамить, и в его постах вроде все искренне а на самом деле смешаны в кучу и кони и люди.
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16.05.2021 07:53 Відповісти
Самая отвратительная формула - не нравится то и вали отсюда.
А мне хочется жить здесь что бы мне нравилось!!!!
Ты не владелец страны что бы указывать другим жить им здесь или свалить отсюда. Это моя родина и я гражданин этой страны, и мне хочется что бы законы в ней были человечнее, для людей а не для торговцев авто в салонах.
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14.05.2021 05:13 Відповісти
Но ТАК, как хочется ТУТ жить вам, не нравится мне. Я против лоббирования огромных налогов, в интересах трёх лиц. Не автосалонов, а типа троих производителей, типа автомобилей в Украине. Я против тупых налогов от Гетьманцева. Я против Закона о земле Зеленского-Сольского, принятый ночью и поправок к Земельному кодексу, за которые проголосовали, нарушив 11 статей нашей Конституции, фракции СН, ЕС и Голоса - я за то, чтобы посадить их за Измену Родине.
Да, я один из владельцев Украины, потому указываю и буду указывать.
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14.05.2021 16:41 Відповісти
Что ты сделал для того что бы изменить ситуацию? Или ты только ноешь и раздаёшь советы кому и где жить?
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14.05.2021 16:44 Відповісти
Активно пропагандирую альтернативные, законам Порошенко-Зеленского, а не только критикую. Я по жизни активный человек, думающий человек.
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14.05.2021 17:02 Відповісти
а я вытираю конец о то, что ты там указываешь и будешь указывать.
написал набор слов и все тебе виноваты.
и что значит "так как хочется ВАМ не хочется МНЕ"? ты против порядка в таможенной и налоговой системах? тогда тебе в рашкостан. там любят таких суетологов.
а Украина для адекватных и здравомыслящих.
нагородил и про землю и про фракции и про Гетьманцева, хотя в моём посте об этом ни слова. из чего следует вывод что ты просто хочешь выговорится, похамить и поскандалить. тогда чеши в рашкостан, там самое место для таких. еще раз - Украина для адекватных и здравомыслящих.
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16.05.2021 07:49 Відповісти
А есть хоть что вытереть? Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 1591
И это тебя видимо очень угнетает. Угнетает так, что ты даже на ЦН про это написал. Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 1591
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16.05.2021 13:21 Відповісти
Валить можешь ты, ибо подобная плесень только и ждет, когда ее накормят и напоят. Я, в отличии от тебя, работаю на Родине, и плачу налоги во благо Родины. Да и Государство без плесени будет чище.
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14.05.2021 08:27 Відповісти
Я этой Родине посвятил много лет жизни в погонах. Я и после этого работал много лет для блага Родины и людей.
А плесень, это тот, кто написал такие слова, цитата - Верните суки мои деньги! Или один ЗАКОН для ВСЕХ или нахрен такое "государство".(с) Или это не вы ТАК написали про государство Украина?
Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів" - Цензор.НЕТ 6565
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14.05.2021 16:44 Відповісти
типичная кацапская формула, типа "не нравится Россия - валите в США"
слышали, знаем, в Украине такая формула не проканает, здесь каждый имеет право голоса и ты никому не смеешь указывать валить или не валить.
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16.05.2021 07:50 Відповісти
Почему сразу в США? Можете валить в Кацапию, или Израиль. Мне плевать куда вы свалите, раз вам в Украине не нравится. Но свою землю, политую кровью тысяч поколений наших предков, мы вам не отдадим.
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16.05.2021 13:24 Відповісти
Не пались, рашкостану здесь не место, кремлеботы работают в другом месте. Чемодан вокзал рассея.
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17.05.2021 03:50 Відповісти
Рашкостан, это как раз такие как вы. А я из украинцев, кстати из тех, чьи предки и народными восстаниями руководили...
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17.05.2021 14:15 Відповісти
уже слышали, я дочь крымского офицера, не всё так однозначно, кремлебот ты на украинец.
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17.05.2021 16:23 Відповісти
И сколько раз и сколько лет уже по полгода? Долбоебы у власти уже задолбали всю страну заигрыванием с любителями халявы. Подозреваю, что у власти немало людей кровно заинтересованных во всем этом бардаке и греют свои руки на ввозе этих блях.
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13.05.2021 19:58 Відповісти
Вы лучше поинтересуйтесь ТРЕМЯ фамилиями, типа производителей (на самом деле колеса прикручивали), которые пролоббировали такие высокие налоговые поборы.
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13.05.2021 20:05 Відповісти
Но главный вопрос, на который власть должна ответить народу

Не-не-не, что вы, что вы! Народ Украины пока ещё не готов покупать дешёвые беушные авто из Еаропы.
Алилуйяа!
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13.05.2021 20:25 Відповісти
Їде до того,що нерозмитнені евровідра будуть узбіч стояти покинутими,як хлам.
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13.05.2021 23:02 Відповісти
2000 тысячи Злот. старая вектра и фольц.. в Польше..2004 года....!!!
Курвы Опомнитесь!!это во всем Мире металлолом..!!!
Вопрос?! за что вам Мрази платить!???
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14.05.2021 00:06 Відповісти
правильно.
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14.05.2021 06:42 Відповісти
Отдайте и мне разницу .я переплатил ..за расстаможку.твари вы наживаете врагов
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14.05.2021 08:32 Відповісти
Вы конечно имеете право не согласиться, но лично я считаю что автомобиль это роскошь. Если каждый будет с автомобилем то и город остановится и будет непоправимый удар по экологии. Экология уже несет удар, силу прямопропоциональную которого ответит тем кто его наносит.
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24.09.2021 14:20 Відповісти
 
 