Заступник глави МВС Геращенко щодо закону про "євробляхи": "Не має бути двох світів"

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував закон про машини з єврономерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Цей закон дає пів року на те, щоб остаточно ті, хто завіз євробляхи, зареєстрували в установленому законом порядку, сплатили певні податки в бюджет, і після цього вже в Україні не повинно бути двох світів. Один світ - це коли українці виплачують повністю всі податки за офіційною процедурою, і інший — завозили євробляхи, їздили на них не реєструючись, користуючись лазівками в законодавстві", — сказав він.

Геращенко розповів, як можна вплинути на ситуацію з цінами на авто в Україні.

"Але головне питання, на який влада повинна відповісти народу, чи готові ми зробити ціни на авто доступними. Колись в кінці 2000-х років були спеціально підвищені мита на ввезення автомобілів, це робилося тодішніми депутатами, які лобіювали автовиробництво в Україні. Ідея була хороша, але в підсумку Україна має дуже високі митні збори та податки на ввезення автомобілів, але автовиробництва у нас так і немає. або ми його зробимо в Україні, або зробімо розумний рівень податків. З приводу проблеми євроблях — 80-90% злочину, особливо тяжких, відбувалися на автомобілях з євробляхами, тому що нам складніше відстежувати, кому належить такий автомобіль. Після закінчення пільгового періоду розмитнення ми будемо жорстко виконувати закон в плані штрафів", - підсумував заступник голови МВС.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення "євроблях".