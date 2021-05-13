Окупанти з початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби 7 разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед складу українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке.
З великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів окупанти двічі здійснили обстріл у напрямку Пісків.
Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 307 вибухонебезпечних предметів.
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