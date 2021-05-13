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Новини Політика України
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Австрія (567) вакцина (3528) євроінтеграція (428) МЗС (3560) Кулеба Дмитро (3175) Шалленберг Александер (53)

Кулеба обговорив з австрійським колегою Шалленбергом євроінтеграцію і розширення доступу України до вакцин від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба обговорив з австрійським колегою Шалленбергом євроінтеграцію і розширення доступу України до вакцин від COVID-19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з федеральним міністром з європейських і міжнародних справ Австрії Олександром Шалленбергом зміцнення відносин двох країн у сферах політики, безпеки, торгівлі та інвестицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що зустріч відбулася в рамках робочого візиту Кулеби в Словаччину 13 травня.

"Співрозмовники приділили особливу увагу просуванню європейської інтеграції України, а також більш широкому доступу нашої держави до вакцин від COVID-19", - сказано в повідомленні.

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Голови української та австрійської дипломатії обговорили шляхи збільшення обсягів торгівлі та залучення інвестицій, що сприятиме відновленню національних економік на тлі пандемії COVID-19. Міністри також обговорили виконання домовленостей, досягнутих за підсумками засідання українсько-австрійської змішаної комісії з питань торгово-економічних зв'язків 27 квітня.

Кулеба і Шалленберг також торкнулися питання підготовки інавгураційного саміту Кримської платформи.
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Топ коментарі
+2
Так співпало, сьогодні розмовляв з австрійським бізнесменом за кавою, 15 років в Україні. Зараз згортається і виводить капітал. Каже, що при зелебобіках ловити нема чого. Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9674
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13.05.2021 18:02
+1
Руских может немного напрячь созвучие фамилий . Но основное , - идёт своим чередом . Украина идёт в Европу .
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13.05.2021 18:28
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Доступ простой! Берете бабки и покупаете вакцины!!!! А не по карманам через дороги!!!
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13.05.2021 18:01 Відповісти
Ви пропнуєте здирати асфальт?
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13.05.2021 18:03 Відповісти
Так співпало, сьогодні розмовляв з австрійським бізнесменом за кавою, 15 років в Україні. Зараз згортається і виводить капітал. Каже, що при зелебобіках ловити нема чого. Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9674
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13.05.2021 18:02 Відповісти
А при Овоще значит у него всё нормально было. Угу-угу... Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5361
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13.05.2021 18:12 Відповісти
Не знаю ,как при Овоще, но такого треша не было с 2013 года.

Кулеба обговорив з австрійським колегою Шалленбергом євроінтеграцію і розширення доступу України до вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8175
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13.05.2021 19:03 Відповісти
Я в последнее время частенько общаюсь с коллегами и клиентами. После дежурного про здоровье и семью разговор плавно перетекает на тему жизни в стране вообще и экономики в частности. Так вот общий смысл всех разговоров можно вкратце охарактеризовать такой фразой -- "такой жопы в стране не было уже очень давно, минимум с 2013 года". И происходящее сейчас в стране многим из собеседников все более и более напоминает именно 2013 год.
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13.05.2021 18:16 Відповісти
Тоже так, нагленько? - "Шелленберг, а че до сих пор вакцину не привез?"
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13.05.2021 18:02 Відповісти
Зайдёт Украина в ЕС, провакцинируется -- и обратно выйдет...*)
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13.05.2021 18:18 Відповісти
Руских может немного напрячь созвучие фамилий . Но основное , - идёт своим чередом . Украина идёт в Европу .
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13.05.2021 18:28 Відповісти
Ну так по віку може бути внуком начальника політичної розвідки третього рейху.
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13.05.2021 19:09 Відповісти
 
 