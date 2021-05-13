Кулеба обговорив з австрійським колегою Шалленбергом євроінтеграцію і розширення доступу України до вакцин від COVID-19
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з федеральним міністром з європейських і міжнародних справ Австрії Олександром Шалленбергом зміцнення відносин двох країн у сферах політики, безпеки, торгівлі та інвестицій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Зазначається, що зустріч відбулася в рамках робочого візиту Кулеби в Словаччину 13 травня.
"Співрозмовники приділили особливу увагу просуванню європейської інтеграції України, а також більш широкому доступу нашої держави до вакцин від COVID-19", - сказано в повідомленні.
Голови української та австрійської дипломатії обговорили шляхи збільшення обсягів торгівлі та залучення інвестицій, що сприятиме відновленню національних економік на тлі пандемії COVID-19. Міністри також обговорили виконання домовленостей, досягнутих за підсумками засідання українсько-австрійської змішаної комісії з питань торгово-економічних зв'язків 27 квітня.
Кулеба і Шалленберг також торкнулися питання підготовки інавгураційного саміту Кримської платформи.
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