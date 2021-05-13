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Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах

Олексій Санчук грав на барабанах у Мінську під час протестів проти захоплення влади Олександром Лукашенком. Його визнали винним в участі в масових заворушеннях і підготовці до них інших осіб.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна", інформує Цензор.НЕТ.

Санчука засуджено до 6 років посиленого режиму. Саме таке покарання просив для нього прокурор.

Музиканта і його колег - групу барабанщиків "Вимагаємо розійтися" - затримали в листопаді. Після 15-добового арешту він так і не вийшов на свободу. На "покаянному відео" ОНТ Олексій після затримання сказав тільки: "Я вчив ритм". За словами інших затриманих музикантів, під час затримання співробітники ГУБОПіКа били Олексія і вимагали пароль від телефону. Сам Олексій на суді заявляв про моральний тиск.

Суд визнав його винним в організації дій, що грубо порушують громадський порядок, навчанні осіб для участі в масових заворушеннях і підготовки до участі в масових заворушеннях.

Окремо в обвинувальному акті зазначається, що Савчук здійснив навчання осіб для участі в масових заходах, здійснення гучних ударів руками, що порушують спокій громадян.
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Топ коментарі
+23
забавные митинги с цветами закончились реальными строками.
Потому - или идите до конца, или не начинайте.
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13.05.2021 18:08
+13
Дохороводились, домиропротестились, дообнимались с ОМОНом.
********** Гапоны красиво слили народный протест и одновременно отработали схему сливания будущих народных протестов в **********.
Теперь все, концлагерь.
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13.05.2021 18:12
+13
Уих особый путь,лишь бы не майдан.... Белорусского барабанщика Санчука посадили на 6 лет за то, что он играл на протестах - Цензор.НЕТ 7548
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13.05.2021 18:17
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А у нас шість років сепарам дають, що теракти готували, а до того по наших хлопцях стріляли 🥴
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13.05.2021 18:07 Відповісти
забавные митинги с цветами закончились реальными строками.
Потому - или идите до конца, или не начинайте.
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13.05.2021 18:08 Відповісти
Дохороводились, домиропротестились, дообнимались с ОМОНом.
********** Гапоны красиво слили народный протест и одновременно отработали схему сливания будущих народных протестов в **********.
Теперь все, концлагерь.
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13.05.2021 18:12 Відповісти
А нечего играть где попало!теперь на зоне будет играть,там есть кружок самодеятельности.
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13.05.2021 21:36 Відповісти
Отлично, что в Украине это начинают понимать! Закоперщики - холуи х/ла, а остальные граждане просто попались на удочку...Жаль простых людей! ... Задумка была следующая, раскачаем ситуацию и Лукашенко сам прибежит к х/лу за помощью, ОДКБ все спишет!... Однако фокус не прошел... х/ло смогло договориться с Дудой, чтобы вернуть границу на линию 39 г....Самое основное требование было вытеснить Китай из Беларуси, за это бы х/лу все простили!... Дальнейшие выводы постфактум сделать легко!
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14.05.2021 18:58 Відповісти
А какие хороводы красивые были, ну зато время весело провели
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13.05.2021 18:14 Відповісти
Уих особый путь,лишь бы не майдан.... Белорусского барабанщика Санчука посадили на 6 лет за то, что он играл на протестах - Цензор.НЕТ 7548
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13.05.2021 18:17 Відповісти
Так, бо бацька -- не януковощ, від яйця не впаде і не втече з вантажівкою бабла.
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13.05.2021 19:56 Відповісти
Особо опасный преступник. Однако. Почти 3 толстяка.
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13.05.2021 18:22 Відповісти
Пощастило.............. могли б і довічне дати .
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13.05.2021 18:22 Відповісти
Цветами и обнимашками... диктаторов не скидывают....не было еще таких случаев в истории...
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13.05.2021 18:26 Відповісти
Барабанщик -- не стукач...
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13.05.2021 18:27 Відповісти
Народ там тіпу, якщо не помиляюся, три роки шили за те що на балконі коробка з під телевізора самсунг стояла біля вікна і мала кольори національного прапора Білорусі тобто біло-червоно-білий і це було заводське пакування. А тут шість років за гру, могли і десятку впаяти. 😎
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13.05.2021 18:27 Відповісти
Где-то на Херсонщине радостно потирает руки мент Джамал.
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13.05.2021 18:33 Відповісти
Выборы в таком случае надо проводить на Майдане, раз, второй,третий...Пока любители тоталитарной власти не исчезнут.
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13.05.2021 18:52 Відповісти
автоматчик лука
зиму бегал с АК
бульбашей он, зимой-

познакомил с тюрьмой
было много цветов

и побитых голов
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13.05.2021 18:52 Відповісти
Было много улыбок ..справедливый исход
Что ЛУКА вдруг посмотрит и полюбит народ...
Но ЛУКА просчитал все продумал...и вот...
ЧЕРЕПА на ГОЛГОФУ несут и несут...!!!!

БЫЛО МНОГО ЦВЕТОВ!!...ВМЕСТО РВОВ и ЗУБОВ!!!!!

..
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13.05.2021 20:12 Відповісти
Как говорили белорусы - "мы не хотим как в Украине, мы не такие". Молодцы. Выгребайте.
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13.05.2021 18:59 Відповісти
В Минске начинается строительство нового района, так называемого "умного города" стоимостью 4 млрд. $, и продолжается строительство самого крупного зарубежного инвестиционного проекта Китая, об остальных инвестиционных проектах лень писать) ... Мы "отгребаем" подальше от рф и Украины! Забудьте о нас, вы отстали от нас навсегда!
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14.05.2021 19:21 Відповісти
Китайцы об этом знают? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 2084 Кстати, как предыдущий мегапроект китайского автопрома? Сдох? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 2084
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14.05.2021 20:54 Відповісти
Ты у китайцев об этом спроси, может тебе и ответят, зачем они строят под Минском еще один областной центр на 300 тыс. человек! ... Китайский автомобильный завод отлично работает!... А кстати, остался ли в Украине хоть один автомобильный завод? 😂
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14.05.2021 21:59 Відповісти
Сказочник, сколько авто выпустили? Вы как побирушки, в параше атомку выцыганили, в Китае завод авто, чем бабосы отдавать будете? У вас, нищебродов, только и осталось территория "Белорусской губернии" Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 9759
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14.05.2021 22:22 Відповісти
Вся милиция и бюрократия на китайских автомобилях ездит. Завод китайский, никому ничего платить за него не надо! Мы конечно, с вами не сравнимся, у нас чиновники на "меринах" не ездят и на Гаваях не отдыхают, газ у нас для населения почему-то дешевый, хотя своего нет! Электроэнергию вам на Беларуси покупать не надо, она на "опасной" рос. АЭС выработана))) и ГСМ для танков тоже!))) Своими освещайте и воюйте!))) Наши валютные запасы достаточные, экспортная выручка тоже, и внешний долг в отличие от Украины небольшой! Не приходиться каждый квартал у МВФ клянчить, как вы! Так что неизвестно, кто из нас побирушки!))) Все заводы работают, как часы! Кстати, так остался хоть один работающий, машиностроительный завод в Украине или нет?))) И Украина и рф отстали от нас навсегда! Поэтому такую бессильную зависть и злобу вызывают наши успехи у врагов, включая Украину!))) ... Модер мой коммент конечно удалит, ведь у вас демократия и свобода слова!)))
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15.05.2021 01:12 Відповісти
Дурачок, этот завод строили китайцы, за деньги которые вам-же и дали в кредит Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 8893.
То есть, китайские рабочие привезённые с Китая увезут часть этих денег домой.
"Вся милиция и бюрократия" - понятно, оплата с бюджета, т.к.спроса на китайское дерьмо нет.
Эл. энергии в Украине жопой жуй, см. выработку. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 3460
"газ у нас для населения почему-то дешевый, хотя своего нет!" - пока казлостану выгодно его вам давать за копейки Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 8893

"ГСМ для танков тоже!" - поржал, спасибо! Не подскажите с каких месторождений нефть? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 8893
" Наши валютные запасы достаточные, экспортная выручка тоже, и внешний долг в отличие от Украины небольшой! Не приходиться каждый квартал у МВФ клянчить, как вы!" - сколько ***** в очередной раз подкинул? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 8893
4 490 - внешний долг каждого Белоруса

3 008 - внешний долг каждого Украинца Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 1368
Кароч. Твой бред даже комментировать - это фу. Ты в экономике, как и твой колхозник - 0. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 7667
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15.05.2021 07:53 Відповісти
Отлично, начнем с нефти. Нефть российская и азербайджанская, ГСМ на наших заводах произведены. Практика обычная для развитых стран сырье завозим, продукцию вовозим, в том числе в развивающиеся страны, такие как Украина.
Своих ГСМ в Украине нет и в ближайшее время производиться не будет! Поэтому можете не покупать! Но, вероятно по договоренности с рф скоро продавать в Украину перестанем, вопрос решается! Будете в ЕС втридорога покупать! 😂Завод китайский, иностранное предприятие! Рабочие наши, граждан Китая мало, но они наши союзники для них этого мизера валюты и не жалко! Может у вас э/энергия и производится, но Украина ее даже в рф покупает, у врага! 😂 Закон приняли недавно! 😂 Кстати, свой газ в Украине есть, но вы даже не способные его добыть! 😂 Цены на газ на Беларуси низкие потому, что баланс с рф сведен с умом. Транзит нефти дешевый и дешевый газ! Это никто не афиширует! У вас газ дорогой, потому, что "бизнесмены" 800% рентабельности имеют, это ваши стат. данные! Далее, поставки китайских автомобилей для бюджета централизованы, чтобы избежать разбазаривания средств, и эксплуатируются они очень неплохо! Ни разу не видел ни одного на эвакуаторе! Внешний долг Беларуси уже практически не растет! Он всего около 37% ВВП. Рефинансируется под низкие ставки! У Украины под 90% от ВВП, вы банкроты, оказывается! 😂 Ну, коль ты не отвечаешь, я тебе отвечу сам, машиностроения в Украине практически не осталось, на 40 миллионный народ, одни руины! Можешь тут брызгать слюной, я хамов вижу часто и в рф, и в Украине. Одного поля ягоды! 😂 И под конец, назови мне фамилию хоть одного Украинского президента, который руководил и ушел без скандала! 😂 Украина как промышленное государство и как государство, способное поддерживать свою политическую систему на должном уровне, закончилась. Будете производить сырье и максимум полуфабрикаты, как обычная колония! Осталось авиастроение добить. Европейские друзья вам в этом помогут! 😂 Ни Украине, ни рф не догнать Республику Беларусь уже никогда!
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15.05.2021 09:43 Відповісти
Отлично, закончим с нефтью - нефть рос. по спец ценам. Практика не обычная для развитых стран. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 6346

Своих ГСМ в Украине до хрена и больше.
Переработка нефти и производство нефтепродуктов в Украине осуществляется на шести нефтеперерабатывающих предприятиях, на базе которых созданы акционерные общества:ЗАО «Укртатнафта»ЗАО «ЛИНИК»ОАО «Херсоннефтепереработка»ОАО «Лукойл-Одесский НПЗ»ОАО «Нефтехимик Прикарпатья»ОАО «НПК Галичина» - садись, два Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 9090.

"Но, вероятно по договоренности с рф скоро продавать в Украину перестанем, вопрос решается! " - отлично, будете её жрать на завтрак, обед и ужин. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 6346
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15.05.2021 10:13 Відповісти
Это уже тривиальная ложь, ГСМ Украина не производит в достаточном количестве, это факт... Поэтому и импортирует... Цифры мне искать для тебя лень... Вопрос решается, Республика Беларусь, вероятно, прекратит продавать ГСМ вражеским государствам, в том числе Украине! ... Куда продать найдем... В этом году заканчивается глубокая реконструкция НПЗ, и высококачественные ГСМ будут нарасхват!... К тому же прекратятся трения с рф из-за снабжения ВСУ, что нам весьма выгодно!
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15.05.2021 14:33 Відповісти
Цифры мне искать для тебя лень... - просто приврал, да? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 9012

Республика Беларусь, вероятно, прекратит продавать ГСМ вражеским государствам, в том числе Украине! - вас как прокажённых нормальные страны шарахаются. А. Забыл, в Венесуэлу продавайте Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 3923
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15.05.2021 20:02 Відповісти
"Рабочие наши, граждан Китая мало, но они наши союзники для них этого мизера валюты и не жалко" - ну правда ещё и кредиты отдавать Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 3575

"Может у вас э/энергия и производится, но Украина ее даже в рф покупает, у врага" - уже нет, просто некоторые долбоклюи решили откаты поиметь. Кстати, продаём больше чем закупали Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 1751
Остальной бред даже можно не комментить , ты дружок упорот. Кстати, назови мне фамилию хоть одного Белорусского президента, который руководил и ушел без скандала! 😂 Белоруссия как промышленное государство и как государство, способное поддерживать свою политическую систему на должном уровне, закончилась - теперь это сырьевой придаток кацапов Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 3575 Будете производить сырье и максимум полуфабрикаты, как обычная колония! Осталось картофелеведение добить. Казломордые друзья вам в этом помогут! 😂 Украине в этой жопе, не догнать Республику Беларусь уже никогда Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 3575
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15.05.2021 10:22 Відповісти
Ты глухой! 😂 Это иностранное предприятие! 😂 Так не покупайте э/энергию у нас! 😂 Арестуйте падлюк! 😂 Посмотри, мальчик, структуру экспорта Украины и экспорта Республики Беларусь, и сразу станет ясно, что Украина закончилась, как индустриальная страна, подсолнечное масло на первом месте! 😂 Насчет кредитов, я уже сказал тебе. Украина - банкрот Внешний долг около 90% ВВП. Вы колония, все закончилось! И Украине, и рф не догнать Республику Беларусь уже никогда. Вы соседи и будущие друзья на задворках истории! Для стран Балтии местечко приберегите,кстати! 😂 И последнее, даже во время войны ваши политики перегрызлись, как собаки! Поэтому, ваша политическая система смердит, аж до москвы! путлер радуется! 😂
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15.05.2021 14:44 Відповісти
Когда я был мальчиком - ты у папы в яйцах шарился Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 179. Республику Беларусь - в смысле Белорусский федеральный округ ? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 917
Украине, не догнать Республику Беларусь уже никогда - спасибо, на дно не стремимся Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 9512

Внешний долг около 90% - 60.8%, ну то таке, шо с придурка малолетнего взять Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 7500

Вы соседи и будущие друзья на задворках истории! - вашей? Можно поскорей? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5714

Поэтому, ваша политическая система смердит, аж до москвы! путлер радуется! - понюхай свою, особенно трахнутых демонстранток Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 8686
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15.05.2021 20:00 Відповісти
Опять ложь! ... Жалкий дурачок 😂... По вашим же данным государственный долг Украины около 90% ВВП по разным оценкам, истинную же постыдную картину власть скрывает! Ты, как пьяная девушка легкого поведения, эмоций много, смысла ноль! А на задворки истории вас привели ваши майданы, вы в лидерах вместе с Литвой и Латвией, и ждете рф!😂 Это нормальная для вас компания! Слышишь, мальчик! 😂 Не забудь перед сном ... подсолнечным маслечком намазать! 😂 Экспресс под названием Республика Беларусь промчался мимо вас еще в 2014 г., когда вы просп/рали Крым и Донбасс, поэтому нашу страну вам не догнать уже никогда!
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15.05.2021 21:52 Відповісти
Экспресс под названием Республика Беларусь промчался мимо вас еще в 2014 г - не могу не согласится, промчался, в пропасть.

И это, представитель страны изгоя, твоя работа подмахивать кацапам, а то лишат довольствия Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 8873
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15.05.2021 22:14 Відповісти
Украина-ныне отсталая страна, с разрушенной экономикой (падение производства продолжается и в 2021 г.) и истощенными финансами, страна - банкрот (внешний долг около 90% ВВП), с деградировавшей политической системой, неспособной самостоятельно поддерживать территориальную целостность и консолидировать граждан даже во время войны! Если Украину не поддержат страны большой семерки, они неизбежно будет поглощена рф. Украина отстает от Беларуси по всем стратегическим направлениям и отставание это для Украины уже непреодолимо!
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16.05.2021 20:18 Відповісти
"отставание это для Украины уже непреодолимо" - действительно, нам даже не видно глубины той жопы, в которой вы находитесь. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 3976
Остальной ваш понос - соловьёвщина и натягивание совы на глобус. Впрочем, ожидаемо от подмандатной территории кацапстана Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5430
Кстати, есть ещё кроме кацапов, хоть пару стран не пославших батьку и бульбашей в пешее эротическое? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 279
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16.05.2021 20:38 Відповісти
Это дешевый, детский треп! 😂 Вчера я выяснил, что через пять лет истекает срок эксплуатации всех ваших АЭС, и тогда деиндустриализация неизбежно завершится! Это вероятно, будет еще при Зеленском. Для промышленности Украины это означает крах. Кстати, в Минске недавно ввели в эксплуатацию новую линию метро,а также заложили новый разрез на "Беларуськалий"! Это дает перспективу добыче на 25 лет. Беларусь строит стратегические отношения с Китаем, а не с рф. Давать клички целым народам, это обычная фашистская склонность! Простые русские, кстати, чудесные люди! ❤ Ты полное ничтожество, и мне приятно в этом убедиться! 😂 Свалка истории кроме вас ждет еще вашего "великого соседа", путинскую рф и еще несколько стран поменьше, типа латвии, литвы и армении. Вам там скопом будет веселее сможете бычки друг у друга сшибать! 😂 Счастливо оставаться на помойке! Но, я не прощаюсь! 😂
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18.05.2021 08:06 Відповісти
"через пять лет истекает срок эксплуатации всех ваших АЭС" - Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5396. Ноу коммент (просто интересно, на какой помойке вы за этой новостью лазили?)
Кстати, в Минске недавно ввели в эксплуатацию новую линию метро - а в Гродно, Мозыре?

а также заложили новый разрез на "Беларуськалий" - Разрез это расширение действующего месторождения, где ура кричать? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 9122
Беларусь строит стратегические отношения с Китаем, а не с рф - подсанкционная и нестабильная содержанка рф Белоруссия, нужна китаю как тузик грелке. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 7021

Давать клички целым народам, это обычная фашистская склонность - есть Белорусы, а есть бульбаши, ты из последних. И это, почитай определение фашизма Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 7893, туда два режима ложаться ваш и пукина Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 7893

Ты полное ничтожество, и мне приятно в этом убедиться - примерно лет тридцать назад, мне стало абсолютно пох на мнение ущербных Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5457
Свалка истории кроме вас ждет еще вашего "великого соседа", путинскую рф и еще несколько стран поменьше, типа латвии, литвы и армении. Вам там скопом будет веселее сможете бычки друг у друга сшибать - прекрасное заявление от мокшанского сателлита, и изгоя цивилизованного мира Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 3764
Но, я не прощаюсь - главное БЧБ элементы одежды не надень, а то 15 суток не увидимся Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5457
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18.05.2021 08:30 Відповісти
Вчера в Минске открыли люкс-центр обслуживания автомобилей "Порш". В мире таких только три! А в Украине неделю спорят о рубашке, которую надел Зеленский? 500 км. От Киева до Минска, а какая разница в судьбе!) Порошенко Мариуполь еще не продал, кстати? 🤣 И зачем в Мозыре метро там 100 тыс. чел. проживает? 🤣 Кто такие Белорусы?) Короче, малолетний дурачек, ты меня рассмешил 🤣 С нетерпением ждем приема демократической Украины в НАТО и ЕС 🤣 И санкций США по СП-2 🤣
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22.05.2021 22:36 Відповісти
Вчера в Минске открыли люкс-центр обслуживания автомобилей "Порш" - наконец догнали Украину с её пятью сервис центрами? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 6161
Порошенко Мариуполь еще не продал, кстати - как бульбаши Белоруссию? Нет. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 1989

И зачем в Мозыре метро там 100 тыс. чел. проживает? - а хрен его знает, чтобы догнать Украину? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 1488

Короче, малолетний дурачек, ты меня рассмешил - Ну наконец, слова не мальчика - но
мужа. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5289

С нетерпением ждем приема демократической Украины в НАТО и ЕС - переживаешь куда сплавлять будете свой высер авто и тракторостроения? Правильно, старшим братьям ваш хлам уже не нужен Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 1989.

И санкций США по СП-2 - переживаешь за финансы старшего братишки? И правильно, страна содержанка должна переживать о благополучии папика Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 2901
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23.05.2021 00:18 Відповісти
Разговаривать с тобой все легче!) СП 2 достроят, санкций нет, даже США отказались, транзит и оплату за него вы больше не получите! МАЗ чувствует себя отлично, начато производство автобусов, езжу на них каждый день, ОТЛИЧНЫЕ! МТЗ набирает рабочих, экспорт тракторов на уровне! БелАЗ в мировых лидерах! В Минске начинают строительство супер комфортабельного квартала! Земля в Минске стоит уже астрономических денег, как в Японии. А вы как там? Разрезанные на металлолом НПЗ уже восстановили, или опять придете ГСМ и битум попрошайничать? И газ научились добывать и экономику ОРДЛО восстановили и кредиты все вернули МВФ? 🤣 крах - это стмвол украинской экономики! А вы с нашей страной соперничать собрались! 🤣
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26.05.2021 08:13 Відповісти
Разговаривать с тобой все легче!) СП 2 достроят, санкций нет, даже США отказались, транзит и оплату за него вы больше не получите! - ну вот видишь как хорошо, значит не оскудеет пока писька кацапов Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5025

МАЗ чувствует себя отлично, начато производство автобусов, езжу на них каждый день -

дурилка,МАЗ давно их производит. Кстати, раньше мы их закупали, теперь сворачиваем бизнес с террористами Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5025
МТЗ набирает рабочих, экспорт тракторов на уровне - в Уганду? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5025

БелАЗ в мировых лидерах! - Коматсу, Вольво и другие вошли в чат, и громко заржали Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5025

В Минске начинают строительство супер комфортабельного квартала! - на Окрестина? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 9370

Земля в Минске стоит уже астрономических денег, как в Японии - как на Итурупе? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5025

Разрезанные на металлолом НПЗ уже восстановили, или опять придете ГСМ и битум попрошайничать? - славо богу узкий мир в Кременчуге остановили, ничего не попилено Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 6272

И газ научились добывать - ты попутал, в своё время и казламордых учили.Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 5025

ОРДЛО восстановили - в процессе, у нас видишь-ли война тут с вашим хозяином Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 6630

и кредиты все вернули МВФ - а должны? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 6630

крах - это стмвол украинской экономики - не, ну если под экономикой понимать насаживание на кацапский член, то да, вы вне конкуренции Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 9370

А вы с нашей страной соперничать собрались! - в международном терроризме? Чур меня, чур. Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 6272

Кстати, прилетай зимой в Австрию, на лыжах покатаемся. Ой, я забыл, вам теперь летать в цивилизованные страны низзя - вы террористы Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 7771
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26.05.2021 10:12 Відповісти
Да, нам начхать,что мы "террористы" 🤣. Сегодня Китай поздравление прислал! ☝ А я слышал вас уже в НАТО и ЕС приняли! 🤣🤣🤣 Вы же не изгои и можете в Австрию летать, если полгода есть перестанете! 🤣 Я в Украине каждый год бываю, и нищету ты от меня не скроешь! И вижу Беларусь вплоть до райцентров! Короче, что тебе дурачок сказать, вы в глубоком... Ну, ты понял где! 🤣
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26.05.2021 20:29 Відповісти
Псс... Чувак, ты сегодня в Барселону летал? Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 7613
Вы изгои цивилизации, на подсосе у лаптеногих. Так, не народ, а заповедник гоблинов Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах - Цензор.НЕТ 8085
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26.05.2021 20:48 Відповісти
Бот спрэхнi
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29.10.2021 17:25 Відповісти
играть на барабане нужно тогда когда другие разбирают брусчатку, а не снимают кроссовочки чтобы стать на скамеечку
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13.05.2021 19:15 Відповісти
Вопрос "а нужна ли белорусам свобода?" превратился в риторическое утверждение.
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13.05.2021 19:41 Відповісти
Народу не вгодиш, як усе добре -- бракує нового президента. Як усе погано -- треба у владі "жорстку руку", тобто режим.
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13.05.2021 20:05 Відповісти
Надо больше ежедневных фоточек "партизанов", обмотанных бчб-флагами.
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13.05.2021 20:12 Відповісти
Так еще и по барабану настучат нехило
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13.05.2021 22:44 Відповісти
Насчет сколько авто выпустили, это к ним ... На китайских авто ездит вся милиция и бюрократы... Они в отличие от Украины на "меринах" не ездят! Но, у вас все дешево, особенно газ, и вы можете себе такую мелочь позволить! 😂Отвечать тебе в цифрах много чести!... Так хоть один автомобильный завод остался или нет?!... Вы отстали от нас навсегда!... Ваш удел с/х производство и производство сырья и материалов, как у обычной колонии!
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14.05.2021 22:29 Відповісти
 
 