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У ДТП на Полтавщині загинули журналісти Непийпиво і Худолій, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події

У зіткненні легкового автомобіля і вантажівки на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро загинули полтавські журналісти Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих полтавських журналістів Володимира Непийпива і Костянтина Худолія. Вони були професіоналами своєї справи, щирими, добрими людьми. Знав їх особисто. Передаю слова підтримки їхнім рідним, близьким і колегам. Світла пам'ять", - зазначив Синєгубов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 травня, близько 12 години внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули журналісти українського телеканалу. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.

У ДТП на Полтавщині загинули журналісти Непийпиво і Худолій, - ОДА 01
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