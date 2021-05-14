Україна має поквапитися з реформами децентралізації та корпоративного управління, - Держдеп
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Україна має відновити досягнутий за попередні роки успіх у реформах щодо корпоративного управління й децентралізації, аби поліпшити економічні показники та інвестиційні можливості.
Про це заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент заявив під час онлайн-конференції "Україна в Вашингтоні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Питання корпоративного управління є одним із ключових пакетів реформ, які підтримувала адміністрація Обами-Байдена після Революції гідності. І це є критично важливим компонентом для того, щоби Україна досягла успіху, оскільки українські корпорації – чи то державні підприємства, чи приватні компанії – потребують належного управління, незалежності від державного втручання, а також відповідальності за міжнародними стандартами", - заявив представник Держдепартаменту США.
В іншому разі, за його словами, українські компанії не будуть конкурентоспроможними, а "американський бізнес, так само як і інші інвестори, все частіше шукатимуть можливості, щоби вкласти свої гроші в іншому місці".
Кент зауважив, що це питання є дуже важливою частиною нинішнього діалогу США з українською владою.
За його словами, ще одне важливе питання, де потрібен поступ, - децентралізація й відхід від радянської корумпованої системи. Ця реформа створює потужні можливості для регіонів приймати рішення, які змінюють життя людей безпосередньо на місцях, зауважив Кент.
"І в цьому є сутність відповідального управління та демократії – коли люди мають право голосу, а також можливість для вирішення проблемних питань своєї громади",- підкреслив представник Держдепу.
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https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
Відтік прямих іноземних інвестицій з України склав $868 млн в 2020 році. Про це свідчать дані Національного банку України.
У період 2016-2019 років Україна залучала прямих іноземних інвестицій (ПІІ) щонайменше $3,7 млрд на рік.
https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/foreign_direct_investment
"..... Наостанок наводимо щоквартальний графік надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за останні 10 років:...."
Кто виноват, что ты тут срешь и тебе тупому не доходит с первого раза сказанное или написанное на том-же минфине? К зеркалу сходи и внимательно на себя посмотри, может и поймешь. Циферки, кстати, уже смог подсчитать?
Дати вам привід послати Україну подалі і забути за неї.
Зебидло чуєш, Штати вимагають від Клоуна відновити хоч би той рівень, який був при Порошенку.
Мы же не говорим про необходимость остановить полицейский произвол в США, про фальсификации на выборах.