Україна має поквапитися з реформами децентралізації та корпоративного управління, - Держдеп

Україна має відновити досягнутий за попередні роки успіх у реформах щодо корпоративного управління й децентралізації, аби поліпшити економічні показники та інвестиційні можливості.

Про це заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент заявив під час онлайн-конференції "Україна в Вашингтоні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Питання корпоративного управління є одним із ключових пакетів реформ, які підтримувала адміністрація Обами-Байдена після Революції гідності. І це є критично важливим компонентом для того, щоби Україна досягла успіху, оскільки українські корпорації – чи то державні підприємства, чи приватні компанії – потребують належного управління, незалежності від державного втручання, а також відповідальності за міжнародними стандартами", - заявив представник Держдепартаменту США.

В іншому разі, за його словами, українські компанії не будуть конкурентоспроможними, а "американський бізнес, так само як і інші інвестори, все частіше шукатимуть можливості, щоби вкласти свої гроші в іншому місці".

Кент зауважив, що це питання є дуже важливою частиною нинішнього діалогу США з українською владою.

За його словами, ще одне важливе питання, де потрібен поступ, - децентралізація й відхід від радянської корумпованої системи. Ця реформа створює потужні можливості для регіонів приймати рішення, які змінюють життя людей безпосередньо на місцях, зауважив Кент.

"І в цьому є сутність відповідального управління та демократії – коли люди мають право голосу, а також можливість для вирішення проблемних питань своєї громади",- підкреслив представник Держдепу.

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