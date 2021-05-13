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Новини Політика України
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Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський

За даними глави виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі, суддя Гарник призупинив наказ міністра інфраструктури про скасування обов'язкового підтвердження кваліфікації моряків.

Про це Саакашвілі пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Кирило Гарник - суддя Окружного адміністративного суду Києва. Саакашвілі називає його "ворогом народу України" і припускає, що за таке рішення суддя взяв гроші.

"Я закликаю громадськість знайти, де він живе, прийти до нього додому і сказати йому в обличчя в присутності його сусідів і сім'ї, ЩО він щойно зробив. Звичайно, це його не перевиховає, але буде для науки всім іншим, які стоять у черзі, щоб далі знищувати український народ", - написав Саакашвілі.

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Він додав, що на рішення судді Гарника буде подана апеляція.

Журналіст Дмитро Гнап у коментарях нагадав, що суддею Гарника призначив президент Володимир Зеленський.

"Крім розкішного життя, суддя відомий ще тим, що забороняв протести проти Путіна в Україну і брав участь у російській "Фабриці зірок". Ось такий проєкт "Ліфт" для "молодих і талановитих" від Зеленського", - написав він.

Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський 01
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Топ коментарі
+23
Міхай сам нам підсунув Вововчку.
І чомусь тепер мовчить звідки ллються всі нещастя на нашу голову..
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13.05.2021 19:44
+15
Саакашвили гнида , а на самого 🤢🤡«янелоха « гавкать страшно , саакашвили ты ,Порошенко на каждом углу и из каждого утюга оббрехивал
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13.05.2021 20:04
+10
"Карлсон", у тебе в штаті є юристи... Постав завдання, щоб підготували оскарження цього рішення...
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13.05.2021 19:46
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во всем виноват Саакашвилли и Госдеп
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13.05.2021 19:42 Відповісти
Суддя завтра має бути позбавлений статусу судді, арештований без застави і відправлений в СІЗО.
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13.05.2021 20:09 Відповісти
суддя тобі нічого не "має" і не "бути" Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 4760
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14.05.2021 00:26 Відповісти
Мишка-шатун..... хронический Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 3708
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13.05.2021 20:23 Відповісти
Міхай сам нам підсунув Вововчку.
І чомусь тепер мовчить звідки ллються всі нещастя на нашу голову..
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13.05.2021 19:44 Відповісти
Саакашвили гнида , а на самого 🤢🤡«янелоха « гавкать страшно , саакашвили ты ,Порошенко на каждом углу и из каждого утюга оббрехивал
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13.05.2021 20:04 Відповісти
"Карлсон", у тебе в штаті є юристи... Постав завдання, щоб підготували оскарження цього рішення...
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13.05.2021 19:46 Відповісти
у него в штате есть воры в законе Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 7955
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14.05.2021 00:26 Відповісти
Їй богу знову виженуть з України!
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13.05.2021 19:49 Відповісти
Нехай живе в Україні, бо він так її любе, що ладний душу загубить, як писав наш Тарас...
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13.05.2021 20:44 Відповісти
Не имеет особого значения кто назначил судью.
Важно кто позволяет ему творить беспредел.
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13.05.2021 19:53 Відповісти
Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский - Цензор.НЕТ 3290Великий и могучий "рехформатор"
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13.05.2021 19:55 Відповісти
пук
Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский - Цензор.НЕТ 8755
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13.05.2021 20:04 Відповісти
Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 8774
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13.05.2021 20:38 Відповісти
Те, кто утверждал что Украина богатая страна , не врали. Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
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13.05.2021 19:55 Відповісти
что, и ЗЕленский тоже барыга ?
скажите пожалуйста .... Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 6594
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13.05.2021 20:25 Відповісти
что, и ЗЕленский тоже барыга ?/ Нет . Барыга это Разумков. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард/ Зеленский-вор.Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20.
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13.05.2021 20:35 Відповісти
Вот как раз сейчас самое время, когда центральное событие - МедведчукГейт разбавить очередным продажным судьей )
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13.05.2021 19:59 Відповісти
Не треба "бе-бе-бе" до суспільства бо буде ще так як активістам за двері ОПи. Для цього існують вищестоящі судові інстанції.
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13.05.2021 20:02 Відповісти
Карлсон в своем репертуаре, его прямо пучит бредом. при Пороха, когда он обосрался в Одесской области, начал тявкать на Пороха. Теперь на бубочку тявкает, который незаслуженно вернул гражданство и пристроил на хлебное место.
В общем, как не крути, шакал всегда останется шакалом, как его не корми.
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13.05.2021 20:03 Відповісти
хорошо устроился арел)
Космическая зарплата, и только указы раздавай куда активистам бежать)
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13.05.2021 20:05 Відповісти
Карлсон вернулся )))
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13.05.2021 20:06 Відповісти
прикольно, ви їх призначаєте, ви з ними по "велюрам" бухаєте, а нам тепер йти розбиратися?? хоча у вас там десь є 73%-смєтунів, може, щось пробекають))
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13.05.2021 20:10 Відповісти
А может вы, бездельники из "офис реформ" или как там называется соберетесь и сходите в гости к судье? Или не барское это дело?
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13.05.2021 20:18 Відповісти
Судья взял денег? Да быть того не может! 😁
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13.05.2021 20:18 Відповісти
Мишка...а ты у нас кто?? Глава комитета реформ...или погулять туда пришел??
С какого перепугу я должен искать где живет этот скот судья...и что то там говорить его соседям....?? А там нафига штаны протираеш...и зарплату с моих налогов получаешь??
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13.05.2021 20:26 Відповісти
Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський - Цензор.НЕТ 7922
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13.05.2021 21:26 Відповісти
Ну ничего , подадите апелляцию, дойдете до РЕФОРМИРОВАННОГО при ПОРОШЕНКО Верховного суда и ВЫИГРАЕТЕ это дело 100%!
Не дали же Пороху закончить судову реформу? Чего же пенитесь?

У вас есть свой зеленый осел с моносбродом ---теперь ВСЕ претензии к нему)))
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14.05.2021 00:47 Відповісти
 
 