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Україна пропонує головам МЗС країн "нормандського формату" провести термінову зустріч, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна пропонує головам МЗС країн

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів послам країн "Великої сімки" (G7), Швеції і Європейського союзу про ініціативи української сторони для активізації процесу мирного врегулювання.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн", – розповів Єрмак.

За його словами, активізувати "нормандський формат" можна, якщо залучити до нього експертів з політичних, військових і юридичних питань.

Українська сторона наполягає, що особливий акцент має бути зроблено на розблокуванні Росією виконання рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки", який відбувся в грудні 2019 року.

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"Ми вважаємо, що проведення чергового саміту в Нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту", – зауважив Єрмак.

У зустрічі також взяли участь віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший Президент України Леонід Кравчук та всі члени делегації, заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та позаштатний радник керівника Офісу Глави держави Тимофій Милованов.
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Топ коментарі
+12
Мне одному кажется, что страной руководит Ермак, а не Зеленский?
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13.05.2021 20:02
+6
агент "козырь"в преддверии фильма имитирует бурную деятельность
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13.05.2021 20:02
+5
Кто кому предлагает?
Завхоз министрам иностранных дел? 🤔
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13.05.2021 20:02
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Мне одному кажется, что страной руководит Ермак, а не Зеленский?
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13.05.2021 20:02 Відповісти
Зеленский ещё только учится.... два года 🙄
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13.05.2021 20:04 Відповісти
Навпаки, 73 відсоткам зебілів здається, що країною керує саме Зєлєнскій. 😊 А оцей терміновий шухер з Нормандським форматом викликаний тим, що Зєлєнскій очухався і теж так подумав. Ото Єрмак тер іноао вирішив перемкнути увагу Зєлєнского на нормандське бла-бла-бла, щоб не заважав дерибанити країну.
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13.05.2021 20:08 Відповісти
Кто кому предлагает?
Завхоз министрам иностранных дел? 🤔
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13.05.2021 20:02 Відповісти
Мабуть Кулебу відсунули, після зустрічи з американцями!!!!! ця морда єрмацька хоче бути царем!!!!!
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13.05.2021 20:48 Відповісти
агент "козырь"в преддверии фильма имитирует бурную деятельность
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13.05.2021 20:02 Відповісти
Никакой саммит с любым максимальным количеством участников в принципе не может дать никакого толчка мирному урегулированию . Сколько можно себя обманывать ? Или договор , устраивающий раисию или настоящие , серьёзные санкции .
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13.05.2021 20:06 Відповісти
Какова цель такой немедленной встречи, или это просто напомнить о себе, что Ермак существует и он рулит процессом? Тем более сейчас всё внимание нацелено на Израиль и никакой встречи, ясное дело, что не будет!
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13.05.2021 20:15 Відповісти
Фуйло відмовилось обговорювати повернення криму та вивід військ з ордло. То який сенс особистої зустрічі Буби з фуйлом? Користі для України - ніякої, сама шкода. Та "велічайший", дав доручення дерьмаку її організувати.
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13.05.2021 20:50 Відповісти
Хто ти таке, чувирло?!
В. Україні є півшостий президент, є МЗС!
Хто ти таке?!
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13.05.2021 20:20 Відповісти
А дерьмак все з труселів вистрибує, старається організувати зустріч з фуйлівцями до саміту НАТО.
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13.05.2021 20:44 Відповісти
 
 