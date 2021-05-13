Україна пропонує головам МЗС країн "нормандського формату" провести термінову зустріч, - Єрмак
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів послам країн "Великої сімки" (G7), Швеції і Європейського союзу про ініціативи української сторони для активізації процесу мирного врегулювання.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн", – розповів Єрмак.
За його словами, активізувати "нормандський формат" можна, якщо залучити до нього експертів з політичних, військових і юридичних питань.
Українська сторона наполягає, що особливий акцент має бути зроблено на розблокуванні Росією виконання рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки", який відбувся в грудні 2019 року.
"Ми вважаємо, що проведення чергового саміту в Нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту", – зауважив Єрмак.
У зустрічі також взяли участь віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший Президент України Леонід Кравчук та всі члени делегації, заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та позаштатний радник керівника Офісу Глави держави Тимофій Милованов.
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Завхоз министрам иностранных дел? 🤔
В. Україні є півшостий президент, є МЗС!
Хто ти таке?!