УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13971 відвідувач онлайн
Новини Політика України
1 472 20
Нафтогаз (1245) Вітренко Юрій (370) Єрмак Андрій (1230)

З Вітренком підписано річний контракт, наглядовій раді "Нафтогазу" запропонують працювати до проведення нового конкурсу, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З Вітренком підписано річний контракт, наглядовій раді

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про підписання контракту на 12 місяців з новим головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком, наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати до проведення нового прозорого конкурсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, про це Єрмак сказав на зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7), Швеції і Європейського союзу. У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко та позаштатний радник керівника Офісу Глави держави Тимофій Милованов.

За словами глави Офісу президента, конкурс з вибору голови правління стартує через шість місяців, а підготовка до нього почнеться автоматично після того, як почне працювати новий склад наглядової ради.

Читайте також: Коболєв про тиск на "Газпром": "Хочу побачити, як Вітренко виконає ці амбітні плани"

Єрмак також анонсував, що пропозиція наглядовій раді НАК "Нафтогаз" залишитися працювати до нового конкурсу під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління компанії буде озвучено 13 травня на зустрічі за участю міністрів.

Також читайте: Бути керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., не має сенсу, - ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Скажите пж, какое дЕрмачье дело к должности главы "Нафтогаза", если это прерогатива кабинета министров?
показати весь коментар
13.05.2021 20:18
+7
Иными словами Нафтогаз незаконно узурпирован.

После узурпации НБУ это просто крепкий последний гвоздь в гроб сотрудничества с МВФ.

Можете продолжать вещать свои влажные мечты про корый кредит.
показати весь коментар
13.05.2021 20:20
+6
Говорят дьявол прячется в деталях.
Главу "Нафтогаза", назначает Кабинет министров Украины.
И докладывать о назначении и подписании контракта с Витренко, должен либо профильный министр, либо премьер-министр.
С какой стати эта кацапская обезьяна-ермак сует сюда свое рыло?
показати весь коментар
13.05.2021 20:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітренку потрібно поставити завдання!
1. Збільшити власний видобуток газу на 10% за рік! (раніше збільшували не більше ніж на 1%)
2. Збільшити можливість відбирання газу з підземних сховищ на 50% (раніше взагалі не збільшували)
3. Замінити 30% газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів ГТС на нові українського виробництва заводу Заря Машпроект які економлять 25% газу на прокачці (раніше взагалі не замінювали).
показати весь коментар
13.05.2021 20:15 Відповісти
а де пункт---не платити заробітні більші,ніж у президента США?
показати весь коментар
14.05.2021 06:49 Відповісти
а где можно с контрактом ознакомиться?
показати весь коментар
13.05.2021 20:11 Відповісти
Нуууу. Це вже Єрмак і за справи, які відносяться виключно до компетенції Кабміну, теж вирішує? Даааа... Навіть вже не палиться, що є фактичним керівником не лише Зєлжнского, а й всієї зеленої шобли. Хоча тут є і позитив - це власноручно зізнання у узурпації влад, перебирання на себе владних повноважень і ше декількох пов'язаних злочинах. Думаю, наступна влада судовий процес над цими побудує просто на основі таких от їхніх публічних заяв.
показати весь коментар
13.05.2021 20:16 Відповісти
ковішилд - це придумана назва, справжня - ковішобла
показати весь коментар
13.05.2021 20:24 Відповісти
до наступної влади(людської) Україні в кращому випадку - років 100, а так - не менш як 300.
показати весь коментар
13.05.2021 20:25 Відповісти
С Витренко подписан контракт, - Ермак/ Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко.- Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
показати весь коментар
13.05.2021 20:18 Відповісти
У нас секретарша офиса президента назначает голову Нафтогаза?
показати весь коментар
13.05.2021 20:18 Відповісти
Скажите пж, какое дЕрмачье дело к должности главы "Нафтогаза", если это прерогатива кабинета министров?
показати весь коментар
13.05.2021 20:18 Відповісти
кабмин занят ковишилдой
показати весь коментар
13.05.2021 20:26 Відповісти
Иными словами Нафтогаз незаконно узурпирован.

После узурпации НБУ это просто крепкий последний гвоздь в гроб сотрудничества с МВФ.

Можете продолжать вещать свои влажные мечты про корый кредит.
показати весь коментар
13.05.2021 20:20 Відповісти
Говорят дьявол прячется в деталях.
Главу "Нафтогаза", назначает Кабинет министров Украины.
И докладывать о назначении и подписании контракта с Витренко, должен либо профильный министр, либо премьер-министр.
С какой стати эта кацапская обезьяна-ермак сует сюда свое рыло?
показати весь коментар
13.05.2021 20:21 Відповісти
"операция зе! и другие приключения єрмака":
С Витренко подписан годовой контракт, наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса, - Ермак - Цензор.НЕТ 3041
показати весь коментар
13.05.2021 20:23 Відповісти
А где клоун? обязательно завгара вмешивать в вопросы кабмина? Тут нужен не завгар, а клоун. А потому вопрос: а где, собственно, клоун?
показати весь коментар
13.05.2021 20:30 Відповісти
Чи зможе Зеленський зрозуміти Блінкена | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=jHjCSGyQ190
Починаючи з 6 хвилини 40 секунд
показати весь коментар
13.05.2021 20:40 Відповісти
Ермак, тебе предложат камеру с видом на внутренний двор!
показати весь коментар
13.05.2021 20:58 Відповісти
Станом на грудень 2020 року членами Наглядової ради є Клер Споттісвуд, Юлія Ковалів (Львів, 1985 р.н.), Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Наталія Бойко (Івано-Франківськ, 1989 р.н.) та Роберт Бенш.
А мы в шоці от этой госкомпании.
показати весь коментар
13.05.2021 22:12 Відповісти
Витренко ворюга и взяточник
показати весь коментар
13.05.2021 22:37 Відповісти
 
 