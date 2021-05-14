З Вітренком підписано річний контракт, наглядовій раді "Нафтогазу" запропонують працювати до проведення нового конкурсу, - Єрмак
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про підписання контракту на 12 місяців з новим головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком, наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати до проведення нового прозорого конкурсу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, про це Єрмак сказав на зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7), Швеції і Європейського союзу. У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко та позаштатний радник керівника Офісу Глави держави Тимофій Милованов.
За словами глави Офісу президента, конкурс з вибору голови правління стартує через шість місяців, а підготовка до нього почнеться автоматично після того, як почне працювати новий склад наглядової ради.
Єрмак також анонсував, що пропозиція наглядовій раді НАК "Нафтогаз" залишитися працювати до нового конкурсу під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління компанії буде озвучено 13 травня на зустрічі за участю міністрів.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
Будь ласка, зачекайте...
1. Збільшити власний видобуток газу на 10% за рік! (раніше збільшували не більше ніж на 1%)
2. Збільшити можливість відбирання газу з підземних сховищ на 50% (раніше взагалі не збільшували)
3. Замінити 30% газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів ГТС на нові українського виробництва заводу Заря Машпроект які економлять 25% газу на прокачці (раніше взагалі не замінювали).
После узурпации НБУ это просто крепкий последний гвоздь в гроб сотрудничества с МВФ.
Можете продолжать вещать свои влажные мечты про корый кредит.
Главу "Нафтогаза", назначает Кабинет министров Украины.
И докладывать о назначении и подписании контракта с Витренко, должен либо профильный министр, либо премьер-министр.
С какой стати эта кацапская обезьяна-ермак сует сюда свое рыло?
https://www.youtube.com/watch?v=jHjCSGyQ190
Починаючи з 6 хвилини 40 секунд
А мы в шоці от этой госкомпании.