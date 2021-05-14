У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію про те, що в київський госпіталь прибув борт з пораненими воїнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Юсупова зазначила: "Вчора до Києва прибув борт із важко пораненими, я написала пост і вислухала тонни помиїв від ватних співгромадян. Люди, які втратили совість і з ними ми живемо в одній країні.

Привезли воїнів у важкому стані. Сьогодні ми провідали одного з них, Олексій, 27 років, снайперське поранення в грудну клітку. Дивом вижив, втратив багато крові, внаслідок поранення зовсім не функціонує рука, перебиті нерви, чекає на довге лікування та операції. З ним же привезли воїнів з пораненням у голову і шию, вони в реанімації.

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А громадяни пишуть, що на фронті не така серйозна ситуація, як кажуть волонтери. Від початку 21 року вже 43 загиблих, вже в травні 4 загинули і за три місяці 100 поранених, це мало?? Бійців привозять без рук і ніг, з пораненням у голову й інші частини тіла. Бійці вмирають у госпіталях від поранень, ховають зовсім молодих хлопців. Днями ховали зовсім молодих бійців, 22 роки, 26 років, біда страшна. У волонтерів немає свят і немає вихідних, допомагаємо в госпіталях, купуємо необхідне на фронт, купуємо ліки ветеранам і робимо все, щоб допомогти нашим захисникам".

Вона продовжила: "Зі звітів і потреб. Купила квадрокоптер 52400 грн, в цьому місяці треба купити ще два дрони, квадрокоптери - це порятунок для наших бійців. Купила багато ліків, вже все відправлено на фронт, фото публікую. Оплатила ліки онкохворому воїну в гематології, оплатила ветерану ліки, ще одному аналізи і ліки, купили спортивний одяг, штани, футболки для госпіталю, два рази на тиждень купую продукти, соки, фрукти, овочі, йогурти. Провідували бійців в ірпінському госпіталі, там багато воїнів з ампутацією. Війна не вщухає, на жаль про це мало говорять і мало пишуть, але захистити країну і нас можуть тільки наші воїни, а ми чим можемо, будемо допомагати. Всі звіти завжди є у мене на сторінках, моя головна сторінка зараз заблокована на місяць".

"Велика вдячність усім, хто розуміє важку ситуацію на фронті і всім, хто допомагає. Карта для допомоги 5358385320002464 моно і 5375 4141 0204 7676 теж моно", - резюмувала волонтер.





