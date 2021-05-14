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допомога (5087) поранення (2658) Юсупова (163)

У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію про те, що в київський госпіталь прибув борт з пораненими воїнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Юсупова зазначила: "Вчора до Києва прибув борт із важко пораненими, я написала пост і вислухала тонни помиїв від ватних співгромадян. Люди, які втратили совість і з ними ми живемо в одній країні.

Привезли воїнів у важкому стані. Сьогодні ми провідали одного з них, Олексій, 27 років, снайперське поранення в грудну клітку. Дивом вижив, втратив багато крові, внаслідок поранення зовсім не функціонує рука, перебиті нерви, чекає на довге лікування та операції. З ним же привезли воїнів з пораненням у голову і шию, вони в реанімації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: "Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті". ВІДЕО+ФОТО

А громадяни пишуть, що на фронті не така серйозна ситуація, як кажуть волонтери. Від початку 21 року вже 43 загиблих, вже в травні 4 загинули і за три місяці 100 поранених, це мало?? Бійців привозять без рук і ніг, з пораненням у голову й інші частини тіла. Бійці вмирають у госпіталях від поранень, ховають зовсім молодих хлопців. Днями ховали зовсім молодих бійців, 22 роки, 26 років, біда страшна. У волонтерів немає свят і немає вихідних, допомагаємо в госпіталях, купуємо необхідне на фронт, купуємо ліки ветеранам і робимо все, щоб допомогти нашим захисникам".

Вона продовжила: "Зі звітів і потреб. Купила квадрокоптер 52400 грн, в цьому місяці треба купити ще два дрони, квадрокоптери - це порятунок для наших бійців. Купила багато ліків, вже все відправлено на фронт, фото публікую. Оплатила ліки онкохворому воїну в гематології, оплатила ветерану ліки, ще одному аналізи і ліки, купили спортивний одяг, штани, футболки для госпіталю, два рази на тиждень купую продукти, соки, фрукти, овочі, йогурти. Провідували бійців в ірпінському госпіталі, там багато воїнів з ампутацією. Війна не вщухає, на жаль про це мало говорять і мало пишуть, але захистити країну і нас можуть тільки наші воїни, а ми чим можемо, будемо допомагати. Всі звіти завжди є у мене на сторінках, моя головна сторінка зараз заблокована на місяць".

"Велика вдячність усім, хто розуміє важку ситуацію на фронті і всім, хто допомагає. Карта для допомоги 5358385320002464 моно і 5375 4141 0204 7676 теж моно", - резюмувала волонтер.

У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова 01
У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова 02
У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова 03
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Топ коментарі
+13
+ Швидкого одужання вам, хлопчики.
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13.05.2021 20:31
+4
+
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13.05.2021 20:54
+3
Дайте карту "привата", якщо є.
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13.05.2021 20:26
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Это так-"боевых потерь-нет"? В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 3210
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13.05.2021 20:25 Відповісти
Дайте карту "привата", якщо є.
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13.05.2021 20:26 Відповісти
в кінці тексту реквізити
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13.05.2021 21:11 Відповісти
"Монобанк", з привата не видно хто отримувач.
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13.05.2021 21:15 Відповісти
+ Швидкого одужання вам, хлопчики.
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13.05.2021 20:31 Відповісти
клоуну - імпічмент та строк за зраду Батьківщини!
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13.05.2021 20:37 Відповісти
если Мертвечук сядет-все увидят что Зеленский -Президент а не клоун!
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13.05.2021 20:45 Відповісти
А если нет? То что? Сметуны восстанут? У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 9499
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13.05.2021 22:09 Відповісти
если Мертвечук не сядет-тогда Зеленский-клоун
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13.05.2021 22:55 Відповісти
А если сядет но выйдет по решению ЕСПЧ? А если сядет но Вава его обменяет? А если сядет но через полгода выйдет?
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13.05.2021 23:08 Відповісти
самое худшее для Украины, если Зеленский испугается ***** и даст заднюю
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14.05.2021 01:46 Відповісти
Всё. Кина не будет. На свободу с чистой совестью У госпіталь Києва прибув борт із пораненими воїнами, декілька осіб у реанімації, потрібні кошти, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 8168 Поехала медведка домой
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14.05.2021 06:03 Відповісти
Это уже месть ***** за своего кума Мертвечука
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13.05.2021 20:46 Відповісти
+
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13.05.2021 20:54 Відповісти
Тот случай когда надо! Имхо
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13.05.2021 21:25 Відповісти
Их что, отказываются лечить бесплатно????
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13.05.2021 22:16 Відповісти
Наталія, я пенсіонерка(74роки) до банку дійти не можу, бо 3км до нього, а хотілося хоча б одному захиснику перечислити кошти на ліки, або їду. Як це зробити не знаю.
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13.05.2021 22:24 Відповісти
благослови Вас Господь панi Наталья Галько
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13.05.2021 22:56 Відповісти
Ні хто Кощея не посадит, вон домашній арест для отвода глаз і усьо, фантазьори))))
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13.05.2021 22:30 Відповісти
 
 