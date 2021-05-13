"Динамо" у додатковий час обіграло "Зорю" і стало володарем Кубка України

У Тернополі завершився фінал Кубка України з футболу між київським "Динамо" і луганською "Зорею". У додатковий час перемогу здобули кияни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі на 98 хвилині забив Циганков. На 105 хвилині Циганков не реалізував пенальті.

"Динамо" 13 раз у своїй історії виграло Кубок України і разом із перемогою в чемпіонаті оформило в цьому сезоні "золотий дубль".

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