"Динамо" у додатковий час обіграло "Зорю" і стало володарем Кубка України
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У Тернополі завершився фінал Кубка України з футболу між київським "Динамо" і луганською "Зорею". У додатковий час перемогу здобули кияни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Єдиний гол у матчі на 98 хвилині забив Циганков. На 105 хвилині Циганков не реалізував пенальті.
"Динамо" 13 раз у своїй історії виграло Кубок України і разом із перемогою в чемпіонаті оформило в цьому сезоні "золотий дубль".
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