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"Динамо" у додатковий час обіграло "Зорю" і стало володарем Кубка України

Новини Цензор.НЕТ Спорт

У Тернополі завершився фінал Кубка України з футболу між київським "Динамо" і луганською "Зорею". У додатковий час перемогу здобули кияни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі на 98 хвилині забив Циганков. На 105 хвилині Циганков не реалізував пенальті.

"Динамо" 13 раз у своїй історії виграло Кубок України і разом із перемогою в чемпіонаті оформило в цьому сезоні "золотий дубль".

Читайте також: Київське "Динамо" стало чемпіоном України 16-й раз за роки незалежності
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Топ коментарі
+7
Вітаємо Дінамо з Кубком України.Так держати!
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13.05.2021 21:58
+6
Хет-трик! Молодцы!
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13.05.2021 22:10
+2
Нарешті ! Вітаємо легендарну команду з максимум титулів !
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13.05.2021 22:30
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тяжкі то роди...
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13.05.2021 21:55 Відповісти
Вітаємо Дінамо з Кубком України.Так держати!
показати весь коментар
13.05.2021 21:58 Відповісти
Хет-трик! Молодцы!
показати весь коментар
13.05.2021 22:10 Відповісти
Дінамо з Дніпра! Київ! Київ! ура!
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13.05.2021 22:14 Відповісти
Отлично. Теперь ждём поднятия цен на электроэнергию,ринах будет отправлять скаутов в Бразилию, где очень много диких обезьян.
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13.05.2021 22:15 Відповісти
Нарешті ! Вітаємо легендарну команду з максимум титулів !
показати весь коментар
13.05.2021 22:30 Відповісти
 
 