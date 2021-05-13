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Відсидіти 505 днів без доказів або домашній арешт за підозрою у державній зраді, - Антоненко про Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відсидіти 505 днів без доказів або домашній арешт за підозрою у державній зраді, - Антоненко про Медведчука

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, який провів під вартою 505 днів, порівняв нинішнє рішення стосовно Медведчука з власною справою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Антоненко зазначив: "Відсидіти 505 днів у СІЗО без жодних доказів причетності за сфальсифікованими звинуваченнями VS піти додому під домашній арешт без браслета з обвинуваченням у державній зраді з наявними доказами. Мда..."

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Читайте також: Підривна діяльність Медведчука могла привести до зміни політичного курсу України в інтересах Кремля, - прокурор у суді

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося
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Топ коментарі
+45
Отсидеть 505 дней в СИЗО без доказательств или уйти под домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука - Цензор.НЕТ 2058
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13.05.2021 21:39
+45
Как и предполагалось, Медведчука не арестовали - всего лишь домашний арест. По статье 111 УК Украины - государственная измена.
В Королевстве шутовских зеркал, Риффмастера более 500 дней держат за решёткой только на основании какого-то мутного видео, а Медведчука, доказательства в отношении которого собирались несколько лет, спокойно отправляют в свой дворец - в тёплую кровать Оксаны Марченко, на предприятиях которой производится топливо для танков террористических "ЛДНР". Что это, если не хайп в стиле 95 квартала, не перфоменс для отечественного плебса и не пускание пыли в глаза американскому дядюшке?
А ведь кто-то поверил...

Sharp`s
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13.05.2021 22:01
+38
Отсидеть 505 дней в СИЗО без доказательств или уйти под домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука - Цензор.НЕТ 7406
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13.05.2021 21:39
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Помірковано права військова диктатура. Років на десять. І стадіон як у Сантьяго.
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13.05.2021 22:20 Відповісти
Пропоную замість стадіону Чорнобильську зону з примусовими роботами біля ЧАЕС.
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14.05.2021 10:04 Відповісти
Звідти можуть до бульбораші тікануть. Краще уранові копальні у Жовтих Водах.
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14.05.2021 10:08 Відповісти
Промайнула така думка, можна ротацію робити, після копальні вже не побіжиш.
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14.05.2021 10:15 Відповісти
Клоунада в країні триватиме щодня поки не проведемо імпічмент.
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14.05.2021 08:27 Відповісти
ПОХОЖЕ ЩО ФСБ В УСІХ ГІЛКАХ ВЛАДИ,ДОБРЕ ЩО ПОКАЗАЛИ СВОЄ ЛИЦЕ ЧЗ СПРАВУ МЕДВЕДЧУКА, І США НЕ ЗРОБЛЯТЬ ЛОХОМ.
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14.05.2021 12:54 Відповісти
Подождите ! Это безобразие! За измену и воровство положено фигуранту внеочередной отпуск с выплатой на оздоровление не менее миллиона... Кто писал сценарий ? Наказать!
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13.05.2021 22:19 Відповісти
Может только психоневрологический диспансер?
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14.05.2021 08:53 Відповісти
Скільки у Потроха платять за конкретний гівно-пост?
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13.05.2021 22:34 Відповісти
Со своей зп сравнить решил? Больше конечно, Зебилам много не платят)))
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13.05.2021 23:32 Відповісти
Домашний арест, я худею!
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13.05.2021 22:26 Відповісти
"У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн". Відсидіти 505 днів без доказів або домашній арешт за підозрою у державній зраді, - Антоненко про Медведчука - Цензор.НЕТ 8156
Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком Відсидіти 505 днів без доказів або домашній арешт за підозрою у державній зраді, - Антоненко про Медведчука - Цензор.НЕТ 2432
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13.05.2021 22:28 Відповісти
99,9% суддів призначені Януковичем і Порошенком. Але якщо платять за обсирання Зеленої Жаби, то можна і збрехати, і перекрутити, і підмахлювати. Оце ви ВСІ такі, пропагандони ****** Потроха.
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13.05.2021 22:33 Відповісти
Заспокойтеся, з часом вилікуєтеся від порохофобії.
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14.05.2021 07:05 Відповісти
опять ЗЕ! не дали не позволили. Сколько можно ныть и валить на попередников. Сопляк!
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14.05.2021 08:22 Відповісти
а что стоит ЗЕ поменять судей? Нытик никчемный.
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14.05.2021 08:24 Відповісти
ПОХОЖЕ РАЗОМ БОРЮТЬСЯ ПРОТИ УКРАЇНИ.
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14.05.2021 12:55 Відповісти
вот они прелести домашнего ареста

клетчатый плед, винишко и хамон
оксанины пирожки из слоёного теста...

что ни говори- суров в стране закон
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13.05.2021 22:30 Відповісти
Закон суров - но это закон! Відсидіти 505 днів без доказів або домашній арешт за підозрою у державній зраді, - Антоненко про Медведчука - Цензор.НЕТ 8940
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14.05.2021 08:57 Відповісти
Сейчас с предателями родины только так - вот патриотом быть куда сложнее.
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14.05.2021 09:43 Відповісти
зебилам всегда пожалуйста
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14.05.2021 15:00 Відповісти
ты не кипи паша, скажи лучше за скоко ты откосил от повестки при Порохе, а потом поделишь А4 на две части...если конечно, ты не из ДыРы явился , тут на материке...
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14.05.2021 15:57 Відповісти
ты паша , когда шоколад рошен жрешь-голову под одеяло засовуй и снимай фольгу, говорят - помогает....
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14.05.2021 16:24 Відповісти
Чергова серія для страждущих .назва- " Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СТРАНУ" - народ лікуєт, особо наївні з тих73 проц вірять, Чекаєм продовження?
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13.05.2021 22:45 Відповісти
Недавно была статья про последнего осужденного на смерть вояка УПА в 1989 году и о том судье, дочь которого- тоже судья, давала интервью что гордится отцом. Ну а что, это ж не прибалты которые за такое за ноги б уже подвесили, это толерантные украинцы с Стокгольмским синдромом.
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13.05.2021 22:49 Відповісти
В Украине нужно было всего лишь принять закон о люстрации для борьбы с чиновниками на всех уровнях, но теперь они проводят «люстрацию» активистов, фильтруя население Украины.Революцию нужно доводить до конца.
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14.05.2021 09:14 Відповісти
Флажок у тебя революционный. Любишь петю и Украину из далека? Может вернешься, петя за носик покрутит от большой любви и продолжишь? Революционер х@ув
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14.05.2021 14:58 Відповісти
зеЛя подонок и мразота!за все будет овечать.
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13.05.2021 23:04 Відповісти
Бабло все решило. Главное показали как насмехаются. Антракт. Барашки идут домой.
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13.05.2021 23:27 Відповісти
Домашний арест для изменника Родины... ЗЕленое шапито в очередной раз вытерло свои копыта и высморкалось в надежды и чаяния украинского народа... Антиукраинского клоуна гнать в его московскую орду вместе с кумом ху@ла и всей зеленой шоблой!!!
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13.05.2021 23:45 Відповісти
Судейский беспредел. Зеленая власть в очередной раз показала свою подлость и беспринципность. Надеюсь, что когда будут судить Зеленского и его прихвостней, то новые судьи выберут справедливое наказание...
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13.05.2021 23:57 Відповісти
В данном случае не суд виноват,---нет доказательств вины конкретно по этому делу, та фирмочка, которую упоминали бенядиктова с бакановым ему формально НЕ принадлежит; он бы и в Европейском суде бы выиграл это дело.

Просто зебилы думали, что мертвечук сдрыснет (они бы так поступили), а им ПИАР!
Ведь все эти записи, что нам победно предъявили, были сделаны при Порохе еще в 2015 г. и хранились до нужного времени, но не передавались в суд, т.к. это не доказательства для посадки!
А так--холостой выстрел, впрочем, как и все, что они делают...
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14.05.2021 00:20 Відповісти
95 квартал продовжує веселити лохів.Оце вся суть "роботи" зеленої чуми--піар ,брехня і зрада.
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14.05.2021 00:05 Відповісти
у всякой мафии тягчайшим грехом есть крисятничество в семье. Вот и Витя пострадал и его еще "спросят". В истории был факт, когда Бен Сигэл ( кстати, уроженец Одессы) строил первое казино в Лас-Вегасе, построил, но оказалось, что потратил на девку 4 ляма из общака, и его друзья из детства Лучиано,Костелло,Лански таки приговорили, а он был заслуженный мастер мокрых дел. Деньги, правда, девка вернула аж из Швейцарии.Так что такие вещи никогда не прощаются. А наши павлины в этой истории просто были на подхвате, пусть не надувают щеки, к тому же, как наляпал один депутат из слуг, Медведчук на полном серйозе стал "третейским судьей".
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14.05.2021 03:06 Відповісти
Ви хотя бы не называли деятельность этой мрази государственной изменой. Во время войны за это положена высшая мера наказания. Дебилы типа кивы смеются над вами. При самых продажных в мире судах нехер было начинать этот цирк. Очередное некомпетентное поведение власти.
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14.05.2021 03:36 Відповісти
А,що може одоробало:ні команди,ні плану дій,ні дійсних "совєтніків...ні РОЗУМУ...ні свододи дій....так собі-бєнін пестік ...чи тичинка...Але ж песиголовець знав наскільки воно тупе і недалеке!І що при цій людині з України можна зробити ніщо!Тим паче ,що дії "вяліковозрастного" шкідника узгоджені з кремлівською мафією!
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14.05.2021 05:58 Відповісти
Це лиш є підтверженням,що Україною керує чечено-кремлівська мафія, і її задача видурити побільше доларів у Заходу і США,зневірити гідність цілого народу України...а потім показати всьому світу яка вона мафія-безсмертна....
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14.05.2021 06:07 Відповісти
Жаль что говнюк Медведчук не болтается в петле виселицы!
Но это еще впереди.
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14.05.2021 06:22 Відповісти
Та какая разница !!
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14.05.2021 06:38 Відповісти
Зебуїнське "правосуддя" у всій красі
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14.05.2021 07:28 Відповісти
Клоунада в країні триватиме щодня поки не проведемо імпічмент.
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14.05.2021 08:20 Відповісти
Через месяц прозвучат извинения Медведчуку и какой нибудь трубопровод в качестве моральной компенсации?
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14.05.2021 08:58 Відповісти
Все почему-то возмущены, что дом арест по госизмене, словно достаточно просто обвинить кого-то, не предоставляя никаких доказательств. Извините конечно, но формулирок в стиле "невідомі особи в невідомому місці в невідомий час за невідомих обставин" всё таки недостаточно.
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14.05.2021 09:33 Відповісти
А ЩО ТОБІ НЕВІДОМО ПРО КРИМ, ЧИ ТИ ПРОДОВЖУЄШ МОЛОТЬ ПРО НЕВІДОМИХ ЗЕЛЕНИХ МУЖИКІВ.
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14.05.2021 13:02 Відповісти
Вот именно такого *********** и хотели все судьи Украины. Лопаты у них уже не в силе - маленькие, японские, поворотливые, погрузчики с ковшом на 0,5 куба.
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14.05.2021 09:46 Відповісти
Шо с зебильних наркоманов взять.
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14.05.2021 10:16 Відповісти
Вот вроде все и правильно по МЕДВЕДЧУКУ. И вроде и правильно его сейчас «гнобит» Баканов и Венедиктова.
Но, почему-то есть ощущение очередного намахалова.
Во-первых, что это значит, что Медведчука СБУ не смогла найти? Он что, человек-невидимка без телефона? СБУ только сегодня решила его найти? Раньше вот никаких попыток установить местонахождение не предпринималось?
Странно как-то. Хотя, у Баканова все странно, включая самого будущего старшего лейтенанта.
Эта комедия с «ненахождением» больше похожа на выдавливание Медведчука из страны.
Зачем? С тем чтобы ограничить его антиукраинскую деятельность? Ну как бы, координировать эту деятельность можно и через интернет, и по телефону. А если он «выдавливаться» не захочет и начнет тут активно защищаться в суде? Не рухнет все это? Вменяемые статьи как-то ведь воображение не поражают. Газовое месторождение перерегистрировал? Ну да, не айс. Хотя в нашей элите таких десятки.
Да И САМ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КВАРТИРКУ ЯЛТИНСКУЮ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛ И КОММУНАЛКУ РФ ПЛАТИТ.
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14.05.2021 10:20 Відповісти
В целом это действо напоминает с одной стороны шоу для западных партнеров и патриотического электората. С другой стороны похоже на презентацию собственной значимости со стороны двух совершенно бесполезных персонажей - Баканова и Венедиктовой. Презентацию, надо полагать, перед западными партнерами, у которых уже давно появились обоснованные подозрения в некой умственной неполноценности означенных персонажей.
Кстати, а как там громкие дела лейтенанта Баканова? Например, дело генерала Шайтанова. Слушается дело в закрытом режиме и говорят, неубедительно слушается? А покушение на геройского чекиста из прокурорских завхозов - Наумова? Подчиненный Баканова Нескоромный слинял за бугор, а исполнители, надо полагать, пошли на сделку со следствием и приговора как всегда, не будет?
Кстати, а как там поступления в бюджет с таможни? Ведь всех контрабандистов санкционировали и уже бюджет должен быть просто переполнен деньгами? Не? Не получилось?
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14.05.2021 10:21 Відповісти
С реформой СБУ таже история. Контроль над контрабасом и прочие вкусности лейтенант Баканов категорически из лапок Наумова отпускать не хочет?
Вобщем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть.
Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
И самое для вас опасное то, что иностранные партнеры это знают, а в ходе недавнего визита - убедились воочию. И вряд ли они захотят работать с идиотами. Утилизируют. Хорошо, если гуманно. Почему еще не утилизировали? Ищут адекватных людей на замену. Причем, подозреваю, для замены всей обоймы, сверху до низу. А как найдут … ну вы понимаете.

http://ord-ua.com/2021/05/12/ivan-da-irina-kuplety/
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14.05.2021 10:22 Відповісти
Печерський суд давно пора розігнати та набрати проукраїнських суддів
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14.05.2021 11:14 Відповісти
Добре, полили Зелю лайном, йому корисно, так би мовити для профілактики. Бо є не тільки Мертвячук, є й Єрмак...
А тепер по змісту. Більшість на цьому сайті знають як я відношусь до Зебіла, але конкретна ця ситуація вимагає від мене керуватись не емоціями а здравим глуздом.
Як би я не зневажав зелених, але це не зрада і не фарс (може і ні, але поки що).
Головна причина вчорашнього рішення це діючий КПК ім.Портнова. Завдяки йому та нашому КСУ, обрати тримання під вартою без застави можно в неумисному злочині (ДТП) і не можно у держзраді. Зрозуміло, що скільки би Мертвячуку не визначали заставу, він би легко її вніс, а що далі? А далі, він виходить із СІЗО і спокійно пересувається, як мінімум по Києву, виступає з трибуни ВРУ і т.п. Домашній же арешт (цілодобовий) закриває його в одному місці.
Тому, з точки зору логіки, це вірне рішення.
Це звісно не знімає з Зелених відповідальність чому маючи монобільшість досі діє цей дебільний КПК...
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14.05.2021 11:48 Відповісти
Кто у на браслет на второй день выкинул? Мельник, не?
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14.05.2021 12:32 Відповісти
А схоже на те що Мертвячук збирається тікати?
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14.05.2021 19:20 Відповісти
Так отож. Цирк уехал клоуны остались
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15.05.2021 01:57 Відповісти
Что, Медведчука не закрыли? Ах, какой неожиданный поворот сюжета! А как сыграно! Пристыженный Станиславский со своей знаменитой фразой в сторонке уже докуривает пачку!
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14.05.2021 12:53 Відповісти
Какой Станиславский? Шекспир на лестничной клетке рыдает.
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14.05.2021 13:10 Відповісти
Да, 95 квартал задвинул обоих.
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14.05.2021 13:37 Відповісти
Антоненко отметил: "Отсидеть 505 дней в СИЗО без всяких доказательств причастности по сфальсифицированным обвинениям VS пойти домой под домашний арест без браслета с обвинением в государственной измене с имеющимися доказательствами. Мда ..." Источник: https://censor.net/ru/n3265155

В ЦІЙ КРАЇНІ ГАРНО ЖИВУТЬ ТІ ХТО НЕЮ ТОРГУЄ ...
Хочу бачити цих торговців у тюрмі на довгі роки Відсидіти 505 днів без доказів або домашній арешт за підозрою у державній зраді, - Антоненко про Медведчука - Цензор.НЕТ 9687
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14.05.2021 13:21 Відповісти
Під суд над Медведчуком ніхто не прийшов - ось і результат. Патріоти України існують лише до тих пір, поки мова не заходить про росіянське криваве бабло. Соєві боти, та інші показушні вишиватники - хавайте, не обляпайтесь. Це ваша країна, бидло.
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14.05.2021 15:58 Відповісти
Що за дурня? Були патріоти під судом
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14.05.2021 19:21 Відповісти
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