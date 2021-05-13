Відсидіти 505 днів без доказів або домашній арешт за підозрою у державній зраді, - Антоненко про Медведчука
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, який провів під вартою 505 днів, порівняв нинішнє рішення стосовно Медведчука з власною справою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Антоненко зазначив: "Відсидіти 505 днів у СІЗО без жодних доказів причетності за сфальсифікованими звинуваченнями VS піти додому під домашній арешт без браслета з обвинуваченням у державній зраді з наявними доказами. Мда..."
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком
клетчатый плед, винишко и хамон
оксанины пирожки из слоёного теста...
что ни говори- суров в стране закон
Просто зебилы думали, что мертвечук сдрыснет (они бы так поступили), а им ПИАР!
Ведь все эти записи, что нам победно предъявили, были сделаны при Порохе еще в 2015 г. и хранились до нужного времени, но не передавались в суд, т.к. это не доказательства для посадки!
А так--холостой выстрел, впрочем, как и все, что они делают...
Но это еще впереди.
Но, почему-то есть ощущение очередного намахалова.
Во-первых, что это значит, что Медведчука СБУ не смогла найти? Он что, человек-невидимка без телефона? СБУ только сегодня решила его найти? Раньше вот никаких попыток установить местонахождение не предпринималось?
Странно как-то. Хотя, у Баканова все странно, включая самого будущего старшего лейтенанта.
Эта комедия с «ненахождением» больше похожа на выдавливание Медведчука из страны.
Зачем? С тем чтобы ограничить его антиукраинскую деятельность? Ну как бы, координировать эту деятельность можно и через интернет, и по телефону. А если он «выдавливаться» не захочет и начнет тут активно защищаться в суде? Не рухнет все это? Вменяемые статьи как-то ведь воображение не поражают. Газовое месторождение перерегистрировал? Ну да, не айс. Хотя в нашей элите таких десятки.
Да И САМ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КВАРТИРКУ ЯЛТИНСКУЮ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛ И КОММУНАЛКУ РФ ПЛАТИТ.
Кстати, а как там громкие дела лейтенанта Баканова? Например, дело генерала Шайтанова. Слушается дело в закрытом режиме и говорят, неубедительно слушается? А покушение на геройского чекиста из прокурорских завхозов - Наумова? Подчиненный Баканова Нескоромный слинял за бугор, а исполнители, надо полагать, пошли на сделку со следствием и приговора как всегда, не будет?
Кстати, а как там поступления в бюджет с таможни? Ведь всех контрабандистов санкционировали и уже бюджет должен быть просто переполнен деньгами? Не? Не получилось?
Вобщем, ребята, несмотря на прошедшее время, вы не похожи на власть.
Вы похожи на шлеперов, которые пытаются из себя изображать власть, ну и попутно что-нибудь украсть.
И самое для вас опасное то, что иностранные партнеры это знают, а в ходе недавнего визита - убедились воочию. И вряд ли они захотят работать с идиотами. Утилизируют. Хорошо, если гуманно. Почему еще не утилизировали? Ищут адекватных людей на замену. Причем, подозреваю, для замены всей обоймы, сверху до низу. А как найдут … ну вы понимаете.
http://ord-ua.com/2021/05/12/ivan-da-irina-kuplety/
А тепер по змісту. Більшість на цьому сайті знають як я відношусь до Зебіла, але конкретна ця ситуація вимагає від мене керуватись не емоціями а здравим глуздом.
Як би я не зневажав зелених, але це не зрада і не фарс (може і ні, але поки що).
Головна причина вчорашнього рішення це діючий КПК ім.Портнова. Завдяки йому та нашому КСУ, обрати тримання під вартою без застави можно в неумисному злочині (ДТП) і не можно у держзраді. Зрозуміло, що скільки би Мертвячуку не визначали заставу, він би легко її вніс, а що далі? А далі, він виходить із СІЗО і спокійно пересувається, як мінімум по Києву, виступає з трибуни ВРУ і т.п. Домашній же арешт (цілодобовий) закриває його в одному місці.
Тому, з точки зору логіки, це вірне рішення.
Це звісно не знімає з Зелених відповідальність чому маючи монобільшість досі діє цей дебільний КПК...
В ЦІЙ КРАЇНІ ГАРНО ЖИВУТЬ ТІ ХТО НЕЮ ТОРГУЄ ...
Хочу бачити цих торговців у тюрмі на довгі роки