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Дніпропетровщина (2367) дороги (1505) Павлоград (84) Велике будівництво (718)

На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

У місті Павлограді на Дніпропетровщині у рамках програми "Велике будівництво" монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод MARINI TOP TOWER 4500 продуктивністю 340 тонн на годину.

Про це написав Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград 01

До цього часу найпотужнішим вважався асфальтобетонний завод цієї ж компанії у Дергачах Харківської області продуктивністю 320 тонн на годину. Юрій Голик повідомив, що монтаж заводу в Павлограді здійснюється двома кранами вантажопідйомністю 35 тонн і одного 110 тонн. Там уже заготовили близько 40 000 тон щебеню.

"Цей завод, як і ще три інших, будуть працювати вже з кінця травня на ремонт траси Дніпро - Павлоград. Торги на ремонт цієї траси в ProZorro відбулися на початку цього тижня", - написав Юрій Голик.

Дорога Дніпро - Павлоград є частиною траси М-30 Стрий - Ізварине, відкрити яку планують до Дня Незалежності.

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"Це означає, що трохи більше 70 кілометрів чотирисмугової траси буде відремонтовано за три місяці", - підсумував Голик.

Паралельно з цим на трасі М-30 вже йдуть роботи від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції і від Павлограда до межі з Донецькою областю.

Раніше повідомлялося, що ділянку "Дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі.
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Топ коментарі
+8
А никак вот нельзя чтобы... Мне бы завод боеприпасов, а? Война ведь, *****!
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13.05.2021 22:37
+7
А вакцину этот завод тоже будет выпускать или мудрый нарид может дохнуть спокойно??
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13.05.2021 22:21
+7
Я надеюсь дорогу сделают вплоть до харьковской обл.А то дорога Павлоград - Юрьевка и до харьковской обл убита полностью в хлам.Дорога с Харькова на Павлоград минуя Лозову,вплоть до границы областей сделана идеально.А вот начиная с днепропетровской обл до Юрьевки полный треш.
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13.05.2021 22:22
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А вакцину этот завод тоже будет выпускать или мудрый нарид может дохнуть спокойно??
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13.05.2021 22:21 Відповісти
Это у тебя зедебильная шиза.Дорога единство ,что бы х-ла танки быстрее передвигались? Или что бы вакцины не на что было закупать?
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13.05.2021 22:33 Відповісти
Ну как под ИВЛ попадешь. Звони )))))))))
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13.05.2021 22:42 Відповісти
Что у вас в Чебоксарах вируса нет???
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13.05.2021 23:17 Відповісти
Да ты так за "нарид" переживаешь, что аж слезу пробивает.
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13.05.2021 22:25 Відповісти
Не. Я не переживаю. Мне он не нужен тот нарид ! Ну дохнуть будут и енно потому что все деньги на заводики упороли!!
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13.05.2021 22:31 Відповісти
Я надеюсь дорогу сделают вплоть до харьковской обл.А то дорога Павлоград - Юрьевка и до харьковской обл убита полностью в хлам.Дорога с Харькова на Павлоград минуя Лозову,вплоть до границы областей сделана идеально.А вот начиная с днепропетровской обл до Юрьевки полный треш.
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13.05.2021 22:22 Відповісти
На новый заводик уже "наремонтировали" - что бы каждый последующий год было чем ремонтировать эти же самые дороги...
На Днепропетровщине монтируют самый мощный в Украине асфальтобетонный завод для ремонта дороги Днепр-Павлоград - Цензор.НЕТ 5263
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13.05.2021 22:24 Відповісти
Васька у вас это где? В козлостане?
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13.05.2021 22:30 Відповісти
Глазки раскрой и прочитай пост.
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13.05.2021 22:31 Відповісти
Я внимательный с детства.
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13.05.2021 22:37 Відповісти
В кирово Чипецке))
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13.05.2021 22:47 Відповісти
Предлагаю вкладывать деньги в перевооружение ВСУ,что бы дороги тебе эти нужны были.
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13.05.2021 22:36 Відповісти
Предлагаю НЕ ПОКУПАТЬ проселочную дорогу по цене ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ!
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13.05.2021 22:39 Відповісти
М 04 міжнародна траса.
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13.05.2021 23:32 Відповісти
поедь хотя бы в Германию - посмотри, что такое "международная трасса".
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14.05.2021 00:25 Відповісти
Побудують дорогу поїдемо.
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14.05.2021 06:56 Відповісти
Раптом виясниться що власник заводіка Бєня.
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13.05.2021 22:29 Відповісти
А вы сомниваетесь в этом?
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13.05.2021 22:46 Відповісти
В Днепре монтируют асфальтовый завод.
А в Донецке на "День республики" кашу бесплатно раздавали.
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13.05.2021 22:31 Відповісти
свобода вьібора развлечений
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13.05.2021 22:47 Відповісти
У Зебила не так много времени осталось на "Велике крадивництво", - ускоряют темпы, - скоро в бега=)
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13.05.2021 22:32 Відповісти
Дядя, ты зебил?
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13.05.2021 22:55 Відповісти
оно и видно, зебилушка, оно и видно=)
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13.05.2021 23:00 Відповісти
Ти патологічно проти доріг? Ти дибіл? Чи кацап?
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13.05.2021 23:25 Відповісти
А никак вот нельзя чтобы... Мне бы завод боеприпасов, а? Война ведь, *****!
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13.05.2021 22:37 Відповісти
Ваню подвинули)
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13.05.2021 22:40 Відповісти
Нетрудно угадать чей и кому бабло в карман польется рекой
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13.05.2021 22:44 Відповісти
Само прикольно, что в ремонте там нуждается участок метров 300. В том месте дорога сужается в две полосьі - видать технически невозможно бьіло 4 полосьі с отбойниками сделать, газопровод вроде рядом. Так вот, в том месте простой такой себе асфальт. Вся остальная трасса по-моему с добавками шлакоотходов меткомбината зеленого цвета . Сдалана в советское время и стоит до сих пор.
Если заменят на простой асфальт, то в первую очередь в него надо будет вкатать етогт осла Голика
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13.05.2021 22:59 Відповісти
Ой, а чей же заводик монтируют?

асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500 ---С 1988 года "MARINI" стала частью французской группы компаний "FAYAT GROUP" с головным офисом в Бордо (Франция).
Кроме этого на 1,3 миллиарда ЕВРО у французов электровозы закупают, пожарные краны, очистку воды(как будто в Украине этого произвести нельзя)---ОТКУДА ДЕНЬГИ, ЗИН?
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14.05.2021 00:08 Відповісти
Читаю комменты и балдею. Ремонтируют дороги - "плохо". Не ремонтируют - тоже "плохо".
А что тогда хорошо?))
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14.05.2021 03:49 Відповісти
Після сексу лежить чоловік біля жінки,заморився,задоволений.відпочиває. А жінка каже,ой щось погано! А чоловік їй: - Вам,бабам не вгодиш! Кума каже добре,а тобі погано! На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград - Цензор.НЕТ 3730
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14.05.2021 06:03 Відповісти
На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград - Цензор.НЕТ 3449 На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград - Цензор.НЕТ 3449
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15.05.2021 01:03 Відповісти
Хорошо - ето отремонтировать дорогу от Павлограда до Николаевки(ето в сторону Донецка приблизно 30 км). Она убитая в хлам.
А ремонтировать дорогу, которая не нуждается в ремонте - ето плохо. Надеюсь етот Голик после сменьі власти сядет и сядет очень надолго
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14.05.2021 06:34 Відповісти
Вот это уже конструктив.
Кстати, вот канал на эту тему: https://www.youtube.com/channel/UCs4TijSbMj58A9671CLa-EQ/videos
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15.05.2021 01:05 Відповісти
 
 