На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології
У місті Павлограді на Дніпропетровщині у рамках програми "Велике будівництво" монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод MARINI TOP TOWER 4500 продуктивністю 340 тонн на годину.
Про це написав Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
До цього часу найпотужнішим вважався асфальтобетонний завод цієї ж компанії у Дергачах Харківської області продуктивністю 320 тонн на годину. Юрій Голик повідомив, що монтаж заводу в Павлограді здійснюється двома кранами вантажопідйомністю 35 тонн і одного 110 тонн. Там уже заготовили близько 40 000 тон щебеню.
"Цей завод, як і ще три інших, будуть працювати вже з кінця травня на ремонт траси Дніпро - Павлоград. Торги на ремонт цієї траси в ProZorro відбулися на початку цього тижня", - написав Юрій Голик.
Дорога Дніпро - Павлоград є частиною траси М-30 Стрий - Ізварине, відкрити яку планують до Дня Незалежності.
"Це означає, що трохи більше 70 кілометрів чотирисмугової траси буде відремонтовано за три місяці", - підсумував Голик.
Паралельно з цим на трасі М-30 вже йдуть роботи від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції і від Павлограда до межі з Донецькою областю.
Раніше повідомлялося, що ділянку "Дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі.
Будь ласка, зачекайте...
А в Донецке на "День республики" кашу бесплатно раздавали.
Если заменят на простой асфальт, то в первую очередь в него надо будет вкатать етогт осла Голика
асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500 ---С 1988 года "MARINI" стала частью французской группы компаний "FAYAT GROUP" с головным офисом в Бордо (Франция).
Кроме этого на 1,3 миллиарда ЕВРО у французов электровозы закупают, пожарные краны, очистку воды(как будто в Украине этого произвести нельзя)---ОТКУДА ДЕНЬГИ, ЗИН?
А что тогда хорошо?))
А ремонтировать дорогу, которая не нуждается в ремонте - ето плохо. Надеюсь етот Голик после сменьі власти сядет и сядет очень надолго
Кстати, вот канал на эту тему: https://www.youtube.com/channel/UCs4TijSbMj58A9671CLa-EQ/videos