Головні новини 13 травня: Медведчук під домашнім арештом, обшуки у київських чиновників

Медведчуку обрали запобіжний захід, прокуратура проводить обшуки на комунальних підприємствах Києва, Ізраїль призиває резервістів, - головні новини України та світу 13 травня

Захисник України загинув на Донбасі

Життя військовослужбовця Операції об'єднаних сил обірвалося через постріл ворожого снайпера. Ім'я загиблого і дата похорону поки невідомі.

Медведчук під арештом. Домашнім

Таке рішення прийняв Печерський суд столиці. Засідання тривало цілий день: біля будівлі суду тітушки билися з активістами, представники Нацкорпусу палили фаєри, Кива не давав працювати оператору зі словами "Перед моїм лицем дупи не буде".

Прокуратура хотіла відправити Медведчука в СІЗО з можливістю вийти під заставу 300 млн грн (Медведчук сказав, що, поки його рахунки заблоковані через санкції, сам за себе таку суму сплатити не зможе). Адвокати просили передати його на поруки депутатам ОПЗЖ. Вийшло - ні нашим, ні вашим.

До речі, один із захисників Медведчука, адвокат Євген Скидан, одночасно є представником сторони потерпілих у справі про вбивство Олеся Бузини.

Обшуки у київських чиновників

Прокуратура обшукує київських чиновників і керівників комунальних підприємств. Обшуки пройшли в "Київпастрансі", "Київському метрополітені", "Київавтошляхмості" і на інших комунальних підприємствах. Правоохоронці стверджують, що розкрили велику мережу чиновників-злочинців, які крали бюджетні гроші, ухилялися від сплати податків, кришували нелегальний бізнес і збирали з підприємців незаконні побори. 11 особам пред'явлено підозри.

Голова КМДА Віталій Кличко, заявив, що це - політичний тиск. "Це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто. І скажу з чим це пов'язано. Тому що Київ вивчає питання про введення виконкомів. Коли громадськість і управління містом не залежить від вказівок і волі Банкової. І цього дуже не хочуть", - стверджує мер.

Обшуки у Тупицького

До колишнього судді КС ДБР прийшло о 6 ранку. Шукали докази у справі, в межах якої в грудні 2020 року йому вручили підозру за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (свідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Тупицький заявляє, що у нього вилучили патрони до мисливської зброї, старий мобільний телефон дружини і жорсткий диск зі старого комп'ютера.

Смертність від коронавірусу може бути втричі вища за офіційну

До таких висновків прийшли вчені з Національної академії наук. "Кількість жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 разу більше", - зазначають в НАН.

Тим часом у країні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першої дози. Міністр охорони здоров'я Степанов визнає, що досягти стовідсоткової вакцинації українців, мабуть, не вдасться. А його заступник Ляшко закликає не витрачати гроші на аналізи на антитіла - це маркетинговий хід, а показники все одно ні на що не впливають.

ХАМАС продовжує обстріл, Ізраїль призиває резервістів

За три дні ескалації на Близькому Сході ХАМАС випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет. Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів. Країна призиває 9000 резервістів - при тому, що всього лише позавчора вже призвали 7000. "Міжнародні авіалінії України" скасували рейси в аеропорт Тель-Авіва і назад.

Президент США Джо Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху і заявив, що Ізраїль "має право захищатися".

Бджоли "ожили"

Бджоли, про загибель яких після невдалого перевезення у вантажівці "Укрпошти" повідомили кілька днів тому, виявилися живими. Принаймні третина з них. Вони активно рухаються. Бджолярі кажуть, що раніше комахи були "в пригніченому стані", в який впали через задуху під час поїздки, а тепер з ними все буде в порядку.