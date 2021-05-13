Агент НАБУ Шевченко: Я небезпечний для національної безпеки, а Медведчук несе українцям мир і благополуччя

Обвинувачений у створенні незаконного збройного формування агент НАБУ Євген Шевченко іронізує щодо запобіжного заходу, який суд обрав для підозрюваного у державній зраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це Шевченко написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На думку СБУ, я є загрозою національній безпеці України, тому мене відправили в СІЗО і вклепали заставу в розмірі 5 мільйонів гривень. А Медведчук, як бачимо, несе українцям мир і благополуччя, тому його відправили на домашній арешт, і навіть без застави", - зазначив він.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.