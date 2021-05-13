Агент НАБУ Шевченко: Я небезпечний для національної безпеки, а Медведчук несе українцям мир і благополуччя
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Обвинувачений у створенні незаконного збройного формування агент НАБУ Євген Шевченко іронізує щодо запобіжного заходу, який суд обрав для підозрюваного у державній зраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Про це Шевченко написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На думку СБУ, я є загрозою національній безпеці України, тому мене відправили в СІЗО і вклепали заставу в розмірі 5 мільйонів гривень. А Медведчук, як бачимо, несе українцям мир і благополуччя, тому його відправили на домашній арешт, і навіть без застави", - зазначив він.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай він навіть і 73/43%зебіл, але ж потрібно вчитуватися в текст...
покажите мне заголовщика, я его расцелую....
И на бигбордах плакаты разместить , чтобы обыватель думал головой .
ЭТОЙ ГИДРЕ НЕ ТАК ПРОСТО ЗАЖАТЬ ХВОСТ
сможет он, он сможет....
https://www.youtube.com/watch?v=VLuysQYAD4s
@hu_popa
А в телеге пишут вот что... Спасибо за то, что Медведчук выйдет под залог, скажите Наде Савченко. Благодаря ее конституционной жалобе в 2019 году КС отменил содержание под стражей как безальтернативную меру пресечения для обвиняемых в госизмене.
Московiя, країна Моксель@shadowshadow301 7 ч
Надя Савченко - вихованка харківського осередку Медведчука, своєму шефу глаз не виклює. Настав час, і Надюха закрила свій гешефт, і вона, і куратор при козирях.
_Скажи кто твой
друхвраг - и я скажу кто ты.
Такі собі руськодуховні наркомани, духу з кремля нанюхалися, як раніше підлітки нюхали клей!
Ви пане Шевченко сидите за те, що разом з ними цей бісовський дух не нюхали!
Это начало конца для Украины!!!
95 квартал распространился на всю территорию Украины !!!
переляк пройшов після підтримки Блінкена і
нічому не навчив