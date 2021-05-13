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Агент НАБУ Шевченко: Я небезпечний для національної безпеки, а Медведчук несе українцям мир і благополуччя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Агент НАБУ Шевченко: Я небезпечний для національної безпеки, а Медведчук несе українцям мир і благополуччя

Обвинувачений у створенні незаконного збройного формування агент НАБУ Євген Шевченко іронізує щодо запобіжного заходу, який суд обрав для підозрюваного у державній зраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це Шевченко написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На думку СБУ, я є загрозою національній безпеці України, тому мене відправили в СІЗО і вклепали заставу в розмірі 5 мільйонів гривень. А Медведчук, як бачимо, несе українцям мир і благополуччя, тому його відправили на домашній арешт, і навіть без застави", - зазначив він.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Агент НАБУ Шевченко: Я небезпечний для національної безпеки, а Медведчук несе українцям мир і благополуччя 01
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Топ коментарі
+9


@hu_popa

А в телеге пишут вот что... Спасибо за то, что Медведчук выйдет под залог, скажите Наде Савченко. Благодаря ее конституционной жалобе в 2019 году КС отменил содержание под стражей как безальтернативную меру пресечения для обвиняемых в госизмене.



Московiя, країна Моксель@shadowshadow301 7 ч

Надя Савченко - вихованка харківського осередку Медведчука, своєму шефу глаз не виклює. Настав час, і Надюха закрила свій гешефт, і вона, і куратор при козирях.
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13.05.2021 23:47
+7
Медведчук 20 лет контролирует союз адвокатов Украины, треть СБУ , часть судей
ЭТОЙ ГИДРЕ НЕ ТАК ПРОСТО ЗАЖАТЬ ХВОСТ
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13.05.2021 23:24
+5
Так, сьогодні кацапська мерзота може святкувати. Вона майже повністю контролює Україну. Лише армія, яка офіційно має право тримати зброю, пручається і боронить наш суверенітет.
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13.05.2021 23:49
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13.05.2021 23:25 Відповісти
сарказм цього агента ти не вловив?
Нехай він навіть і 73/43%зебіл, але ж потрібно вчитуватися в текст...
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13.05.2021 23:27 Відповісти
У забугорного троляки проксю вітром здуло. Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие - Цензор.НЕТ 8221
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13.05.2021 23:34 Відповісти
мертвяк - відвертий ворог, а ти невідомо хто.
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13.05.2021 23:18 Відповісти
а він ваш, чистопородний 73/43%зебіл. Подивися сам, другу сторінку гілки тегу. Коли були вибори. 19-тий рік. Там навіть в'ю є з ним.
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14.05.2021 00:37 Відповісти
"Я опасен для национальной безопасности"
покажите мне заголовщика, я его расцелую....
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13.05.2021 23:18 Відповісти
Надо сделать общий флэш моб всех « опасных» граждан Украины ( Федины, Зверобий, Антоненко и тд)
И на бигбордах плакаты разместить , чтобы обыватель думал головой .
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13.05.2021 23:19 Відповісти
" думал головой" - это несбыточные мечты. и к тому же, когда обыватель "думать" начинает, это опасно для его здоровья и окружающих. Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие - Цензор.НЕТ 5914
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13.05.2021 23:26 Відповісти
Хех! Обиватель думає телевізором.
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13.05.2021 23:35 Відповісти
Медведчук 20 лет контролирует союз адвокатов Украины, треть СБУ , часть судей
ЭТОЙ ГИДРЕ НЕ ТАК ПРОСТО ЗАЖАТЬ ХВОСТ
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13.05.2021 23:24 Відповісти
буба сможет он ваенный и не линял как порох на кацапию - 2014...
сможет он, он сможет....
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13.05.2021 23:29 Відповісти
Думаешь если его пристрелить, он еще какое то время будет продолжать контролировать то что ты перечисляешь? Агент НАБУ Шевченко: Я небезпечний для національної безпеки, а Медведчук несе українцям мир і благополуччя - Цензор.НЕТ 8806
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14.05.2021 02:50 Відповісти
Медведчук залишається вдома | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=VLuysQYAD4s
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13.05.2021 23:26 Відповісти
Саня останется с нами
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13.05.2021 23:33 Відповісти


@hu_popa

А в телеге пишут вот что... Спасибо за то, что Медведчук выйдет под залог, скажите Наде Савченко. Благодаря ее конституционной жалобе в 2019 году КС отменил содержание под стражей как безальтернативную меру пресечения для обвиняемых в госизмене.



Московiя, країна Моксель@shadowshadow301 7 ч

Надя Савченко - вихованка харківського осередку Медведчука, своєму шефу глаз не виклює. Настав час, і Надюха закрила свій гешефт, і вона, і куратор при козирях.
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13.05.2021 23:47 Відповісти
ШОУ 95 квартала только начинается.
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13.05.2021 23:29 Відповісти
"Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие"
_Скажи кто твой друх враг - и я скажу кто ты.
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13.05.2021 23:35 Відповісти
Квнщик замахнувся на кума кгбіста. Вистава для ЗЕлохів. Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие - Цензор.НЕТ 7543
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13.05.2021 23:38 Відповісти
Так, сьогодні кацапська мерзота може святкувати. Вона майже повністю контролює Україну. Лише армія, яка офіційно має право тримати зброю, пручається і боронить наш суверенітет.
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13.05.2021 23:49 Відповісти
Медведчук, ЗЕ та Єрмак є духовними братами, бо усі наскрізь пропитані РУССКІМ ДУХОМ!

Такі собі руськодуховні наркомани, духу з кремля нанюхалися, як раніше підлітки нюхали клей!
Ви пане Шевченко сидите за те, що разом з ними цей бісовський дух не нюхали!
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14.05.2021 01:55 Відповісти
Это не смешно !!!
Это начало конца для Украины!!!
95 квартал распространился на всю территорию Украины !!!
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14.05.2021 06:00 Відповісти
Странно, а ведь должен бы знать Шевченко, что решения о мере пресечения выносит не сбу, не прокурор, а судья. В данном случае судья перерского суда. Это не конец, но начало слушаний дела Медведчука, говорить о зраде, по меньшей мере, несправедливо
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14.05.2021 06:41 Відповісти
Клоунада в країні триватиме щодня поки не проведемо імпічмент.
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14.05.2021 08:16 Відповісти
А що це дасть. Зебіли знову за нього проголосують бо Абинепорох.
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14.05.2021 09:01 Відповісти
зеля з ермаком не припинили загравання з пуйлом..
переляк пройшов після підтримки Блінкена і
нічому не навчив
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14.05.2021 09:55 Відповісти
власть - идиотов....
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14.05.2021 15:12 Відповісти
 
 