Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування. ВIДЕО

Ізраїль робить усе, щоб при знищенні будинків терористів не постраждали мирні жителі і цивільні особи. Оператори в Секторі Гази знімають це на відео поблизу і без захисту, а потім кадри використовують для ілюстрації "злочинів ізраїльської воєнщини".

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував відеоролик, знятий 11 травня в Секторі Гази. На відео чоловіки в цивільному одязі без засобів захисту знімаються з дуже близької відстані, як ізраїльські ракети знищують будинок палестинських терористів.

"За дві години до атаки район був засипаний попередженнями про швидку атаку по цьому конкретному будинку. Щоб усі мешканці і мешканці сусідніх будинків змогли піти і сховатися, щоб не постраждав жоден цивільний. Щоб ті, хто вбиває цивільних ізраїльтян, змогли врятувати свої сім'ї, і жоден невинний не постраждав. Тому палестинські оператори заздалегідь приїхали і розмістилися для зйомки", - написав Бутусов.

Він зазначив, що оператори абсолютно не бояться постраждати під час обстрілу. Вони навіть не припускають, що ізраїльські військовослужбовці можуть прийняти людей з оптикою на даху за снайперів чи спостерігачів.

"Тому пропаганда палестинських терористів безстрашно знімає ролик про те, як страшні ізраїльтяни бомблять Сектор Гази. І ці ролики сотні мільйонів людей побачать без коментарів, вони побачать у цьому тільки свавілля, несправедливість, жорстокість ізраїльтян, які громлять житлові квартали палестинців. І ніхто не буде з'ясовувати причин, а вербувальники з таким відео набиратимуть нові загони добровольців для джихаду. Ось так розкручується маховик сучасної війни. Чи треба тут ще щось пояснювати?", - підсумував Бутусов.