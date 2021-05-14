Яйця у Медведчука виявилися міцнішими, ніж у боягуза Януковича, але не можу позбутися відчуття, що це політтехнологія, - Луценко про запобіжний захід лідеру ОПЗЖ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.
Луценко зазначив: "Яйця у Медведчука виявилися міцнішими, ніж у боягузів Януковича чи Захарченка. Через добу після обшуків і гучних підозр він сам прийшов до Генпрокурорки. І шоу продовжилося.
Перед цим Медведчук ховався від прокурорів. Тепер Генпрокурор сховалася від Медведчука.
Зрештою, вони знайшли одне одного. І пішли додому. Бо ж затримати прямо в приміщенні ГПУ за держзраду на 72 години – ні-ні.
Ну, спасибі хоч за підозру. Серйозно".
Він продовжив: "Прецедентом засудження віппосадовця за держзраду був вирок у лютому 2019 проти Януковича. Моя команда не тільки добилася терміну покарання, але й повернула в казну понад 2 млрд дол. грошей ОЗУ. Перша справа про держзраду проти Медведчука також була розпочата моєю командою на поч. 2019 року. Зміна влади поставила її на паузу. Через 2 роки справи таки активізувалися".
Луценко також повністю підтримує необхідність покарання зрадника, але не може "позбутися відчуття, що це не стільки покарання за злочин, як політтехнологія".
Ексгенпрокурор зазначив: "Справи проти Медведчука - це, звичайно, джекпот для Зеленського. Тепер це його бронежилет від критики патріотичної опозиції. Чи посадять Медведчука? Я – за".
"Але поки що ми спостерігаємо шоу, де влада явно розраховувала на втечу фігуранта. Зупинений приватною охороною спецназ СБУ. Незатримання в приміщенні ОГП на 72 год. до суду. Так не діють при доказах в державній зраді. У справах про держзраду не просять застави. Ну і звичайно ж, не відправляють на домашній арешт без електронного браслета. Шоу вийшло поганеньке", - резюмував Луценко.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Почему переходите на мою личность: "ваш президент", "живете неизвестно где"...? Мы обсуждаем вопрос или пытаемся задеть собеседника, переходя на его личность? Этот метод очень популярен в раше. Но я же не утверждаю, что вы из раши, хоть и методы одинаковые...
Если по существу, то я утверждаю: 1.что из 8-й "афганской" сотни никто не был допрошен по этому делу. 2. вещдоки - деревья со следами от пуль были спалены и спилены. (правда кой-чего осталось...) Где стреляли с гостинницы "Украина". Прямо из номера.Там было отверстие, глядя в которое, легко вычислить номер, из которого убивали людей.
Так что, генпрокурор глупее людей, он не понимал, что расследование не проводилось в должном порядке?
Кто больший подлец: кто саботировал расследование, дабы не найти реальных убийц, или тот, кто негодяев отдал, что бы вернуть семьям своих хороших парней? Ответьте, пожалуйста, на последний вопрос логично и обстоятельно..
Зачем столько демагогии?
пуйло согласился в ходе обмена забрать невиновньіх беркутов?
Платят за это всё дебилы, которые хотели посадить Порошенко.
После оправдательного суда, по данным пунктам ему уже нельзя предъявлять претензии .
P.S Юра Луценко банальне Ху#ло....
Вміє картавий розсмішити - в нього це не забрати
А как здоровьице Бляхи-Мухи? Всё в порядке? Ну слава Богу!
Видишь ли юГа, Медведчук - не печень, хрен его посадишь.