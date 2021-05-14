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У США дозволили не носити маски тим, хто двічі вакцинувався проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У США дозволили не носити маски тим, хто двічі вакцинувався проти коронавірусу

У Сполучених Штатах вакциновані проти коронавірусу більше можуть не носити маски.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg

Йдеться про тих осіб, які отримали дві дози вакцини проти COVID.

Зазначену рекомендацію надали в Центрі контролю і профілактики захворювань США. Там вважають, що вакциновані можуть повноцінно брати участь у різних заходах, у приміщенні або на вулиці, без масок.

У Центрі кажуть, що тепер особи, які отримали щеплення, можуть повернутися до того життя, яке вели до пандемії.

Водночас маски, як і раніше, будуть необхідні під час перетину кордону. Нині дві дози вакцини проти коронавірусу отримали понад 96 мільйонів американців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина пом'якшила правила в'їзду до країни для вакцинованих і перехворілих COVID-19

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А зачем их носить?сколь то жить осталось,после двойной дозы,пусть подышут,немного.
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14.05.2021 05:15
+1
Если сиятельный Джо и товарищ Камала думают что офисные работники массово повалят назад в города на работу, то они сильно ошибаются.
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14.05.2021 02:28
+1
А кто трижды- тому разрешено ходить голым или выср*ться перед Белым Домом
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14.05.2021 03:28
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Для невакцинированных пора организовывать гетто...
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14.05.2021 02:09 Відповісти
А кто трижды- тому разрешено ходить голым или выср*ться перед Белым Домом
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14.05.2021 03:28 Відповісти
Не, это уде терроризм. На улице ср×ть можно, но только там где не ходят гиганты мысли и особы приближённые к императору.
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14.05.2021 04:09 Відповісти
Дивні у тебе фантазії.
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14.05.2021 08:21 Відповісти
А зачем их носить?сколь то жить осталось,после двойной дозы,пусть подышут,немного.
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14.05.2021 05:15 Відповісти
Не разрешили носить маски где -на улице?- Так на улицн никто не носит !
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14.05.2021 02:17 Відповісти
Там же ж линк на Блумберга
- as public health officials said fully vaccinated Americans can ditch their masks in most settings, even indoors or in large groups.
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14.05.2021 02:45 Відповісти
Это ******** в Украине никогда не носили на улице. Идет такая без маски, трындит по телефону "Ой, у меня коронавирус, но чувствую себя нормально, еду на вечеринку". Сама слышала, правда, несколько месяцев назад.
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14.05.2021 18:18 Відповісти
Если сиятельный Джо и товарищ Камала думают что офисные работники массово повалят назад в города на работу, то они сильно ошибаются.
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14.05.2021 02:28 Відповісти
Завтра буду в соседней МНР - мерилендской народной республике и зайду в супермаркет без маски посмотрю на реакцию
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14.05.2021 03:57 Відповісти
Ставлю сто баксов что все будут в масках. МНР наверное похожа ни Иллинойскую Народную Республику.
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14.05.2021 04:06 Відповісти
Это отлично. Вопрос только- как отличить вакцинированного на улице.
У }{уйла говорят- по чипу во лбу. Как он хоть внешне выглядит? В виде рога? В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 4393
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14.05.2021 06:10 Відповісти
В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 7260
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14.05.2021 08:13 Відповісти
В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 3274
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14.05.2021 06:25 Відповісти
М-да. Судя по всему, удачно в России "Вектор" взорвался. Расчет на дебилизм американцев у Задорнова верный.
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14.05.2021 18:20 Відповісти
 
 