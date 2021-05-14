У США дозволили не носити маски тим, хто двічі вакцинувався проти коронавірусу
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У Сполучених Штатах вакциновані проти коронавірусу більше можуть не носити маски.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg
Йдеться про тих осіб, які отримали дві дози вакцини проти COVID.
Зазначену рекомендацію надали в Центрі контролю і профілактики захворювань США. Там вважають, що вакциновані можуть повноцінно брати участь у різних заходах, у приміщенні або на вулиці, без масок.
У Центрі кажуть, що тепер особи, які отримали щеплення, можуть повернутися до того життя, яке вели до пандемії.
Водночас маски, як і раніше, будуть необхідні під час перетину кордону. Нині дві дози вакцини проти коронавірусу отримали понад 96 мільйонів американців.
Топ коментарі
+3 Вася Ветров df1d9b32
показати весь коментар14.05.2021 05:15
+1 fresh guacamole
показати весь коментар14.05.2021 02:28
+1 Дмитрий Шевкун
показати весь коментар14.05.2021 03:28
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- as public health officials said fully vaccinated Americans can ditch their masks in most settings, even indoors or in large groups.
У }{уйла говорят- по чипу во лбу. Как он хоть внешне выглядит? В виде рога?