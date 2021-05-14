ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ізраїль має намір завдати великої шкоди палестинському руху ХАМАС і продовжуватиме операцію в Секторі Гази "стільки, скільки буде потрібно".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Times of Israel.
"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху..
Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Гази, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок у країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".
Раніше ЗМІ повідомили про те, що ВПС Ізраїлю разом із сухопутними силами в ніч на п'ятницю завдають масованих ударів по Сектору Гази.
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зеленский заглядывает Яму в глаза, а Мертвяк погоняет ....
Теперь злой араб шлёпнет и делов всего то ничего)
І ото таке собі кацапенятко сидить біля монітору й то сдрочить на порнушку , то напишіть сюди...
А захоплювати чужі землі то добре .
Кому не безразлично просто почитайте аналитический материал о ситуации в Израиле и отчаянном политическом положении израильского Путина он же десантник Нетаньяху. Это Зеркало Недели в котором главред Цензора состоялся как журналист, но писал исключительно на экономические темы, сейчас уже понятно почему. Там политкорректно написано, но умному достаточно (хотя где ж взять этих умных - повывелись)
https://zn.ua/international/tysjacha-i-odin-raketnyj-udar.html
Это не то что наше последнее 5001
предупреждение лднр
У Цахала есть причина щадить постройки и население в Газе?
Ну молодцы чурбаны, как всегда.
Об израильской системе ПРО "Купол". Подробности