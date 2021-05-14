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Ізраїль (1230) Нетаньяху (136) Сектор Гази (168) Хамас (156) Близький Схід (36)

ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху

Ізраїль має намір завдати великої шкоди палестинському руху ХАМАС і продовжуватиме операцію в Секторі Гази "стільки, скільки буде потрібно".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Times of Israel.

"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху..

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Гази, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок у країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".

Раніше ЗМІ повідомили про те, що ВПС Ізраїлю разом із сухопутними силами в ніч на п'ятницю завдають масованих ударів по Сектору Гази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль обстріляли ракетами з території Лівану

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
без ху"ла не було б не тількі хамасу,а ще 99% світового терроризма.
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14.05.2021 07:32
+13
Вообще удивляюсь как терпят этих черномазых придурков...толком не умеют ни работать ни воевать (что свидетельствует само существование Израиля) не помогает даже финансирование и поддержка россии (такой же террористической организации как и хамас)
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14.05.2021 07:22
+12
Всё-таки арабы из сектора Газы какие-то особо странные недоумки.С одной стороны,не кричат,как дауны с Донбасса,что"Мы кормим Израиль!",и тут же срут сами себе на голову.
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14.05.2021 07:29
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Все правильно... Діять, беручи приклад з Путіна: "Принуждение к миру", раз ХАМАС не розуміє слів... Бо ця бидлота - достойні учні кацапів, і розуміють тільки силу...
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14.05.2021 07:12 Відповісти
Приклад з путіна і учні кацапів...якось дисонує.🥴
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14.05.2021 07:17 Відповісти
А кацапам і їх учням страшно не подобається, коли їх годують кашею, завареною по їх рецептах... Вони ж, чомусь, впевнені, що тільки їм "бикувать" дозволено, а іншим, на їх "бикування", силою відповідать не можна, а треба буть "гуманними" і "толерантними"...
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14.05.2021 08:16 Відповісти
Тепер зрозуміло. Але реакція малайців була прогнозованою,тому ніякого подиву ніхто і не відчув.
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14.05.2021 08:21 Відповісти
Хай "реагують", краще, на бірманців... Це до них ближче... Коли їх єдиновірців, мусульман, почали там різать, щось не було помітно "реакції"...
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14.05.2021 08:33 Відповісти
Ви ж добре зрозуміли про яких я малайців ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5368
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14.05.2021 10:18 Відповісти
"У кожного "Езопа" своя "езопова мова"...".
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14.05.2021 10:21 Відповісти
А хіба то ХАМАС?Невже у Ізраїлі не розуміють,шо без Ху"ла,не було б і ХАМАСа?
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14.05.2021 07:13 Відповісти
без ху"ла не було б не тількі хамасу,а ще 99% світового терроризма.
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14.05.2021 07:32 Відповісти
без ху"ла не було б не тількі хамасу,а ще 99% світового терроризма.- Поэтому украинцы должны ненавидеть палестинцев и любить Нетаньяху. Но как его, изменщика, любить если он лобызается с Путиным взасос. Е...сь вы с палестинцами сами, без трубы.
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14.05.2021 09:21 Відповісти
а в Украине ? фСБУ сажает в тюрьмы тех, кто про ***** плохо думает,
зеленский заглядывает Яму в глаза, а Мертвяк погоняет ....
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14.05.2021 07:37 Відповісти
От тільки не треба мені розповідати шо у нас в Україні.
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14.05.2021 07:40 Відповісти
ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 354 ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6469
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14.05.2021 07:49 Відповісти
А ЩО у ВАС в Україні? У нас і у ВАС, Україна різна... У НАС - вільна, у тебе - окупована... (Можеш не "рвать вишиванку на задниці" - тебе вже "вичислили"... Від тебе "Лахтою" посмерджує...).
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14.05.2021 08:19 Відповісти
Без совка не было бы и Израиля,и раздела Палестины.Потом Израиль кинул совок и стал врагом.Совок ставку зделал на арабов-полуобезьян,госдеп в свое время поддержал Израиль,который набрался силенок и стал ганять в регионе арабов.И так продолжается до нашего времени
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14.05.2021 08:15 Відповісти
Газа живёт за счет Израиля и в тоже время бомбит его ракетами .Но у Израиля больше мотивация чем у арабов и они это даказали ..А одним мэмом -аллах акбар арабы просто ставят на себе ярлык терроризма
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14.05.2021 07:17 Відповісти
Тоже удивляюсь как жила Газа до 1948 года ни войн, ни бомбёжек, из домов никто не выселял
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14.05.2021 10:42 Відповісти
Вообще удивляюсь как терпят этих черномазых придурков...толком не умеют ни работать ни воевать (что свидетельствует само существование Израиля) не помогает даже финансирование и поддержка россии (такой же террористической организации как и хамас)
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14.05.2021 07:22 Відповісти
Всё-таки арабы из сектора Газы какие-то особо странные недоумки.С одной стороны,не кричат,как дауны с Донбасса,что"Мы кормим Израиль!",и тут же срут сами себе на голову.
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14.05.2021 07:29 Відповісти
Навпаки, "Ізраїль годує Газу"... Ідіоти передали, що зупинили три з чотирьох турбін електростанції, бо перестало надходить пальне для них, з Ізраїлю...
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14.05.2021 08:23 Відповісти
А по другому могло быть при том что Израиль полную блокаду ввел со всех направлений? Я не оправдываю арабов, но Газу есть кому кормить и очень хорошо кормить помимо Израиля. просто Израиль делает все чтобы самому кормить и держать их на крючке. Тут аналогии с домбабве как раз неуместны. Совсем разные ситуации.
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14.05.2021 09:34 Відповісти
Дитё пошло в армию, что бы отслужить и бесплатно учиться, а теперь...
Теперь злой араб шлёпнет и делов всего то ничего)
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14.05.2021 07:34 Відповісти
На одного "шлёпнутого" еврея будет "прихлопнуто" не меньше 100 арабов
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14.05.2021 07:37 Відповісти
Якби він не пішов до армії,то не було б де вчитись та жити,арабів євреї вміють жмурити.
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14.05.2021 07:42 Відповісти
Елена Голиц - руским свиньям слова не давали ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3045
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14.05.2021 08:18 Відповісти
Фу як воно смердить! Мабуть лопухами підтерається скізь які проштрикується його пальчик й розмазує гівно по сраці.
І ото таке собі кацапенятко сидить біля монітору й то сдрочить на порнушку , то напишіть сюди...
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15.05.2021 10:46 Відповісти
кремляди и иран атакуют Израиль, но они просто грязь на обуви, айятоллы и гэбня
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14.05.2021 07:39 Відповісти
«В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Акса и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества»,- передает заявление канцелярии господина Эрдогана.
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14.05.2021 08:00 Відповісти
Юдівська політика ...
А захоплювати чужі землі то добре .
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14.05.2021 08:06 Відповісти
Если бараны не в состоянии ценить то, что имеют, то грех их слабоумием не воспользоваться.
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14.05.2021 09:31 Відповісти
ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху / "Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели": Путин обещает жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту. 21.04.21 ". Близнецы-братья.
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14.05.2021 08:15 Відповісти
Нет никакой "палестины" есть часть Иордании и часть Египта; нужно чтоб факт обрел юридическую форму и тогда все будет нормально!
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14.05.2021 08:22 Відповісти
это антисимитизм, антисионизм и волюнтаризм!
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14.05.2021 08:31 Відповісти
Надо услышать людей Палестины. Надо срочно объявлять перемирие , и запускать минские переговоры.
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14.05.2021 08:34 Відповісти
Читаешь коменты и уже не шок, шок давно прошло, а отчаяние охватывает .Какие же комментаторы в массе дураки и невежи. Ни черта не понимая, прочтя востроженного, но поверхностного Бутусова они тулят свои тупые пять копеек , вносят свой вкладик в кровавую бойню, которую развернул Нетаньяху. Да именно Нетаньяху -он автор, и бенифициар этой новой кровавой бойни. Вы просто господа не в курсе, что происходит НА САМОМ ДЕЛЕ и даже не пыттетесь понять. Зато анонимно дрыстать инфантильными эмоциями - это наше хлебом не корми.
Кому не безразлично просто почитайте аналитический материал о ситуации в Израиле и отчаянном политическом положении израильского Путина он же десантник Нетаньяху. Это Зеркало Недели в котором главред Цензора состоялся как журналист, но писал исключительно на экономические темы, сейчас уже понятно почему. Там политкорректно написано, но умному достаточно (хотя где ж взять этих умных - повывелись)
https://zn.ua/international/tysjacha-i-odin-raketnyj-udar.html
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14.05.2021 09:20 Відповісти
Надо поучиться
Это не то что наше последнее 5001
предупреждение лднр
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14.05.2021 09:21 Відповісти
Арабы добились того чего хотели. Это было очевидно с самого начала. Наземная операция в городской застройке будет трудной. Это полностью нивелирует преимущество в технике, ракетах и авиации. Это очень почти уравнивает силы. А то что араб с калашом и РПГ этот та еще проблема. При том что арабы уж точно подготовились. В ином случае не затевали бы это все.
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14.05.2021 09:31 Відповісти
Это, если городские застройки не превратить в пустыню.

У Цахала есть причина щадить постройки и население в Газе? ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1245
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14.05.2021 09:33 Відповісти
Каток Цахала прокатится по Палестине и за ним будет оставаться только территория Израиля. ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 103

Ну молодцы чурбаны, как всегда.
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14.05.2021 09:35 Відповісти
Средняя успешность перехвата "Купола" ракет типа "Кассам" или "Град" около 85%. Батарея может защищать территорию площадью 150 кв. км.
ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 2651

Об израильской системе ПРО "Купол". Подробности
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14.05.2021 10:48 Відповісти
 
 