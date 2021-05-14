Олена Зеленська про те, чи змінило президентство її чоловіка: Володимир завжди був таким. Просто настав час діяти, а посміхатися вже сил немає
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Дружина президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, чи змінився її чоловік за два роки президентства.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це перша леді України повідомила в телеінтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".
"Він не змінився, він завжди таким був. Я знаю його дуже добре. Просто настав час діяти. Можливо, у нього змінилася публічна риторика на більш жорстку, бо більше бути лояльним і посміхатися вже сил немає. Але він не змінився", - запевнила дружина глави держави.
Нагадаємо, 20 травня 2021 року виповнюється два роки з того моменту, як на посаду президента України вступив Володимир Зеленський. 20 травня 2019 року у Верховній Раді він виголосив присягу, після чого пішки вирушив до будівлі Адміністрації, яку пізніше перейменував на Офіс.
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лярва брехливая, зеленский - кидала