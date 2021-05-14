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Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС

Минулої доби, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлопіль ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Біля населеного пункту Новозванівка окупанти здійснили обстріл з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке та один раз біля Новоселівки.

З танків, артилерійських установок 122-мм калібру, мінометів 120-мм калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

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"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення, не сумісного з життям.

Командування висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 ранку 14 травня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.05.2021 07:57
+7
Очередной наш воин погиб от пули снайпера, а потерпевший клоун только прогундосил , что "прицельные снайперские выстрелы в Донбассе почти прекратились ".. Наркоман живет в своем маня-мирке.
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14.05.2021 08:14
+6
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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14.05.2021 07:59
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Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.05.2021 07:57 Відповісти
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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14.05.2021 07:59 Відповісти
122-мм артустановки. Запрещённые? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7825
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14.05.2021 07:59 Відповісти
Для українських військових - так. Але наш воїн загинув від вогню снайпера. Отже, контр-снайперські групи на лінію вогню так і не повернули. Тому швидше за все втрати будуть продовжуватися саме в результаті дій кацапський снайперів.
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14.05.2021 08:07 Відповісти
Мне просто интересно, если ****** 122 по даче Зе - какая будет реакция? Или, допустим, дырочку в нём со снайперки провертеть? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4540
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14.05.2021 08:23 Відповісти
Це залежить від того, у кого цю реакцію дивитись. 😊 Хоча я впевнений, що це занадто для переляканого Бубочки. Вистачило б і камвнця у шибку.
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14.05.2021 08:41 Відповісти
По идее должен охране запретить стрелять, и отвести семью под Ростов? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4802
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14.05.2021 08:45 Відповісти
Все артиллерийское оружие калибром 100 мм и выше запрещено, но орки на это клали.
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14.05.2021 08:13 Відповісти
В смысле? А по Слугам если так ******? Я так понимаю - последствий тоже не будет? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9863
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14.05.2021 08:27 Відповісти
Царство Небесне загиблому захиснику України. Ганьба російським окупантам і їх поліцаям даунбасятам. Як там спалося Зе? Тишу ніхто не порушив?
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14.05.2021 08:04 Відповісти
Очередной наш воин погиб от пули снайпера, а потерпевший клоун только прогундосил , что "прицельные снайперские выстрелы в Донбассе почти прекратились ".. Наркоман живет в своем маня-мирке.
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14.05.2021 08:14 Відповісти
А где наши снайперы и антиснайперы? Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6151
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14.05.2021 08:16 Відповісти
Неправакують...
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14.05.2021 08:30 Відповісти
открывали огонь из автоматов навесом
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14.05.2021 08:18 Відповісти
наши в ответ тоже из танков стреляли????????? что пишет этот штаб какой адекватный ответ на обстрелы???????
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14.05.2021 08:27 Відповісти
Я, надеюсь, огонь из танков был задавлен Джавелинами? Или мы "неправакуемо"?
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14.05.2021 08:29 Відповісти
У четвер, 13 травня, на Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий facebook Оперативно-тактичне угруповання "Схід" але в голові бубочки немає снайперів, там небо Ізраіля.
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14.05.2021 08:51 Відповісти
наша війна не настільки важлива.
тому президент називає її ЄТО
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14.05.2021 08:56 Відповісти
В Мінських домовленностях немає нічого про снайперів, розвідку та дрони. Наказ про заборону ВСУ їх використовувати це злочинна співучасть у вбивствах українців!!!
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14.05.2021 09:10 Відповісти
Ви думаєте його це турбує? Йому какаяразніца.
Вбивства наших військових, "пліснявий миротворець", буде використовувати, як привід для зустрічі з фуйлом. ПАгАвАріть с глазу на глаз, пАпрАсіть о прекращеніі огня. Знову.
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14.05.2021 09:37 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1031
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14.05.2021 09:38 Відповісти
Зєля падло!
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14.05.2021 09:54 Відповісти
 
 