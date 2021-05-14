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В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали

7562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"7562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 02госпіталізовано – 2 195 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 02летальних випадків – 287;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 02одужало – 15 958 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 02здійснено тестувань за добу – 79 452 (зокрема методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 07захворіло – 2 143 448 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 07одужало – 1 832 601 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 07летальних випадків – 47 620;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 9 790 291.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 8123
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14.05.2021 08:17 Відповісти
287 потрапили в статистику, а скільки померло і не занесено в цю статистику? Кому від цього легче? Зелі і Степанову? Навіщо дурити людей? Не пробував сам лікуватися кусочком асфальту а заняв всю лікарню і звідти розмовляв відосіками.
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14.05.2021 08:45 Відповісти
 
 