В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали
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7562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 травня 2021 року.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"7562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 195 осіб;
летальних випадків – 287;
одужало – 15 958 осіб;
здійснено тестувань за добу – 79 452 (зокрема методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 143 448 осіб;
одужало – 1 832 601 особа;
летальних випадків – 47 620;
проведено ПЛР-тестувань – 9 790 291.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях", - розповів Степанов.
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