Медведєв про справу Медведчука: Це "полювання на відьом", яке призведе до "деградації й загострить політичне недоумство" влади в Києві
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Заступник голови Радбезу і лідер "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв підтримав лідера "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука і його однопартійця Тараса Козака. На його думку, звинувачення проти них повністю не обґрунтовані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Єдиної Росії", про це 13 травня заявив лідер "Єдиної Росії", заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв.
"Хочу висловити підтримку партії "Опозиційна платформа - За життя". Глибоко переконаний, що звинувачення проти Медведчука і Козака не мають під собою жодних підстав", - заявив Медведєв.
"Звичайно, такі політики неугодні Україні. Звичайно, ще менше вони бажані для Заходу, який скрізь і у всьому підтримує антиросійську політику і своїм колективним мовчанням дружно потурає цій розправі, заодно ігноруючи знущання із закону і справедливості ... Президенту Зеленському та його друзям варто займатися вирішенням внутрішніх і зовнішніх проблем, яких в Україні море. А не влаштовувати полювання на відьом, яке, з урахуванням думки великої кількості українських громадян, що підтримують Медведчука і його партію, приречене на провал", - йдеться в його заяві
Він зазначив, що офіційний Київ "знову довів, що готовий здійснювати цькування своїх опонентів будь-якими, навіть найбільш абсурдними способами".
"Погрози Медведчуку і його однопартійцю Козаку реальними термінами за міфічні злочини не виправлять рейтинги нинішньої української влади, а призведуть до її "деградації і загострять її політичне недоумство", - заявив Медведєв.
Він також вважає, що "переслідування" Медведчука є спробою знищити політика. Це пов'язано з тим, на думку Медведєва, що він часто виступає з критикою чинної влади і закликає до нормалізації відносин з Москвою.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Даже на 100% наоборот.
Но вот насчет слабоумия "так называемой "власти"" - ну не могу не согласиться...
Своих "оппозиционеров" сажают, убивают, а нам указывают как поступать с нашими.
Упоротые...
И чем вы тогда страдаете?
По ее словам, когда Владимир пришел из армии, младшим братьям Виктору и Сергею было "лет девять", и он их "выкормил и выучил". Отношения между Виктором и Владимиром прекратились после того, как мать переписала "небольшой домик" на старшего сына, "потому что он содержал хозяйство и детей".
Лина Гулько отметила, что перед смертью ее муж пытался увидеть Медведчука.
"Медведчук не шел на общение. Я звонила и говорила, что брат при смерти, "мне не нужны ваши деньги", "передайте ему, что брат умирает". И умер без него... Я стояла на коленях и просила его: "Извини Виктора". Но мой муж сказал такое: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Все", - объяснила женщина.
чотири відьмаки зявились в суді,
но что то охотников не видно, рейтинг рейтингом бабло баблом, но нету воина "сильней" чем испуганный еврей а гнусавый поц и есть таким. Партитура концерта согласована у дяди Коли Патрушева. И перед Грозевым уже не так стыдно. Нельзя было так "широко" в опреденных местах использовать родственные связи с фюрером, так могут и зятя погнать из Россетей. А гнусавого всесте со своим павлином срочно на стажировку в ЦАХАЛ, там быстро вправять остатки сознания и никто портков менять не будет, будут миротворцыами -повесят.
Даун, не рейтинг надо спасать, а Украину, от звиздюков от "единорога" (жопз) !
хотел бы я посмотреть на такого кума в рашке и подумать о том чтобы с ним куйло сделал (куда там навальный!!!).
Медведев о деле Медведчука: "Эта охота на медведей приводит к деградации."
пуфик, подушка на кресло, временно погреть место для пуйла...
тьфу на тебе, чмо ты сраное.