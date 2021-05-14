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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Справа Медведчука
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Медведєв про справу Медведчука: Це "полювання на відьом", яке призведе до "деградації й загострить політичне недоумство" влади в Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Медведєв про справу Медведчука: Це

Заступник голови Радбезу і лідер "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв підтримав лідера "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука і його однопартійця Тараса Козака. На його думку, звинувачення проти них повністю не обґрунтовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Єдиної Росії", про це 13 травня заявив лідер "Єдиної Росії", заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв.

"Хочу висловити підтримку партії "Опозиційна платформа - За життя". Глибоко переконаний, що звинувачення проти Медведчука і Козака не мають під собою жодних підстав", - заявив Медведєв.

"Звичайно, такі політики неугодні Україні. Звичайно, ще менше вони бажані для Заходу, який скрізь і у всьому підтримує антиросійську політику і своїм колективним мовчанням дружно потурає цій розправі, заодно ігноруючи знущання із закону і справедливості ... Президенту Зеленському та його друзям варто займатися вирішенням внутрішніх і зовнішніх проблем, яких в Україні море. А не влаштовувати полювання на відьом, яке, з урахуванням думки великої кількості українських громадян, що підтримують Медведчука і його партію, приречене на провал", - йдеться в його заяві

Він зазначив, що офіційний Київ "знову довів, що готовий здійснювати цькування своїх опонентів будь-якими, навіть найбільш абсурдними способами".

"Погрози Медведчуку і його однопартійцю Козаку реальними термінами за міфічні злочини не виправлять рейтинги нинішньої української влади, а призведуть до її "деградації і загострять її політичне недоумство", - заявив Медведєв.

Він також вважає, що "переслідування" Медведчука є спробою знищити політика. Це пов'язано з тим, на думку Медведєва, що він часто виступає з критикою чинної влади і закликає до нормалізації відносин з Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яйця у Медведчука виявилися міцнішими, ніж у боягуза Януковича, але не можу позбутися відчуття, що це політтехнологія, - Луценко про запобіжний захід лідеру ОПЗЖ

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Айфончик заговорил!!! Да мнение вечно второй подсадной утки нас волнует менее всего!!!!!!!!
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14.05.2021 08:17
+9
Зачем спрашивать мнение у этого дурочка... Ни кто даже не вспоминает что оно как бы было презиком Рашки...
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14.05.2021 08:25
+9
Что за срана???
Своих "оппозиционеров" сажают, убивают, а нам указывают как поступать с нашими.
Упоротые...
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14.05.2021 08:31
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Ээээхххх! Если бы это была настоящая охота на ведьм. Нам бы пару Маккартни лет на 5-6.
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14.05.2021 08:16 Відповісти
Зачем спрашивать мнение у этого дурочка... Ни кто даже не вспоминает что оно как бы было презиком Рашки...
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14.05.2021 08:25 Відповісти
Кожен день твого нікчемного життя зайвий.
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14.05.2021 08:16 Відповісти
Айфончик заговорил!!! Да мнение вечно второй подсадной утки нас волнует менее всего!!!!!!!!
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14.05.2021 08:17 Відповісти
Если их не посадит государство, то их пристрелят граждане!
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14.05.2021 08:18 Відповісти
А чего еще не престрелили?а в раде они сидят?уже много лет!
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14.05.2021 08:21 Відповісти
"еще не вечер"!
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14.05.2021 08:23 Відповісти
Та уже сколько лет!уже много вечеров прошло...
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14.05.2021 08:36 Відповісти
Полтора года, не пускай ветра по напрасну
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14.05.2021 09:33 Відповісти
все политики россии слабоумны...
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14.05.2021 08:21 Відповісти
Кого интересует мнение жалкого?
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14.05.2021 08:21 Відповісти
было бы не так обидно если Мертвечука действительно оправили в сизо но кацапы наглеют как не приклоняйтесь зеленые импотенты перед )(уйлом и будто бы смягчили наказания чтоб не так злить русского медведя но кацапы хотят полной каритулции раз пошли зеленые клоуны с Бакановым и Венедиктовой рассказывая схемы прослушки устроя брифинг об измене об потярях миллиардов гривень идите до конца и садите эту падаль в сизо а так такие полумеры для )(уйла ничего не значят и расцениваются как Мертвечук все равно под арестом и жертва репрессий
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14.05.2021 08:23 Відповісти
Если не по приколу,то фиг что зеленые Медведчуку сделают,так как он наймет лучших адвокатов а с комиков прокуроры никудышние,только позора наберутся,с Кличко то же самое будет. Медведев о деле Медведчука: Это "охота на ведьм", которая приведет к "деградации и обострит политическое слабоумие" власти в Киеве - Цензор.НЕТ 1165
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14.05.2021 08:23 Відповісти
О болванчик-даунец проснулся, значит все верно не делается.
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14.05.2021 08:25 Відповісти
Ха-ха! А постоянная деградация и слабоумие московской власти их не смущает.
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14.05.2021 08:26 Відповісти
Как же русня любит сунуть свое рыло во внутренние дела Украины, типа свои проблемы недострана уже все решила.
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14.05.2021 08:27 Відповісти
Та нормально, их рыло смердит по всему миру. "С этими ногами надо что-то делать..." (С)
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14.05.2021 09:25 Відповісти
Медведєв про справу Медведчука: Це "полювання на відьом", яке призведе до "деградації й загострить політичне недоумство" влади в Києві - Цензор.НЕТ 4681
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14.05.2021 08:27 Відповісти
Так Елена еврейка или кацапка с Урала??
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14.05.2021 09:22 Відповісти
Вы не понимаете -это другое!😀
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14.05.2021 09:34 Відповісти
Ну никак я не сторонник мертвечука.
Даже на 100% наоборот.

Но вот насчет слабоумия "так называемой "власти"" - ну не могу не согласиться...
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14.05.2021 08:28 Відповісти
Да всё нормально, предстоит встреча Байден - путин, это подготовка к ней, так же как и подвод-отвод рашн войск от границы с Украины. Встреча пройдёт и всех попустит сразу
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14.05.2021 08:29 Відповісти
Кто такой медведев и почему его высер так важен?
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14.05.2021 08:29 Відповісти
Что за срана???
Своих "оппозиционеров" сажают, убивают, а нам указывают как поступать с нашими.
Упоротые...
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14.05.2021 08:31 Відповісти
Кремлевские утырки стебаются они также не понимают как так можно... Такое позорище мог сдлелать только дурак - залог за измену Родине и в итоге домашний арест? С таким пониманием ситуации клоуну еще очень долго сидеть в песочнице ...
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14.05.2021 08:31 Відповісти
медведев, а как тогда называется ваша охота на Навального?
И чем вы тогда страдаете?
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14.05.2021 08:32 Відповісти
Та у них большевитская шизофрения
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14.05.2021 09:05 Відповісти
Медведев, Медведчук, Зеленский - йурысты. Эта битва будет эпичной Медведєв про справу Медведчука: Це "полювання на відьом", яке призведе до "деградації й загострить політичне недоумство" влади в Києві - Цензор.НЕТ 7545
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14.05.2021 08:32 Відповісти
Авторитетное мнение от политика с демократической и толерантной страны,с множеством независимых СМИ и свободой мысли(нет)
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14.05.2021 08:34 Відповісти
Медведев защищает Медведчука. Совпадение?
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14.05.2021 08:36 Відповісти
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его старший брат Владимир Гулько не общались из-за дома матери. Об этом Лина Гулько, вдова умершего в 2006 году мужа, рассказала журналистам в интервью, фрагмент которого показали 13 мая в эфире телеканала "1+1".
По ее словам, когда Владимир пришел из армии, младшим братьям Виктору и Сергею было "лет девять", и он их "выкормил и выучил". Отношения между Виктором и Владимиром прекратились после того, как мать переписала "небольшой домик" на старшего сына, "потому что он содержал хозяйство и детей".

Лина Гулько отметила, что перед смертью ее муж пытался увидеть Медведчука.

"Медведчук не шел на общение. Я звонила и говорила, что брат при смерти, "мне не нужны ваши деньги", "передайте ему, что брат умирает". И умер без него... Я стояла на коленях и просила его: "Извини Виктора". Но мой муж сказал такое: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Все", - объяснила женщина.
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14.05.2021 08:37 Відповісти
Ни один из партии изоляционистов рейха не стал на защину криминального дуэта. А димон приделал - охота на ведьм. Точно в Глаз а не в бровь. Совершенно точное определение. Полювання на відьмаків.
чотири відьмаки зявились в суді,
но что то охотников не видно, рейтинг рейтингом бабло баблом, но нету воина "сильней" чем испуганный еврей а гнусавый поц и есть таким. Партитура концерта согласована у дяди Коли Патрушева. И перед Грозевым уже не так стыдно. Нельзя было так "широко" в опреденных местах использовать родственные связи с фюрером, так могут и зятя погнать из Россетей. А гнусавого всесте со своим павлином срочно на стажировку в ЦАХАЛ, там быстро вправять остатки сознания и никто портков менять не будет, будут миротворцыами -повесят.
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14.05.2021 08:39 Відповісти
Мєдвєдь за мєдвєдя - москаль за москаля...
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14.05.2021 08:41 Відповісти
Это параллели господа !,!Мы идём одной дорожкой хотя делаем вид что в разные стороны!
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14.05.2021 08:42 Відповісти
Тоталитаризм наше будущее, потому что,то что натворил наш вождь со своей свитой хватит на много много лет тюрьмы !А они туда не хотят!
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14.05.2021 08:47 Відповісти
Медведев рассуждает о слабоумии?... Хотя, то же, что и глупец о глупости.
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14.05.2021 08:45 Відповісти
Пока что в России процветает политическое бешенство
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14.05.2021 08:54 Відповісти
Не хватало ещё одного лидора жопз, слушать...
Даун, не рейтинг надо спасать, а Украину, от звиздюков от "единорога" (жопз) !
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14.05.2021 09:07 Відповісти
дірявий *************** кондом, ти прокинувся? протри свої оченята, свинособака кацапсько-жидівська.
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14.05.2021 09:26 Відповісти
Да ты на себя посмотри!
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14.05.2021 09:47 Відповісти
Ну завернул! Сам хоть понял о чем?
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14.05.2021 09:57 Відповісти
Кто бы тявкал только не кремлевские шавки. Забыли Навального ? И зачем нам вообще мнение Кацапии,это наши дела.
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14.05.2021 09:58 Відповісти
,,вы поглядите на нашего Буншу,он же пьян?!,,
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14.05.2021 09:59 Відповісти
Пусть о Навальном там у себя говорят.
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14.05.2021 10:15 Відповісти
медвед, вот когда у тебя в госдуме будет сидеть дептат-кум, брат ,сват пороха или зельца, который раз в месяц будет ездить на отчет в Киев о проделанной в раше подрывной работе, тогда и будешь киздеть и высазывать своё ФУ!!!
хотел бы я посмотреть на такого кума в рашке и подумать о том чтобы с ним куйло сделал (куда там навальный!!!).
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14.05.2021 10:17 Відповісти
Не, чувство юмора изменило Димону. Должно было быть так:

Медведев о деле Медведчука: "Эта охота на медведей приводит к деградации."
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14.05.2021 10:48 Відповісти
Кто бьІ говорил о "политической охоте на ведьм".
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14.05.2021 16:36 Відповісти
Охота на медВедьм.
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14.05.2021 22:29 Відповісти
оно просто убогое чмо.

пуфик, подушка на кресло, временно погреть место для пуйла...
тьфу на тебе, чмо ты сраное.
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01.06.2021 08:24 Відповісти
 
 