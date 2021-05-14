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Україна інформує США про компанії, залучені до будівництва "Північного потоку-2", - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна інформує США про компанії, залучені до будівництва

Конгрес США в цьому місяці повинен отримати доповідь уряду про компанії, які продовжують працювати в проєкті Nord Stream 2, і Україна системно ділиться з американською стороною такими даними.

Про це розповіла у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посольство дуже активно долучене до цього процесу. Ми постійно працюємо з нашими колегами тут (у Вашингтоні – ред.), передаємо їм інформацію – списки тих компаній, які, на жаль, беруть участь поки що в будівництві "Північного потоку 2", - повідомила пані посол.

За її словами, американська сторона заявила достатньо активну позицію про те, що "це не просто погана угода – а угода, яка несе ризик безпеці Європи і зокрема України". Маркарова підкреслила, що позиція офіційного Києва в цьому питанні також є однозначною: "Північний потік 2" не повинен бути добудований, і ми вдячні нашим партнерам за таку постійну й активну увагу до цього процесу".

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Крім того, посол України в США висловила вдячність американській стороні за санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з її збройною агресією. "Сподіваємося, що ці санкцій будуть поглиблюватися й розширюватися до того моменту, поки агресор не змінить свою поведінку",- підкреслила Оксана Маркарова.

Автор: Анастасія Потіха
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« его послали и он посол»😀😀😀
1.Вообще-то она ещё не получила статус посла

2. ПОЗОРИЩЕ - послать неизвестно кого послом в США , как будто это какая то Никарагуа
3. Ее послал Ермак , КАК ЛИЧНОГО СТУКАЧА , чтобы первым контролировать все движения в США . Может кто-то помнит , что видео про Гончарука обсуждавшего Зе , она снимала по поручению Ермака
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14.05.2021 09:03 Відповісти
Маркарову назначили послом в США именно по рекомендации самих американцев
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14.05.2021 09:34 Відповісти
так вона старий та перевірений кадр, що плавно перетік від петі до зєлі.
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14.05.2021 09:34 Відповісти
Без Маркарової американцям гаплик! Украина информирует США о компаниях, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1114
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14.05.2021 09:04 Відповісти
Штати знають якого кольору на тобі труси, а не те що якісь компанії. Украина информирует США о компаниях, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 5859
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14.05.2021 09:08 Відповісти
информируем...а сами закупаем электроэнергию и соляру на козломордии
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14.05.2021 09:17 Відповісти
 
 