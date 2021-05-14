Україна в ОБСЄ: Окупанти зачистили інформаційний ландшафт у Криму - навіть громадянська журналістика опинилася під загрозою повного знищення

Україна закликає представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Терезу Рібейро активніше реагувати на порушення правил у цій сфері Росією в тимчасово окупованих АР Крим і ОРДЛО.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 13 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська агресія проти України має прямий негативний вплив на дотримання прав журналістів та свободу ЗМІ на тимчасово окупованих територіях Кримського півострова, Донецької та Луганської областей України. Ми закликаємо представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ активніше залучатися до відстеження та реагування на ці проблеми", - заявив Цимбалюк, коментуючи звіт присутньої на засідання Терези Рібейро.

Також читайте: Терористи блокують польоти безпілотників ОБСЄ і продовжують хаотичне мінування території, - звіт Місії

Український посол вказав на те, що активне застосування законодавства РФ "про протидію екстремізму та сепаратизму" як привід для заборони діяльності ЗМІ, а також демонстративні судові процеси над журналістами та активістами, які не згодні з окупацією Криму, "фактично завершило процес зачищення кримського інформаційного ландшафту від вільного прояву поглядів".

"Навіть громадянська журналістика – явище, яке з’явилося у відповідь на повну інформаційну ізоляцію Кримського півострова – опинилося під загрозою цілковитого знищення з боку незаконно створених репресивних російських органів", - наголосив очільник місії України в ОБСЄ.

На цьому тлі він укотре звернув увагу Постійної ради та представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ на ситуацію, в якій опинилися кримськотатарські громадянські журналісти Осман Аріфмеметов, Марлен Асанов, Ремзі Бекіров, Тимур Ібрагімов, Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв, Амет Сулейманов, Руслан Сулейманов та Рустема Шейхалієв. "Усі вони були незаконно затримані за політично мотивованим обвинуваченнями, висунутими російською владою", - заявив Цимбалюк.

Також він навів приклад кампанії залякування журналістів в окупованому Криму – справу фрілансера проєкту "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експертиза не виявила слідів арештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка на "вилученій" у нього гранаті, - адвокат Ладін

"У зв'язку з цим ми продовжуватимемо закликати представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ використати всі наявні інструменти, щоб сприяти негайному звільненню Владислава Єсипенка та кримськотатарських громадянських журналістів. Ми також закликаємо представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ надалі продовжувати займатися питаннями, які загрожують свободі засобів масової інформації та висловлювань на окупованих Росією територіях України", - заявив український посол.