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Ключовим викликом для НАТО в Чорному морі є дії Росії, - заступник генсека Джоане

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Ключовим викликом для НАТО в Чорному морі є дії Росії, - заступник генсека Джоане

РФ використовує окупований Крим для поширення військового впливу в Середземномор'ї і Північній Африці, а її агресивні дії - головний виклик для НАТО в Чорноморському регіоні.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі Атлантичного клубу Болгарії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про Чорне море і весь наш регіон, ключовим викликом для НАТО тут є, безумовно, дії Росії. Впродовж тривалого часу ми бачили тенденцію агресивної поведінки з боку Росії, зокрема у Грузії, незаконну анексію Криму та порушення суверенітету й територіальної цілісності України. РФ зараз використовує Крим для поширення впливу в Чорному морі та далеко за його межами, в напрямку Середземномор’я та Північної Африки. Ми маємо зберігати пильність, особливо на тлі нещодавнього суттєвого військового нарощування у цьому регіоні", - наголосив заступник генсека НАТО.

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Він нагадав, що минулого тижня представники Болгарії поінформували Атлантичну раду про незаконні дії Росії у цій країні.

Джоане наголосив, що Альянс буде посилювати єдність у питаннях спільної безпеки та збереження світового правопорядку, зміцнювати зв’язки між Європою та Північною Америкою. Ці питання, а також реалізація програмного документа НАТО 2030 будуть обговорюватися під час зустрічі глав держав та урядів у Брюсселі 14 червня.

Автор: Анастасія Потіха
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А мене тут хтось запитував для чого лаптям Крим.
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14.05.2021 09:16 Відповісти
выражаю НАТО свою глубоко нецензурную озабоченность !

Ключевым вызовом для НАТО в Черном море являются действия России, - замгенсека Джоанэ - Цензор.НЕТ 8408
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14.05.2021 09:21 Відповісти
А у Бубочки все окей. Як виступають депутати із його фракції "зелених мародерів", то бачать тільки плюси, що перестали стріляти. За Чорне і Азовське моря, які здали по повній схемі - мертва тиша. НАТО і те стурбоване, але не Найсвітліший, йому б зустрітися з терористом № 1.
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14.05.2021 09:37 Відповісти
рашизм=тероризм
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14.05.2021 10:55 Відповісти
 
 