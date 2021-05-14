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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 161,8 млн, жертв уже понад 3,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 161,8 млн, жертв уже понад 3,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 травня у світі зареєстрували 744 082 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 13 413 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 161 845 864 випадки інфікування, з них 744 082 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 359 004 особи, з них 13 413 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 161,8 млн, жертв уже понад 3,3 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 139,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7562 нові випадки зараження, 15 958 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 161,8 млн, жертв уже понад 3,3 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 8-му і 2-гу позицію відповідно.

Автор: Наталя Джума
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Ни одно другое заболевание не имеет такой "поддержки" в сми. Исчезли из статистики туберкулёз, рак, сердечно сосудистые заболевания. Никто толком не объяснил почему одни болеют, другие не замечают. НО! Маски всем, и вакцина всем!
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14.05.2021 09:31 Відповісти
Чем Вам в общественном транспорте угрожает больной раком или сердечно-сосудистым заболеванием? А от туберкулеза в год умирает 3400-3500 чесловек. А от ковида в десять раз больше (при том, что в первые месяцы от ковида умирала далеко не по 400 человек в сутки, как сейчас)
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14.05.2021 10:45 Відповісти
 
 