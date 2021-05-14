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Україна планує приєднатися до навчань Пентагону Cyber Flag, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна планує приєднатися до навчань Пентагону Cyber Flag, - Маркарова

Українська сторона поглиблює співпрацю зі Сполученими Штатами в питаннях протидії кібернападам і має намір приєднатися до щорічних навчань Cyber Flag.

Про це повідомила в четвер у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це питання (кібербезпеки, – ред.) надзвичайно важливе, і ми розуміємо великі вразливості, які є, в тому числі в Україні, бо ми з 2014 року постійно зазнаємо різноманітних кібератак як на критично важливу інфраструктуру, так і на банки, на фінансову систему", - зауважила Маркарова.

Вона підкреслила, що Україна з початку російської агресії накопичила великий обсяг інформації, а також досвід протидії кібератакам з боку РФ.

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"Зараз ми працюємо дуже активно в нашому кібердіалозі зі Сполученими Штатами", - зазначила посол.

У цьому контексті вона повідомила, що СБУ у взаємодії з американськими колегами зупинили понад 350 кібератак.

"І сьогодні ми хочемо підняти це питання на наступний рівень – тобто крім активної двосторонньої співпраці зі США ми також заявили про своє бажання приєднатися до (навчань – ред.) Cyber Flag, що дозволить нам також дуже сильно розширити тренування й навчання фахівців на цьому напрямі", - підкреслила Маркарова.

Як повідомлялося, навчання Cyber Flag проводяться Міністерством оборони США у взаємодії з іншими агентствами й відомствами з 2011 року на регулярній основі. У них беруть участь сотні фахівців з метою підвищення готовності до реагування на кібератаки, а також налагодження взаємодії між відомствами, а також союзниками та партнерами.

Автор: Анастасія Потіха
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Кому флаг вставлять будем?
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14.05.2021 09:19 Відповісти
А это сейчас вообще кто? Зеля не скажет народу -- верительные грамоты его нового посла США уже приняли или так до сих пор его тихо и педалят?
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14.05.2021 09:28 Відповісти
перше згадування в укр.просторі про Cyber Flag..
Cyber Flag - це ідея майбутнього кібер-шенгену

для цивілізованих країн
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14.05.2021 09:36 Відповісти
Маркарова, сходи до стиліста, хай щось з тобою зробить - вдягне, причеше...
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14.05.2021 09:45 Відповісти
Умная тётка!
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14.05.2021 09:50 Відповісти
 
 