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Ізраїль (1230) ООН (2768) Палестина (56) Сектор Гази (168) Гутерріш Антоніу (350)

Генсек ООН Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Генсек ООН Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайної деескалації та припинення бойових дій між Сектором Гази та Ізраїлем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гутеріш написав у Твіттері.

"Я закликаю до негайної деескалації та припинення бойових дій в Газі та Ізраїлі. Занадто багато ні в чому не винних мирних жителів вже загинуло. Цей конфлікт може тільки посилити радикалізацію та екстремізм у всьому регіоні", - заявив Гутерріш.

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Может эту раковую опухоль лучше вырезать, как это и делает Израиль, чем "просто перестать стрелять" и "заглянуть в глаза ХАМАСа и увидеть там мир"?!
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14.05.2021 09:28
+14
Только после уничтожения террористов.. И где ты был, поц, эти три дня? Прихвостни свинособак уже успели 1.5 тыс ракет выпустить по жилым кварталам. ООН это изжившая себя, иллюзорная организация, покрывающая террористов во всем мире
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14.05.2021 09:29
+13
А ножкой топнул? Абсолютно бесполезная организация.
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14.05.2021 09:27
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14.05.2021 09:26 Відповісти
А ножкой топнул? Абсолютно бесполезная организация.
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14.05.2021 09:27 Відповісти
Организация Озабоченных Наций
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14.05.2021 10:23 Відповісти
Может эту раковую опухоль лучше вырезать, как это и делает Израиль, чем "просто перестать стрелять" и "заглянуть в глаза ХАМАСа и увидеть там мир"?!
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14.05.2021 09:28 Відповісти
Яку пухлину? Оцю, що росте?
Генсек ООН Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази - Цензор.НЕТ 1326
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15.05.2021 22:47 Відповісти
Только после уничтожения террористов.. И где ты был, поц, эти три дня? Прихвостни свинособак уже успели 1.5 тыс ракет выпустить по жилым кварталам. ООН это изжившая себя, иллюзорная организация, покрывающая террористов во всем мире
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14.05.2021 09:29 Відповісти
тю...тормоз.
бубочка давным давно уже призвал Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия между Израилем и сектором Газа - Цензор.НЕТ 1321
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14.05.2021 09:29 Відповісти
Гуттьєрешу треба було закликать не запускать в "Тік-Ток" флешмоб "Удар єврея", а потім закликать ХАМАС не реагувать на "дуркування" "арабенят" всередині Ізраїлю. Ну і не починать обстрілювать Ізраїль... А зараз "спохватився"...
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14.05.2021 09:30 Відповісти
А он не сказал, кто первій начал пулять?
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14.05.2021 09:31 Відповісти
Если вам реально инетересно то о событиях в Израиле не на Цензоре надо читать, не тот сорри уровень аналитики.
https://zn.ua/international/tysjacha-i-odin-raketnyj-udar.html
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14.05.2021 09:41 Відповісти
Таки да. Евреи убеждают что палестинцы взбунтовались от нехрен делать сидя на израильских харчах.Оказывается это не так. /Тысяча и один ракетный удар13 мая, 2021,
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14.05.2021 09:58 Відповісти
Старый Байден дал 90лямов и началась потеха
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14.05.2021 12:55 Відповісти
Старый Байден дал 90лямов и началась потеха.-Действительно, был не Байден, а президент -еврей всё было бы иначе. Загадка: Украине 30 лет, евреев 100 тысяч а президент-еврей. США 300 лет, евреев миллионы а ни одного президента-еврея не было. Американцы-по Задорнову-тупые?
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14.05.2021 14:00 Відповісти
Призывай не призывай, а две религии там никогда в мире жить не будут.
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14.05.2021 09:31 Відповісти
Израиль уже доказал свою силу в 1948 году
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14.05.2021 09:31 Відповісти
Гуттьєрешу треба було закликать не запускать в "Тік-Ток" флешмоб "Удар єврея", а потім закликать ХАМАС не реагувать на "дуркування" "арабенят" всередині Ізраїлю. Ну і не починать обстрілювать Ізраїль... А зараз "спохватився"...
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14.05.2021 09:32 Відповісти
Соси обрез, Гуттереш.

Хамас открыл ящик пандоры. Умиротворение будет быстрым и эффективным.
Палестина полностью станет зачищенной территорией Израиля.
Конец автономии чуркобесов.
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14.05.2021 09:38 Відповісти
А сектор Газа - это государство такое есть? ООН вы охренели?
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14.05.2021 09:39 Відповісти
ООН отжила свое. Гуттериш так как же как любой топ-политик прекрасно понимает у кого провальные выборы, кому и зачем нужна эта война. Но обращаются куда-то в космос.Так же как когда кацапы на нас напали, то же самое. Путин напал и терзает Украину, но из всех утюгов лилась абстрактная обеспекоенность и то что в Украние полно националистов радикалов. А Нетаньяху тем временем, что хочет то и вертит, ему главное снова стать премьером в 4й раз, и опять нужна "маленькая победоносная" , хотя уже обьективно ему надо о вечном думать а не воевать.
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14.05.2021 09:48 Відповісти
Так то Нетаньяху запустил полторы тысячи ракет из Газы ? Вот это новость.
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14.05.2021 09:52 Відповісти
А вы просто откройте Википедию илр др источник и прочитайте историю ХАМАС и впоросы не надо будет задавать. Вы же много пишите часто нестереотипные мысли высказываете, значит способны разобраться в ситуации.
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14.05.2021 10:02 Відповісти
ООН покрывает арабских террористов уже несколько десятилетий.
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14.05.2021 09:51 Відповісти
Генсек ООН Гутерриш закликає до заморожування конфлікту... НІЧОГО НЕ РОБИТИ. Конфлікт ЗАМОРОЗИТИ. Чому ООН завжди на стороні терористів ? "Як свідчить практика уряду США, якщо пропонується три варіанти, зазвичай вибирають - середній... Зазвичай обирають курс ЩОБ НЕ РОБИТИ НІЧОГО. Досвідчені бюрократи знають, що МОРАЛЬНІСТЬ їхнього вчинку вчинку зросте, якщо вони виберуть середній варіант" - Генрі Кіссинджер "Дипломатія"... Добре з апам'ятаймо: середній варіант - НІЧОГО НЕ РОБИТИ. Конфлікт ЗАМОРОЗИТИ. Таке вже в історії було і не один раз... Наприклад в Кореї. І тепер не знають як з тим КНДР, яке шантажує весь світ, справитися. Тепер ЛуганДон, Крим, раніше Придністров'я, деще пізніше Абхазія, Осетія... "Або покинути Південну Корею і залишити її напризволяще, або спробувати вести бій з тих позицій, де ми зараз перебуваємо, без залучення занадто великих сил, або розв'язати загальну війну із залученням сил, необхідних для того, щоб викинути всю цю публіку з Кореї. Ми дотримуємося другого варіанту" - генерал Бредлі, в період війни в Кореї.
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14.05.2021 10:06 Відповісти
А хто в друзів ХАМАС? А хто їм привіз багато зброї і дав технології виготовлення ракет? Хто це такий?
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14.05.2021 10:13 Відповісти
После признания ООН Израиля между ними была любовь, согласие и полное взаимопонимание. Помидоры завяли после Киббии: Спецотряд израильского премьер-министра Шарона в иорданской деревне Киббия взорвал 42 дома. Погибли 69 человек, включая спрятавшихся в домах женщин и детей. ООН приняла осуждающую резолюцию. Далее пошли Сабра, Шатила, Голаны и у Израиля -и у евреев вообще- любовь перешла в ненависть.
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14.05.2021 10:19 Відповісти
Фух ,дайте время ракеток подвезти,порасходовались маленько.... Генсек ООН Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази - Цензор.НЕТ 1360
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14.05.2021 11:38 Відповісти
Глупое позирование Нетаньяху с колорадской лентой и "дидом на палке" возле кремлёвской стены, в компании международного террориста и убийцы Уйла, не только никак не помогло справиться с палестинским террором, а прямо усугубило проблему, дополнив её внешний фактор внутренними беспорядками, явно инспирированными агентами Уйла.
Ракеты, падающие на Израиль, производства наРФии!

Генсек ООН Гутерріш закликав негайно припинити бойові дії між Ізраїлем і Сектором Гази - Цензор.НЕТ 3814
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14.05.2021 12:28 Відповісти
 
 