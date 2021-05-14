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Водії не поступаються дорогою швидким і блокують проїзди: правоохоронці оголосили про експеримент на Закарпатті
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Правоохоронці посилять патрулювання в Закарпатській області. Стежитимуть за тим, як водії звільняють дорогу для спецтранспорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.
"Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам", - сказано в повідомленні.
За даними відомства, цей експеримент проводять тому, що водії не реагують на сигнали і не поступаються дорогою медикам, блокують проїзди або паркують свої транспортні засоби в недозволених місцях.
"Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Палєо Мустьє
показати весь коментар14.05.2021 09:37
+3 Tierre
показати весь коментар14.05.2021 09:41
+3 Dmitry Norenko
показати весь коментар14.05.2021 10:13
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Не будь быдлом, пропускай скорые и никому не нужно будет проводить никаких экспериментов из корысти.
Цель «эксперимента» абсолютно непонятна
Даже на транспортном мосту люди умудряются разъехаться так, чтобы скорая проехала