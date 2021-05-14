Водії не поступаються дорогою швидким і блокують проїзди: правоохоронці оголосили про експеримент на Закарпатті

Правоохоронці посилять патрулювання в Закарпатській області. Стежитимуть за тим, як водії звільняють дорогу для спецтранспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

"Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, цей експеримент проводять тому, що водії не реагують на сигнали і не поступаються дорогою медикам, блокують проїзди або паркують свої транспортні засоби в недозволених місцях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівництво підземного паркінгу для 50 автомобілів швидкої завершують у Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж

"Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя", - сказано в повідомленні.