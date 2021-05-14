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Водії не поступаються дорогою швидким і блокують проїзди: правоохоронці оголосили про експеримент на Закарпатті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Водії не поступаються дорогою швидким і блокують проїзди: правоохоронці оголосили про експеримент на Закарпатті

Правоохоронці посилять патрулювання в Закарпатській області. Стежитимуть за тим, як водії звільняють дорогу для спецтранспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

"Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, цей експеримент проводять тому, що водії не реагують на сигнали і не поступаються дорогою медикам, блокують проїзди або паркують свої транспортні засоби в недозволених місцях.

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"Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя", - сказано в повідомленні.

Водії не поступаються дорогою швидким і блокують проїзди: правоохоронці оголосили про експеримент на Закарпатті 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
у Києві завжди швидкі пропускають...навіть у заторах.
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14.05.2021 09:37
+3
"и с корысти"

Не будь быдлом, пропускай скорые и никому не нужно будет проводить никаких экспериментов из корысти.
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14.05.2021 09:41
+3
Не разу не видел чтобы а Ужгороде не пропустили скорую или пожарную машину. Статья полнейший бред.
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14.05.2021 10:13
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у Києві завжди швидкі пропускають...навіть у заторах.
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14.05.2021 09:37 Відповісти
Так, в Києві більш цивілізовані та законослухняні водії, аніж контрабандисти на Закарпатті.
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14.05.2021 09:42 Відповісти
Ви просто не стикались з херсонським еліто-бидлом Водители не уступают дорогу скорым и блокируют проезды: правоохранители объявили об эксперименте на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1745
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14.05.2021 09:46 Відповісти
Эксперимент?Чо за бред?В полиции есть такие отработки ,они проводятся и с корысти и пожарными.
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14.05.2021 09:38 Відповісти
"и с корысти"

Не будь быдлом, пропускай скорые и никому не нужно будет проводить никаких экспериментов из корысти.
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14.05.2021 09:41 Відповісти
Закарпатцы оказались быдлом на дороге? Забавно, большинство из них ездит в европу и видит как должно быть...
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14.05.2021 09:39 Відповісти
В них рагулізм тільки на теренах неньки проявляється
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14.05.2021 09:43 Відповісти
Сам не быкуй, я не помню, чтобы у нас хоть раз был скандал с тем, что кто то скорую не пропустил.
Цель «эксперимента» абсолютно непонятна
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14.05.2021 09:43 Відповісти
Каждый день наблюдаю как скорая не может проехать по полосе общественного транспорта, потому что она занята теми кто "умеет ездить" и "никому не мешает".
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14.05.2021 10:40 Відповісти
Может ещё назовёшь где в Закарпатье полосы общественного транспорта?
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14.05.2021 10:45 Відповісти
Давно пора!
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14.05.2021 09:48 Відповісти
"или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах" - а для этого полиции нужно обязательно за скорой ездить?
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14.05.2021 09:52 Відповісти
Так если тебя попросит убрать машину, ты же начнешь ему рассказывать что парковать негде и что тебе нужно настроить везде бесплатные парковки а при полицае просто уберешь машину....
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14.05.2021 10:42 Відповісти
не суди по себе.
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14.05.2021 11:54 Відповісти
У меня гараж и место для парковки я в состоянии найти, даже в центре.
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14.05.2021 11:56 Відповісти
поздравляю, к чему ты это все вообще пишешь?
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14.05.2021 14:55 Відповісти
Судя по всему тебе сложно будет понять, но я ответил на твой вопрос....
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14.05.2021 15:59 Відповісти
судя по всему тебе сложно понять написанное....
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14.05.2021 17:26 Відповісти
У Вінниі недавно якесь сбушне бидло не пропусило швидку, а потім подало в суд на водія,щоб відшкодувати збитки.
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14.05.2021 10:06 Відповісти
Не разу не видел чтобы а Ужгороде не пропустили скорую или пожарную машину. Статья полнейший бред.
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14.05.2021 10:13 Відповісти
Я об этом и пишу. Каждый день за рулем, часто проезжаю участок Собранецкой «Дастор-Аэропорт», ни разу не видел чтобы не пропускали.
Даже на транспортном мосту люди умудряются разъехаться так, чтобы скорая проехала
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14.05.2021 10:47 Відповісти
И не только в Ужгороде. Езжу ежедневно Уж-Хуст-Виноградово-Иршава, везде пропускают. Статья на лоха
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14.05.2021 20:04 Відповісти
 
 