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Ткаченко щодо закону "Про медіа": Це про відповідальність і рівні права усіх ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ткаченко щодо закону

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, навіщо потрібен новий закон про медіа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

За його словами, кілька законів, які діють на сьогодні, - вони ще з 90-х років.

"Час змінився, тому що багато інформації українці отримують в інтернеті. Понад 70% мешканців великих міст кажуть, що вони в першу чергу дізнаються інформацію з інтернету. Той факт, що інтернет не регулюється жодним чином в цілому, говорить про те, що ми давно відстали від ситуації, яка насправді відбувається в державі. Тому це про рівні права всіх медіа. Тому що всі медіа можуть в той чи інший спосіб регулюватися: це про те, що індустрія матиме правила, яким чином вона може розвиватися, прогнозувати свій розвиток, свої доходи; це про права журналістів і також про відповідальність", - зазначив міністр.

Ткаченко підкреслив, що в цивілізованому світі джерела інформації регулюються законодавчо.

"Ви знаєте, що регулюються певним чином соціальні мережі, так само нещодавно в ЄС прийнято закон, за яким передбачається, що в разі, якщо є прямий заклик до терористичної діяльності, впродовж години за рішенням державного органу така інформація має бути вилучена. Світ не стоїть на місці, сподіваюсь, і ми дозріли до того, щоб бути на одній дошці з цивілізованим світом. Ще що важливо, цей закон є ще і нашим зобов’язанням за асоціацією з ЄС стосовно регулювання аудіовізуальних послуг", - підсумував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спілка журналістів закликала Раду не ухвалювати закон "Про медіа"

Автор: Наталя Джума
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Ви просто будете підчищати за зеленським, єрмаком , арестовичем.
Щоб народ не здогадувався про всі зловживання в країні.
Банальна цензура вводиться.
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14.05.2021 09:39 Відповісти
Вже ж було кілька випадків передруку інтерв'ю зеленського західним журналістам.
І питання не сходились, їхня суть, кількість.
Отак ви будете подавати викривлену інформацію про звитяги "найвеличнішого лідера всесвіту".
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14.05.2021 09:41 Відповісти
Клоун 🤢🤡 - *************** , неподлукаш 🙈
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14.05.2021 10:33 Відповісти
ВАЗеленський розбуловує совок. 73%, буде вам ковбаса, з туалетного паперу, як ви і мріяли.
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14.05.2021 10:13 Відповісти
Я даже знаю страны, в которых интернет "управляется в ручном режиме".

Одна блокировка Телеграмм чего стоит. Ткаченко щодо закону "Про медіа": Це про відповідальність і рівні права усіх ЗМІ - Цензор.НЕТ 80
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14.05.2021 10:26 Відповісти
 
 