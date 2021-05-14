УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15587 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
15 215 55
Азербайджан (607) Вірменія (658) Макрон Емманюель (1053) Пашинян_Нікол (119)

Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії

Французький президент Емманюель Макрон написав у Faceboоk пост вірменською мовою про необхідність виведення військ Азербайджану з території Вірменії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ліга.

12 травня вірменські військові підняли тривогу: нібито азербайджанська армія під час якогось "коригування кордону" на 3,5 км просунулася на територію Вірменії в одному з прикордонних районів.

Слідом за цим в.о. прем'єра Вірменії Нікол Пашинян терміново зібрав Радбез країни. У заяві йдеться про посягання Азербайджану на вірменську територію.

"Збройні сили Азербайджану вторглися на територію Вірменії, - пише Макрон. - Їх потрібно негайно відкликати. Я ще раз кажу вірменському народу: Франція єдина (в підтримці Вірменії, - Ред.) і залишиться такою".

Читайте також: Уряд Вірменії пішов у відставку слідом за прем'єром

Увечері 13 травня президент Франції обговорив ситуацію з Пашиняном.

Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+69
Даааааа.....
Глубоко лапа кремлядей в ж...пе у Микрона! Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 9516 Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 6534
показати весь коментар
14.05.2021 09:53
+64
А на то что армения до сих пор оккупирует часть
территории Азербайджана Макрон ничего не хочет сказать?
показати весь коментар
14.05.2021 09:55
+43
А войск Армении с территории Азербайджана?
показати весь коментар
14.05.2021 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даааааа.....
Глубоко лапа кремлядей в ж...пе у Микрона! Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 9516 Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 6534
показати весь коментар
14.05.2021 09:53 Відповісти
А на то что армения до сих пор оккупирует часть
территории Азербайджана Макрон ничего не хочет сказать?
показати весь коментар
14.05.2021 09:55 Відповісти
йому та міжнародна політика до одного місця насправді він думає як переобратися на другий термін і адресовані ці заяви до французів армянського походження це ясно як сонце ясне.
показати весь коментар
14.05.2021 10:02 Відповісти
скорее глубоко свой язык в кацапскую жопу засунул ..
показати весь коментар
14.05.2021 09:55 Відповісти
там свой интерес есть безусловно.
показати весь коментар
14.05.2021 10:06 Відповісти
по самые гланды..извращенец не лягушатникам хана они и так после наполеона все войны проигрывали а против ислама им не устоять..
показати весь коментар
14.05.2021 10:15 Відповісти
Уже в желудке..... Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії - Цензор.НЕТ 9497
показати весь коментар
14.05.2021 11:29 Відповісти
Google переводчик рулит, конечно, но для кого это?
показати весь коментар
14.05.2021 09:53 Відповісти
А войск Армении с территории Азербайджана?
показати весь коментар
14.05.2021 09:53 Відповісти
да хоч китайською
показати весь коментар
14.05.2021 09:53 Відповісти
а не пошол бы т.н."макрон" нахрен??? Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 6860
показати весь коментар
14.05.2021 09:54 Відповісти
Якщо він звертається до Азербайджану то треба було на його мові робити заяви,це ж логічно,але популісти є популісти та й Україна яскравий приклад як не слід робити вибір..
показати весь коментар
14.05.2021 09:56 Відповісти
Ще одне чудовисько в пір'ях.
показати весь коментар
14.05.2021 10:27 Відповісти
Байден тоже любитель армян.
показати весь коментар
14.05.2021 09:59 Відповісти
Макрон,давай на украинском для россии,чтоб кацапы убрались с украинской земли.
показати весь коментар
14.05.2021 10:01 Відповісти
Лягушек обеся Макарон?Когда нагорный Карабах 30 лет был в окупации Армении макарон молчал а тут начал что-то квакать!
Выражай ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ и бабе Меркель не забудь позвонить!
показати весь коментар
14.05.2021 10:01 Відповісти
Макарон кацапская шлюха
показати весь коментар
14.05.2021 10:01 Відповісти
Так "якоби", чи дійсно "зайшли" на територію Вірменії? Щоб, бува, Макрону не прийлося "штани прать" обісрані і вибачаться перед Азербайджаном... Бо вірменам "збрехать - що висякаться...".
показати весь коментар
14.05.2021 10:03 Відповісти
Армянское лобби во Франции на полную работает. Вон наш главармян как разошелся - то вертолётики, то катера, то паровозики торгует.
показати весь коментар
14.05.2021 10:13 Відповісти
Шарль Азнавур попросил.....
показати весь коментар
14.05.2021 10:13 Відповісти
Кремль не пустил поставить памятник азэру Фредди Меркюри= Фиридуну Гюльсаре в Баку.Может быть тогда и англичане вписалисьбы за Баку.Хотя и сейчас не поздно с памятником певцу,которого Британия(ПэриЯтра) поставила выше Битлов в 20 веке.
показати весь коментар
14.05.2021 13:39 Відповісти
Баку очень красивый город. Давно там был. В 1990. Поистину город семи ветров. А сейчас так вообще( это я по фото сужу). Сладковатый запах нефти.
показати весь коментар
16.05.2021 07:48 Відповісти
Макрона власні генерали незабаром гільотинують, а воно, тупе, перелякане кацапами фінансованими "жовтими жилетами", намагається спертись на грошовиту вірменську діаспору Франції. Притому, маючи муслімський "бєспрєдел" у власній хаті, де формальні хазяї на державному рівні вже не контролюють ніяким чином деякі городськф англомерації, він розсирається з впливовою муслімською країною. Я взагалі не впевнений, що Макром має мозок, схоже, він "мислись" виключно своєю схильною до чорних прутнів дупою.
показати весь коментар
14.05.2021 10:14 Відповісти
Як цікаво.
А авакян, у хранцузів, гелікоптери та катери набирає. В кредит.
Здавалось би, який зв'язок? Та схоже, що він є.
І хто віддавати по тих кредитах буде?
показати весь коментар
14.05.2021 10:17 Відповісти
Обращаюсь до Макрона шоб в срочном порядкє вивів нахрєн французькі войска з Верхнього з Нижнім Ельзасів і Лотаргинії і нє мєдлєнно передав їх Німеччині , ізвєнілся , виплатив контрибуцію за всі годи окупації і проставився бутилкою ДонПереньйона!!!
Нє. Ящик ДонПереньйона! І два ящика Мойота.
показати весь коментар
14.05.2021 10:18 Відповісти
Каждому!
показати весь коментар
14.05.2021 11:31 Відповісти
Ну а як по другому! І побистрєє! Бо лічно моя озабоченность уже в ящик Арманьяка начинає бутиліровацця.
показати весь коментар
14.05.2021 11:46 Відповісти
Пожалей печень.... Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії - Цензор.НЕТ 8414
показати весь коментар
14.05.2021 13:16 Відповісти
Три ящика печени динозавра.
показати весь коментар
14.05.2021 11:42 Відповісти
Макрон похож в этом высере на Бубочку.Хотя правильнее Бубочка похож на все дерьмо мира!
показати весь коментар
14.05.2021 10:19 Відповісти
Имеется ввиду абсолютное игнорировоние истории и полное незнание географии
показати весь коментар
14.05.2021 10:22 Відповісти
Є країни, з великими діаспорами інших, які товаришують. Так, це Франція і Вірменія. Ось, наприклад, Канада, Польща, Литва гарно товаришують з Україною. Це, якоюсь мірою, природньо, такий світ.
показати весь коментар
14.05.2021 10:19 Відповісти
Но, Макрон не армянам подыгрывает, а пуйлу!
показати весь коментар
14.05.2021 10:24 Відповісти
Нажаль, мабуть так. Нажаль.
показати весь коментар
14.05.2021 19:09 Відповісти
вы 30 лет попользовались територией Азербайджана, теперь они 30 лет попользуются)))
показати весь коментар
14.05.2021 10:24 Відповісти
хахаха быть того не может. Там же русские миротворцы! ОДКБ защитит нещастного оккупанта азербайджанской земли. 😁
показати весь коментар
14.05.2021 10:35 Відповісти
Эмануель Жабоедовна любовница )(уйла
показати весь коментар
14.05.2021 10:40 Відповісти
Тю, так микрон мерзавец, это понятно.
показати весь коментар
14.05.2021 11:22 Відповісти
Макрян?
показати весь коментар
14.05.2021 11:32 Відповісти
Макронян
показати весь коментар
14.05.2021 14:15 Відповісти
Может пусть войска франции покинут территорию Армении? Там столько же французских войск.
показати весь коментар
14.05.2021 11:36 Відповісти
Их там нет. В Армении гражданская война. Єто всё, что надо знать Макрону.
показати весь коментар
14.05.2021 11:38 Відповісти
А за вивод кацапських військ з території України не виступить? Що так один вірмен тут одне місце рвав, що всі замовлення за бюджетні кошти направив у Францію.
показати весь коментар
14.05.2021 11:45 Відповісти
Мокрун и армянская диаспора.....Без поддержки ему не переизбраться . А быть хозяином Елисейского дворца так приятно для самолюбия. Вот и у нас.....
показати весь коментар
14.05.2021 11:45 Відповісти
УлуУшские=((Древнее Сознание(Дух))Елисейские поля на Кавказе.Там души умерших обитают,пока в другие тела не входят. И ИХ ПОДНИМЕМ.
показати весь коментар
14.05.2021 13:24 Відповісти
Он станет все более и более микроном.
показати весь коментар
14.05.2021 11:53 Відповісти
Минуточку!
А по какой карте они определяют границу между Азербайджаном и Арменией?
показати весь коментар
14.05.2021 12:12 Відповісти
По банковской Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії - Цензор.НЕТ 8106
показати весь коментар
14.05.2021 12:23 Відповісти
Хайские арабы(по Величко кн.Кавказ 1901г) не только напереселяли своих соплеменников из их Родины- Иордании,Ливана,Египта(их там не осталось как и в Ираке и Ливии,хотя и Иреванское ханство полностью сейчас у них)) на нынешние земли ИндоПэриджана =Одэрбэйджана(отнятые Россией в 1 карабахской войне),НО И ПЕРЕДВИНУЛИ СОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ НА 20-40км.ВПЕРЕД.А теперь ставленник мирового правительства Макрон хочет,чт французы(из истор.пров.ФИРАНГИЗСТАН лет 470назад ушли) стреляли в своих бабушек и дедов.Почти все их горы,реки, города и часть фамилий во Франции пер с одэри(азэри).Нант=ЯнанАта-горящий отец,Лион=УлуЯн-девний горящий,ПэриУш=Париж=Парков(Греция=Персия) Сзнание(дух БэйЭра) и т.д Шан ГалОд Бэндам.(Жанклод,ШанШах).АПШЕРОН=Баш ЭР Ян(Главный Муж Гоящий)=БашАтаЯн(Посейдон)=БашТилия(БашАтаУлу-Главный Отец Древний.ВОт так мир перевернулся, но главный Меридиан на Кавказе остался.Кавказ Вечен!
показати весь коментар
14.05.2021 13:17 Відповісти
Конечно если армянская диаспора сильна как никогда. Украина заключила обязательства на миллиарды долларов по покупке французских драндулетов. А все благодаря армянину Авакяну, известному как Аваков. Вот французы и топят за Армению.
показати весь коментар
14.05.2021 21:24 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
14.05.2021 23:02 Відповісти
Не, не считается. Нужно на турецком, на коленях, вслух и с выражением. Или весь мир ещё раз увидит - просто озабоченные сцыкуны
показати весь коментар
15.05.2021 00:46 Відповісти
 
 