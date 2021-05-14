Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Французький президент Емманюель Макрон написав у Faceboоk пост вірменською мовою про необхідність виведення військ Азербайджану з території Вірменії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ліга.
12 травня вірменські військові підняли тривогу: нібито азербайджанська армія під час якогось "коригування кордону" на 3,5 км просунулася на територію Вірменії в одному з прикордонних районів.
Слідом за цим в.о. прем'єра Вірменії Нікол Пашинян терміново зібрав Радбез країни. У заяві йдеться про посягання Азербайджану на вірменську територію.
"Збройні сили Азербайджану вторглися на територію Вірменії, - пише Макрон. - Їх потрібно негайно відкликати. Я ще раз кажу вірменському народу: Франція єдина (в підтримці Вірменії, - Ред.) і залишиться такою".
Увечері 13 травня президент Франції обговорив ситуацію з Пашиняном.
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Глубоко лапа кремлядей в ж...пе у Микрона!
территории Азербайджана Макрон ничего не хочет сказать?
Выражай ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ и бабе Меркель не забудь позвонить!
А авакян, у хранцузів, гелікоптери та катери набирає. В кредит.
Здавалось би, який зв'язок? Та схоже, що він є.
І хто віддавати по тих кредитах буде?
Нє. Ящик ДонПереньйона! І два ящика Мойота.
А по какой карте они определяют границу между Азербайджаном и Арменией?