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Зеленський (17463) Олена Зеленська (225)

За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його

Перша леді України Олена Зеленська стверджує, що їй ніколи не було соромно за дії Володимира Зеленського в статусі президента країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дружина Зеленського повідомила в телеінтерв'ю в "VIP з Наталією Мосейчук".

"За чоловіка мені ніколи не буває соромно. А за президента взагалі ніколи. Я можу не зовсім бути щасливою через якісь його дії або слова. Але, як за мого президента, мені ніколи не буває соромно. Я розумію, наскільки важко буває йому робити те, що він робить. І мені здається, що це у нього виходить", - зазначила вона.

Зеленська також розповіла про своє ставлення до епітетів "комік" і "клоун", адресованих її чоловікові.

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"У тому контексті, в якому називають, це не приємно. Але той, хоча б раз мав дотик до цих професій, розуміє, що це важкі професії, якими може володіти зовсім не кожен. Якщо на це так дивитися, то я не бачу в цьому жодної проблеми. Він був коміком, це була його професія. Він не був клоуном, це - інша професія. Тобто люди, які називають його клоуном, хочуть образити цілу професію. Мене ображає, що, наприклад, ображають Кривий Ріг, цілий регіон. А це – майже мільйонне місто. І до них може хтось поставитись зверхньо. Так не можна", - додала вона.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+76
То есть люди, которые называют его клоуном, хотят оскорбить целую профессию - ну тут она права, клоунам наверняка обидно когда их сравнивают с Бубочкой.
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14.05.2021 09:55
+71
Хорошо, он не клоун, он подонок, тупое быдло, коррупционер, продажная сволота, моральный урод.....
Так ОК?!
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14.05.2021 09:55
+60
Как прикажете называть ЭТО недоразумение?
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14.05.2021 09:53
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Так... Фахові клоуни мабуть вважають себе ображенними, порівнянням з цією нікчемою...
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14.05.2021 11:07 Відповісти
Ось тут його дружина права. Погоджуюсь стовідсотково, бо він лише блазень, а щоб стати клоуном, потрібно добре навчатися та богато працювати
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14.05.2021 11:27 Відповісти
Повністю погоджуюся.
Порівнювати Вову з клоуном - це образа не Вови, а всіх клоунів.
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14.05.2021 11:50 Відповісти
Мне это одному кажется, или еще кому-то? Что-то мне подсказывает - Леночка Зеленская недалеко укатилась от бабы Януковича в своем развитии - та также выдавала публике свои косяки, например, по отравленным апельсинам, и тому подобное. Странные у них бабы - когда молчит, тогда вроде симпатичная, но как рот откроет - то все, уши вянут и ховайся.
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14.05.2021 11:28 Відповісти
Да ужжжжжжж......
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14.05.2021 16:11 Відповісти
Ви її вбрання бачили, на офіційних заходах?
І де там розум???
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14.05.2021 20:51 Відповісти
вы считаете жену януковича симпатичной??? За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 6003 хотя о вкусах не спорят, но все же...
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15.05.2021 00:24 Відповісти
"Клоун" - это для маленького зеленого чмошника уже похвала!
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14.05.2021 11:31 Відповісти
Профессиональная деятельность обычно накладывает специфический образ мышления и образ жизни и поступков. Мне за клоуна не стыдно, мне стыдно за "мудрий нарід", который похерил Украину и привел к власти шпионов и агентов рашенфашиста.
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14.05.2021 11:32 Відповісти
не надо прикрываться клоуном, я его называю зепорноактриса для любых поз
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14.05.2021 11:42 Відповісти
Президент це не професія, це інститут влади. А якщо ви вважаєте це за професію, то він тоді делітант і шахрай, бо поняття не мав про це.
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14.05.2021 11:46 Відповісти
есть плинтус, а есть уровень ниже плинтуса За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 9767 За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 9767 За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 9767
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14.05.2021 13:52 Відповісти
Называть вовку клоуном -это обидно для клоунов. Конечно ,он скоморох!
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14.05.2021 11:48 Відповісти
Ні, блазень.
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14.05.2021 19:33 Відповісти
Йому ще далеко до клоуна , бо клоуни - розумні люди !
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14.05.2021 11:59 Відповісти
Таки да, как сказал бы Остап Бендер, гении мысли...
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14.05.2021 12:07 Відповісти
Как Елена права! Клоунов, сравнивать с призЕдентом, сплошное оскорбление клоунов!!! Кстати о комиках, детсады переполнены комиками, то пальчик себе в задницу засунет и тычет им всем под нос, то писюны (!) всем показывает, такие же комики как и зЕлох вместе с "95"! Блин и ни чего своего, всё ворованное...
PS: Ни разу не называл этого "комика" клоуном, только пародией на клоуна!
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14.05.2021 12:13 Відповісти
сама признала что клоунам обидно сравнение с этим гуаном, а иначе они бы наоборот гордились что их сравнивают с президентами
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14.05.2021 12:15 Відповісти
Той момент, коли нам все одна на ваших комплекси
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14.05.2021 12:43 Відповісти
Елена бросайте этого "комика", ищите мужика который только на барабане им сможет играть! В задницу беню! Хотя.., это ваши семейные дела...
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14.05.2021 13:00 Відповісти
Умниця дівчина...Чоловік це Чоловік- ******** і любимий чоловік, чоловік президент це чоловік на посаді президента в якого завжди вірить і поважає його жінка. Хороша ,нормальна сім'я... І правильно стосовно ярликів каже дівчина Ярлик комусь повісити що всраться ні яких трудношів ...а ось зробить правильні речі в нашій країні це важка справа. Роби президент правільні речі для країни тільки роби не просри нашу країну як попердні просрали.
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14.05.2021 13:17 Відповісти
Ваша країна це де? Україну мудрий нарід вже того...
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14.05.2021 13:28 Відповісти
А ви як думаєте ??? А куди ви ідете??? Далеко???І хтож Вас туди послав? Я???? Ну тоді ідіть.
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14.05.2021 13:31 Відповісти
,,Ярлик комусь повісити що всраться ні яких трудноші..,, именно поэтому все тупорылые зебилы Порошенко ,,барыгой,, в каждом комменте без доказательств называют? Или трусы оденьте или крестик снимите.
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14.05.2021 18:22 Відповісти
Шановне товариство! А що може дружина, я так бачу, що вона розумна жінка, сказати на захист свого чоловіка? Я так думаю, що їй мабуть дуже соромно за нього, а як же інакше? За ті два роки, що він при абсолютній владі в Україні, та наробив та набалакав такого, що на вуха не налазить. А ще вбиває його дитяче бажання зустрітись сам на сам з кремлівським педофілом-путіним. Що ще надивився в очі педофілу? Все хоче там мир побачити? Це ж треба до такого додуматись? До речі кремлівський педофіл не сприймає Зеленського за президента держави Україна, як такого, інакше як клоуном він його не бачить.Так от шановна пані Олена, я розумію, що у вас важка ноша - троє дітей на вихованні , двоє неповнолітніх, а один 43 річний, той що не лох. Співчуваю Вам. І Ваша позиція захистити Вашого загравшогося в дитинстві та показовій наївності дорослого чоловіка, викликає повагу. Але дійсність не така, яку Ви вимальовуєте для нього цією офіційною публікацією. Шановна пані Олена, відкрийте Ваші очі та не будьте показово наївною, треба щось міняти: або погляди та дії Вашого чоловіка, як президента Європейської держави, або ... мабуть місце проживання, я маю на увазі іншу країну, бо так жити з таким президентом держави - неможливо. От у мене до Вас одне запитання, та не тільки у мене одного - чому ваш чоловік, президент України, не називає речі своїми іменами, це наприклад: чому війну з росією не називає війною? Чому росію та її вождя-путіна не називає агресором та загарбником Українських земель? Чому так наївно та тупо ввів, та за нього тримається, так би мовити перемир`я з російськими військами на сході Луганської та Донецької областей, це те чого не було та не відбувається зараз, кожного дня гинуть наші військові, які ціною власного життя боронять нашу Батьківщину від російської навали? І таких чому. дуже й дуже багато. До речі, якщо Ви не знали, то 9 травня 2021 року в українському Луганську святкували свято Перемоги не у Другій світовій війні, а Пермогу над Україною. Може про це й президент України не знає? То Ви йому про це розкажіть..Ось такі справи пані Олена.
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14.05.2021 13:42 Відповісти
майже за Лесем П. правда без матюків За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 7463
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14.05.2021 13:55 Відповісти
Якщо соромно, то нехай не розкриває рота і не наслідує убогу Людочку Янукович.
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14.05.2021 19:36 Відповісти
Сколько злых и убогих людей . Хорошо что их только 15 %
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14.05.2021 14:21 Відповісти
И это мы слышим из уст тупого-деревенского быдла...
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14.05.2021 14:28 Відповісти
Вам обоим бы на конюшню-навоз выгребать...
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14.05.2021 14:27 Відповісти
Согласен, назвать янелоха клоуном - оскорбить клоунов всех времен и народов... Комично, однако, получается у семейки комиков.
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14.05.2021 14:42 Відповісти
Клоунесса, для защиты своего мужа создай и возглавь профсоюз клоунов.
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14.05.2021 15:03 Відповісти
Если представитель данной профессии стал президентом большой страны и не справляется со своей работой, обогащая в основном своих приятелей, тем самым нанося колоссальный удар по развитию своей страны, останавливая его на годы, то именно он тогда позорит и оскорбляет всех клоунов и комиков разом и такой славный город, как Кривой Рог.
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14.05.2021 15:03 Відповісти
Да откуда и какой стыд у ЗЕленки?
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14.05.2021 18:24 Відповісти
Так у поганого виду не буває стиду.
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14.05.2021 19:38 Відповісти
А всі зелені з математикою не знайомі? 600 тисяч це більш ніж півмільйонне місто, а не майже мільйонне. Чи в них у всіх діагноз "манія величі" - як з блазня ліплять презЕдента. І дійсно не називайте блазня клоуном, не ображайте професію. Зеленська ризикує поглибити дно Сцикуна.
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14.05.2021 20:04 Відповісти
ну конечно. какой же он клоун? он тридварас
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15.05.2021 01:06 Відповісти
А чего это ленка уцепилась только за клоуна? у ее муженька куча имен)))) Осел оманский, шмаркля, сцыкун, Моника зеленски, гов-нокомандувач, полшестого, предатель,брехун и т.д.
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15.05.2021 01:19 Відповісти
Любовь слепа, полюбишь и .....
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15.05.2021 10:12 Відповісти
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