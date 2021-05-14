За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська стверджує, що їй ніколи не було соромно за дії Володимира Зеленського в статусі президента країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дружина Зеленського повідомила в телеінтерв'ю в "VIP з Наталією Мосейчук".

"За чоловіка мені ніколи не буває соромно. А за президента взагалі ніколи. Я можу не зовсім бути щасливою через якісь його дії або слова. Але, як за мого президента, мені ніколи не буває соромно. Я розумію, наскільки важко буває йому робити те, що він робить. І мені здається, що це у нього виходить", - зазначила вона.

Зеленська також розповіла про своє ставлення до епітетів "комік" і "клоун", адресованих її чоловікові.

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"У тому контексті, в якому називають, це не приємно. Але той, хоча б раз мав дотик до цих професій, розуміє, що це важкі професії, якими може володіти зовсім не кожен. Якщо на це так дивитися, то я не бачу в цьому жодної проблеми. Він був коміком, це була його професія. Він не був клоуном, це - інша професія. Тобто люди, які називають його клоуном, хочуть образити цілу професію. Мене ображає, що, наприклад, ображають Кривий Ріг, цілий регіон. А це – майже мільйонне місто. І до них може хтось поставитись зверхньо. Так не можна", - додала вона.