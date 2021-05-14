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Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО

Учора, 13 травня, в результаті ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Павло Колесник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 58 окрему мотопіхотну бригаду ім. Гетьмана Івана Виговського.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що військовослужбовець був родом із села Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року.

Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр 01

Як повідомлялося, захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
А Бубочка на днях Блинкену хвасталась, что намного меньше стало снайперского огня. Вот же рахит, напуганный войной!!!
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14.05.2021 10:04
+33
Царстве Небісне Воїну
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14.05.2021 10:07
+28
Вечная память герою

Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 3425
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14.05.2021 10:10
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А Бубочка на днях Блинкену хвасталась, что намного меньше стало снайперского огня. Вот же рахит, напуганный войной!!!
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14.05.2021 10:04 Відповісти
Оно врет, как дышит. В его кокаиновой голове свой мирок.
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14.05.2021 10:11 Відповісти
А пад...хуло каже ..*нас там нет * !?
..ПС ))) Земля пухом воїну - українцю .
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14.05.2021 10:25 Відповісти
Так в кокаиновой голове этого гниды, которого подобные тебе и привели во власть, тоже снайперского огня нет. Один неприцельный. И запрет на работу контрснайперских групп.
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14.05.2021 10:51 Відповісти
Царстве Небісне Воїну
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14.05.2021 10:07 Відповісти
Вечная память герою

Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 3425
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14.05.2021 10:10 Відповісти
Не знаю як мертвечук а янєлохМінє42 сяде за державну зраду. Час прийде.
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14.05.2021 10:21 Відповісти
ага.. як петя.. і хто його посадить ?
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14.05.2021 12:17 Відповісти
Ні, не як петя. Петя мочити рашисстов не забороняв так безсоромно.
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14.05.2021 18:52 Відповісти
Опа ! За рогу вискакує зебілко - а якже не тявкнути про Порошенка !
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14.05.2021 21:04 Відповісти
Царствие Небесное
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14.05.2021 10:14 Відповісти
Нехай Господь ласкаво прийме нашого Героя в свої обійми! Вічна Слава і безмірна Подяка ВОЇНУ-ЗАХИСНИКУ!!!
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14.05.2021 10:19 Відповісти
Невже немає ніякої можливості не виконувати злочинний наказ падли зеленої та вести антиснайперський вогонь?! Хлопці, Захистники, хто на гражданці зараз, невже неможливо прийти під офіс янєлоха та ЗМУСИТИ те чмо надати наказ про повернення розвідки та антиснайперів?!
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14.05.2021 10:19 Відповісти
це не так просто, навіть починаючи з наявності відповідної бр, а плюс до того - групи "анті-с" є спеціально підготовленими, з озброєнням та оснащенням. Простіше кажучи, з калаша проти "вихлопу" по повоюєш.
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14.05.2021 10:40 Відповісти
вибачаюсь, "не повоюєш"
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14.05.2021 11:26 Відповісти
Ти вже прийшов? Чи з Америки далеко їхати?
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14.05.2021 11:19 Відповісти
.вічна пам"ять Герою...
Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 7987

.
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14.05.2021 10:23 Відповісти
Украіна сумує 😪😪😪
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14.05.2021 10:56 Відповісти
горіть у пеклі москалі! всі!
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14.05.2021 11:00 Відповісти

_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________

Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
-
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14.05.2021 12:25 Відповісти
Героям слава!
Схиляю голову...
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14.05.2021 12:41 Відповісти
Вічна слава Герою! Співчуття рідним та близьким. Помстимося.
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14.05.2021 12:52 Відповісти
Вічна слава Герою! Співчуття рідним та близьким. Помстимося.
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14.05.2021 12:52 Відповісти
Царство Небесне...Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.05.2021 12:56 Відповісти
Вічна пам'ять земляку!
Вічна ганьба ЗЕленим "миротворцям" і тим хто їх вибрав!
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14.05.2021 13:20 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 1170
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14.05.2021 13:54 Відповісти
Вічна пам"ять герою. Смерть москалям ! Хлопці, ніколи не жалійте кацапів, старих і молодих. Це не люди, це собаки скажені. Відпустите живим, він все одно повернетьсяя щоб вбити вас.
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14.05.2021 14:03 Відповісти
Я же не лох, я же говорил, что нада перестать стрелять и здать оружие. Воевать то не с кем -- я же вижу в глазаж Путина мир. Вот я три раза умыкнул от повестки, и по мне никто не стреляет.
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14.05.2021 19:14 Відповісти
Слава Героям! Смерть рашистам!!!
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14.05.2021 19:28 Відповісти
На фото такой светлый человек, вечная память! Герои не умирают!
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14.05.2021 22:07 Відповісти
Павла Колесника Украина будет помнить всегда.Сегодняшних политиков проклянут через 5 лет и забудут через 10.Слава Героям!
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16.05.2021 05:33 Відповісти
 
 