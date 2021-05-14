Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО
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Учора, 13 травня, в результаті ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Павло Колесник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 58 окрему мотопіхотну бригаду ім. Гетьмана Івана Виговського.
"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що військовослужбовець був родом із села Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року.
Як повідомлялося, захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера.
Топ коментарі
+47 Владислав Обужеванний
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+33 Вла
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..ПС ))) Земля пухом воїну - українцю .
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_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
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Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
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Схиляю голову...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна ганьба ЗЕленим "миротворцям" і тим хто їх вибрав!