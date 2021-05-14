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Новини Політика України Справа Медведчука
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Медведчук (1324) Бужанський (102)

Справу Медведчука можна вважати не початком "посадок", а початком вручення підозр, - "слуга народу" Бужанський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справу Медведчука можна вважати не початком

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський очікував, що кума Путіна Віктора Медведчука будуть обвинувачувати у справі про фінансування тероризму.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Медведчука: "весняні посадки","війна" чи піар?".

"Коли РНБО запроваджував санкції щодо українських громадян, у тому числі Медведчука, йшлося про обвинувачення у фінансуванні тероризму. Я очікував, що підозра буде саме в цій справі. Поки що я цього не побачив. Що стосується дій Генерального прокурора, Ірина Валентинівна - людина дуже відповідальна, яка завжди продумує свої кроки. Якщо вона прийняла таке рішення, значить, визнала, що для нього є достатньо підстав", - розповів Бужанський.

За його словами, 73% виборців, які голосували за Зеленського на президентських виборах, однозначно трактували цей знаменитий лозунг "Весна прийде - саджати будемо" щодо п'ятого президента Петра Порошенка.

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"Чи можна вважати справу Медведчука початком "посадок"? Це можна вважати початком вручення підозр. Нагадаю, що Порошенку їх теж вручали. Але поки що "посадок" я не побачив. ... Я не прихильник ОПЗЖ. Не поділяю багато їхніх постулатів і поглядів. Але вони - легально існуюча політична сила, яку підтримує близько 20 відсотків виборців. Це друга за величиною фракція у парламенті. Я вважаю, будь-який політичний відтінок у кримінальних переслідуваннях неприпустимий, про кого б не йшлося, навіть якщо це буде Порошенко", - зазначив Бужанський.

Коментарі інших нардепів читайте тут.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
По его словам, 73% избирателей, голосовавших за Зеленского на президентских выборах, однозначно трактовали этот знаменитый лозунг "Весна придет - сажать будем" в отношении пятого президента Петра Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3265218

Что лишний раз подтверждает тот факт...что 73% избирателей являются законченными идиотами....
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14.05.2021 10:24
+6
Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 8221
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14.05.2021 10:28
+5
На підозрах все закінчиться. Докази злочинів Мертвечука приведені ГБР - зовсім не докази.
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14.05.2021 10:24
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Тобто садити не збираються...
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14.05.2021 10:21 Відповісти
Шоу для лохов важнее результата. Еще и видосик сбацают

Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 7941
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14.05.2021 10:32 Відповісти
Навіщо? Це така цікава піар-акція - вручи підозру - отримай оптюлески від зебілів. Д того ж всі задоволені, ніхто не страждає! 😁
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14.05.2021 10:55 Відповісти
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
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14.05.2021 13:33 Відповісти
На підозрах все закінчиться. Докази злочинів Мертвечука приведені ГБР - зовсім не докази.
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14.05.2021 10:24 Відповісти
По его словам, 73% избирателей, голосовавших за Зеленского на президентских выборах, однозначно трактовали этот знаменитый лозунг "Весна придет - сажать будем" в отношении пятого президента Петра Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3265218

Что лишний раз подтверждает тот факт...что 73% избирателей являются законченными идиотами....
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14.05.2021 10:24 Відповісти
наивные позеленевшие прихильники, клоун до сих пор играет с вами
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14.05.2021 10:26 Відповісти
Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 7920 утырок прямо заявляет что клоунада с пидозрами мудачуку нужна для "посадки Порошенка".
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14.05.2021 10:27 Відповісти
Это начало обеления прошлых преступлений олигархов.
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14.05.2021 10:27 Відповісти
Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский - Цензор.НЕТ 8221
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14.05.2021 10:28 Відповісти
"Чарівний пендель" від США виагає демонстрації роботи.
От Медведчук і пригодився (не Бєню ж тривожити).
Хто в Україні з корумпованих суддів запроторить кума ху..а за грати?!
Медведчук і не думає тікати, йому нічого боятись.
І безсилля влади стає ще "рельєфнішим".
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14.05.2021 10:36 Відповісти
прийшла епоха політичного онанізму
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14.05.2021 10:36 Відповісти
 
 