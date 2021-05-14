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Новини Політика України
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Зеленський (17467) оточення (10) Олена Зеленська (225)

В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді

Перша леді України Олена Зеленська стверджує, що в оточенні президента України є люди, яким вона не симпатизує і не довіряє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дружина Зеленського повідомила в телеінтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

"Є ті, яким я просто не дуже симпатизую. І все. Але це мої особисті відчуття. Я не знаю, які вони професіонали, тому, можливо, я й помиляюся", - сказала Зеленська, зазначивши, що серед них немає людей, яких би вона ненавиділа.

Говорячи про людей серед оточення президента, яким вона не довіряє, Зеленська зазначила: "Авжеж є. Якщо мене запитають, я можу сказати свою думку. Але я завжди думаю про те, що, можливо, я не знаю професійних якостей цієї людини і я зараз буду щось там розповідати і потім це може вплинути на її долю. Навіщо мені це робити? У Володимира Олександровича великий обсяг терпіння. Він може терпіти дуже довго. Тобто він може навіть ухвалити рішення про те, що вже все, і ще дати час собі на роздуми. І було на нашому шляху багато таких випадків, коли він роками давав людині останній шанс. І потім так боляче, але назавжди. Мені здається, він все бачить краще за мене, тому я тут можу не втручатись".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
блевотина
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14.05.2021 10:25
+20
А не многовато ли сегодня кудахтанья этой курицы?? Кукушка хвалит петуха за то... что хвалит он кукушку..
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14.05.2021 10:27
+18
Пока что меня поражает терпение нарида, который с трудом начинает понимать как его жестоко поимели бабушка Беня и другие олигархи, подсунув им свою тупую куклу шута.
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14.05.2021 10:26
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блевотина
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14.05.2021 10:25 Відповісти
Ну мендель убрали, - приходится ленке отработать В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди - Цензор.НЕТ 4604
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14.05.2021 10:29 Відповісти
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 5501
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14.05.2021 11:15 Відповісти
в общем, даже "первая лядя" признала - что вовка-шмаркля ЛОХ, которого можно использовать всухую ГОДАМИ В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 4033
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14.05.2021 13:42 Відповісти
дурак ты, зотов...ДУРАК. В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 3463 Большими буквами.
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14.05.2021 14:19 Відповісти
нах. топай, вместе со своим клоунским миром
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14.05.2021 14:22 Відповісти
Пока что меня поражает терпение нарида, который с трудом начинает понимать как его жестоко поимели бабушка Беня и другие олигархи, подсунув им свою тупую куклу шута.
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14.05.2021 10:26 Відповісти
Яныка. А что? Теперь проголосуют за его земелю Бойко. И будут шипеть -лишь бы не Порох.
Нихера нарид не понял!
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14.05.2021 10:35 Відповісти
А ты чего тут варнякаешь? Картинки с рашенских помоек кончились, иуда? Напомнить твои труды, как ты помог своими высерами со сРУ привести к власти это зеленое чмо?
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14.05.2021 10:40 Відповісти
Сьогодні на сайті *бенефіс Ленки * !? .
.Бу її по цитатам розгрібати !?
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14.05.2021 10:27 Відповісти
Вчера на плюсах было ее интервью, а теперь тут частями выкладывают ее ответы.
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14.05.2021 10:28 Відповісти
Чем теперь недоволен, Митенька? Ты же, иуда, и помог ей прийти во власть. Тож кушай теперь и не обляпайся. Смачного.
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14.05.2021 10:43 Відповісти
А не многовато ли сегодня кудахтанья этой курицы?? Кукушка хвалит петуха за то... что хвалит он кукушку..
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14.05.2021 10:27 Відповісти
Це одне інтерв*ю, яке Цензор розбив на питання.
Мабуть щоб закцентувати увагу.
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14.05.2021 11:43 Відповісти
В тысячный раз дает последний шанс! Что не так?
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14.05.2021 10:27 Відповісти
хех. а самокатчика быстро под зад ногой пнул за "туман в голове". В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди - Цензор.НЕТ 8765
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14.05.2021 10:28 Відповісти
И самокатчика...и данилюка...и богдашу.... половину тех кто его к власти привел...
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14.05.2021 10:30 Відповісти
шо-то накосячил опять? шож так Элен нахваливает это недоразумение?
зачем нам эти "откровения" ???
имеющий уши да услышит (с).. имеющий глаза - уже увидел.. насладился )))
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14.05.2021 10:28 Відповісти
Так Мендель уже ушла, или еще остались те кому не симпатизирует?)
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14.05.2021 10:29 Відповісти
У Владимира Александровича большой объем терпения. Он может терпеть очень долго.

Одним словом лох и терпила, который не на своём месте! Что она всё из него строит такого добродушного и человечного? Лена, ты перепутала роли, на посту президента такое мягкотелое гавнище не нужно!
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14.05.2021 10:30 Відповісти
скорее хитрозадое, но и мягкотелое тоже. НО, добровольцев и волонтеров єто не касается, тут гринпоц непоколебим
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14.05.2021 10:35 Відповісти
За что? Тупая овца тупого барана, хватит выдавать вселенские глупости с умным видом
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14.05.2021 10:33 Відповісти
после дорожек кокса и столетиями можно давать шанс утыркам при власти
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14.05.2021 10:34 Відповісти
он годами давал человеку последний шанс. И потом так больно
Теперь он сам, растянет на года свой последний шанс...*)
Больно мне, больно,
Не унять эту злую боль. (с)
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14.05.2021 10:35 Відповісти
Перевожу, что имела в виду первая ледь:
- Есть люди, которые носят (бабло), а есть, кто не носит !
Последним она, конечно, не может симпатизировать.....
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14.05.2021 10:36 Відповісти
"Муж и жена одна сатана".

Бреше так само легко і завзято, як і її чоловік.
Невгодних Зєля викидає дуже швидко.
Значить всі ті татарови, які і сьогодні в його оточенні, його спільники.
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14.05.2021 10:36 Відповісти
Либо она дура, либо он идиот. Либо все вместе. Либо те, кот привел их к власти сочетают в себе оба эти качества. Никак по-другому это не пояснить.
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14.05.2021 10:38 Відповісти
Первая лядь продовжує справу чоловіка -- паплюжить українську мову у кварталі 95, виставляє українок у національнім костюмі, як проституток, як і Зеля називав Україну порноактрисою. Сволота ухопилася за владу.
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14.05.2021 10:47 Відповісти
Если давать годами шанс стаду дегенератов, то Украины не будет. К тому же этот шанс гидрант зе может давать в лучшем случае еще три года.
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14.05.2021 10:39 Відповісти
так и запишем "Терпила обыкновенная"
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14.05.2021 10:49 Відповісти
Автор не знає значення слова "леді", тому приплів його не по призначенню. Щодо слова "перша" стосовно, як я розумію жінка у президента, то теж є сумніви. Тому у таких випадках краще писати або дружина президента, або Єлєна Зєлєнская.
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14.05.2021 10:49 Відповісти
Тєрпіло кончане!
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14.05.2021 10:49 Відповісти
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 831
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14.05.2021 10:49 Відповісти
Ну як без мародерів...
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14.05.2021 11:20 Відповісти
"...Он может терпеть очень долго. То есть он может даже принять решение о том, что уже все, и еще дать время себе на размышления. И было на нашем пути много таких случаев, когда он годами давал человеку последний шанс. Источник: https://censor.net/ru/n3265219
Через цього безхребетного терпилу в Україні робиться чорті-що, а їм по барабану.
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14.05.2021 10:50 Відповісти
"У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - "надапєрєстать стрєлять" в дії.
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14.05.2021 10:53 Відповісти
Господи, какая дура...
"последний шанс", "не симпатизирую"?! Из серии - "дайте ем у еще 100 дней"?!
Это что, шараш-монтаж, частная контора?
У власти непрофессионалы, тупые моральные уроды и откровенные коррупционеры, которые относятся к Украине и украинцам, как к своей собственности и по скудоумию, даже этого не скрывают... В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 1759
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14.05.2021 11:05 Відповісти
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 5932
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14.05.2021 11:07 Відповісти
... він роками давав людині останній шанс Джерело: https://censor.net/ua/n3265219
по-перше, це більше про дурість аніж про терпіння.
по-друге, не може собі дозволити мати таку "мімішну" (на думку цієї жінки) рису людина, яка обіймає найвищу посаду в країні, оскільки в такому випадку його "терпіння" шкодить не йому особисто, а державі.
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14.05.2021 11:13 Відповісти
Наші тут переживання до одного місця - так вирішив виборець (73%). Значить цей виборець повинен понести покарання.
Ну і ми, разом з ними.
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14.05.2021 11:47 Відповісти
на жаль.
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14.05.2021 14:36 Відповісти
Якщо твій чоловік дає російським шпигунам останній шанс перестати шкодити Україні, то навіщо це українцям? Твого чоловіка просто посадять на довічне за зраду. Треба?
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14.05.2021 11:19 Відповісти
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 9107
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14.05.2021 11:53 Відповісти
В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 9910
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14.05.2021 11:54 Відповісти
Мадам никак не поймёт, что окружение может быть только в Квартале, а тут державная служба где есть чиновники, которым надо работать а не дурника (иух) как ранее в Квартале валять или воровать в наглую... украинцам то что с этого его великого терпения? вот дятлы 73% -центные...
Короче, спасибо жителям Кривбасса ......
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14.05.2021 12:00 Відповісти
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:53 Відповісти
Первая леди Украины Елена Зеленская утверждает, что в окружении президента Украины есть люди, которым она не симпатизирует и не доверяет. Источник: https://censor.net/ru/n3265219

ЯКЩО ЧОЛОВІК PDRS , ТО І ЖІНКА ТЕЖ ТАКА В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді - Цензор.НЕТ 4048
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14.05.2021 13:15 Відповісти
Пам'ятаю цю крису ще з танців з зірками, коли зе танцювало, а вона недовольно ревнувала сидячи вдома.
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14.05.2021 16:29 Відповісти
всё верно сказала.
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14.05.2021 23:00 Відповісти
 
 