В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді
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Перша леді України Олена Зеленська стверджує, що в оточенні президента України є люди, яким вона не симпатизує і не довіряє.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це дружина Зеленського повідомила в телеінтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".
"Є ті, яким я просто не дуже симпатизую. І все. Але це мої особисті відчуття. Я не знаю, які вони професіонали, тому, можливо, я й помиляюся", - сказала Зеленська, зазначивши, що серед них немає людей, яких би вона ненавиділа.
Говорячи про людей серед оточення президента, яким вона не довіряє, Зеленська зазначила: "Авжеж є. Якщо мене запитають, я можу сказати свою думку. Але я завжди думаю про те, що, можливо, я не знаю професійних якостей цієї людини і я зараз буду щось там розповідати і потім це може вплинути на її долю. Навіщо мені це робити? У Володимира Олександровича великий обсяг терпіння. Він може терпіти дуже довго. Тобто він може навіть ухвалити рішення про те, що вже все, і ще дати час собі на роздуми. І було на нашому шляху багато таких випадків, коли він роками давав людині останній шанс. І потім так боляче, але назавжди. Мені здається, він все бачить краще за мене, тому я тут можу не втручатись".
Будь ласка, зачекайте...
Нихера нарид не понял!
.Бу її по цитатам розгрібати !?
Мабуть щоб закцентувати увагу.
зачем нам эти "откровения" ???
имеющий уши да услышит (с).. имеющий глаза - уже увидел.. насладился )))
Одним словом лох и терпила, который не на своём месте! Что она всё из него строит такого добродушного и человечного? Лена, ты перепутала роли, на посту президента такое мягкотелое гавнище не нужно!
Теперь он сам, растянет на года свой последний шанс...*)
Больно мне, больно,
Не унять эту злую боль. (с)
- Есть люди, которые носят (бабло), а есть, кто не носит !
Последним она, конечно, не может симпатизировать.....
Бреше так само легко і завзято, як і її чоловік.
Невгодних Зєля викидає дуже швидко.
Значить всі ті татарови, які і сьогодні в його оточенні, його спільники.
"ОП активно проталкивает в Минстратегпром помощника Медведчука, чиновника времен Януковича Михаила Макарова, - Романенко."
Через цього безхребетного терпилу в Україні робиться чорті-що, а їм по барабану.
"последний шанс", "не симпатизирую"?! Из серии - "дайте ем у еще 100 дней"?!
Это что, шараш-монтаж, частная контора?
У власти непрофессионалы, тупые моральные уроды и откровенные коррупционеры, которые относятся к Украине и украинцам, как к своей собственности и по скудоумию, даже этого не скрывают...
по-перше, це більше про дурість аніж про терпіння.
по-друге, не може собі дозволити мати таку "мімішну" (на думку цієї жінки) рису людина, яка обіймає найвищу посаду в країні, оскільки в такому випадку його "терпіння" шкодить не йому особисто, а державі.
Ну і ми, разом з ними.
Короче, спасибо жителям Кривбасса ......
ЯКЩО ЧОЛОВІК PDRS , ТО І ЖІНКА ТЕЖ ТАКА