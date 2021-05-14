В оточенні Зеленського є люди, яким я не симпатизую. У Володимира великий обсяг терпіння, він може роками давати людині останній шанс, - перша леді

Перша леді України Олена Зеленська стверджує, що в оточенні президента України є люди, яким вона не симпатизує і не довіряє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дружина Зеленського повідомила в телеінтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

"Є ті, яким я просто не дуже симпатизую. І все. Але це мої особисті відчуття. Я не знаю, які вони професіонали, тому, можливо, я й помиляюся", - сказала Зеленська, зазначивши, що серед них немає людей, яких би вона ненавиділа.

Говорячи про людей серед оточення президента, яким вона не довіряє, Зеленська зазначила: "Авжеж є. Якщо мене запитають, я можу сказати свою думку. Але я завжди думаю про те, що, можливо, я не знаю професійних якостей цієї людини і я зараз буду щось там розповідати і потім це може вплинути на її долю. Навіщо мені це робити? У Володимира Олександровича великий обсяг терпіння. Він може терпіти дуже довго. Тобто він може навіть ухвалити рішення про те, що вже все, і ще дати час собі на роздуми. І було на нашому шляху багато таких випадків, коли він роками давав людині останній шанс. І потім так боляче, але назавжди. Мені здається, він все бачить краще за мене, тому я тут можу не втручатись".

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